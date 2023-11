Kläger: Anordnung des persönlichen Erscheinens

Bild: Corbis Das FG kann das persönliche Erscheinen des Klägers bei der mündlichen Verhandlung anordnen.

Hat das Gericht das persönliche Erscheinen des Klägers angeordnet, kann es im Rahmen des ihm nach § 91a Abs. 1 FGO eingeräumten Ermessens den Antrag des Klägers, ihm die Teilnahme am Erörterungstermin per Videokonferenz zu gestatten, ablehnen. So entschied das FG Hamburg.