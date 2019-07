Wenn die Prozesspartei am persönlichen Erscheinen gehindert ist

Nicht immer sind es Angst oder Desinteresse, die eine Partei von der Verhandlung fernhalten. Gelegentlich ist sie wirklich am Erscheinen gehindert. Wann wird das vom Gericht akzeptiert?

Ist einer Partei wegen großer Entfernung oder aus sonstigem wichtigen Grund wie zum Beispiel eine Erkrankung, ein länger geplanter Urlaub oder eine Geschäftsreise die persönliche Wahrnehmung des Termins nicht zuzumuten, so sieht das Gericht von der Anordnung ihres Erscheinens ab oder verschiebt den Termin, bei welchem sie sich selbst vertreten wollte.

Um keinen Nachteil zu erleiden, weil man „nur“ einen Vertreter schickt, sei es ein Anwalt, sei es, bei einer Unternehmensangelegenheit, einen anderen Geschäftsführer o.ä., ist die Sachkunde des Parteivertreters wichtig. Fast alle Richter haben reichlich zu tun und schon vielfältige Erfahrungen mit Vertretern von Geschäftsführern und Unternehmern gemacht, die nicht im Bilde waren. Allerdings kann es auch passieren, dass der Geschäftsführer selbst keine Ahnung hat, weil der Vorgang nicht von ihm persönlich, sondern von einem anderen (leitenden) Angestellten bearbeitet wurde. Trotzdem sollte ein Geschäftsführer, der geladen ist, außer seinem Anwalt einen – möglichst sachkundigen - Vertreter schicken.

Bisweilen werden Gerichte gegenüber nicht erschienenen Geschäftsführern recht ruppig. So hat das AG Meldorf entschieden, dass der zur Güteverhandlung persönlich geladene Geschäftsführer, der ein größeres Unternehmen leitet und keine eigene Sachkenntnis hat, seine Befreiung von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen nicht rechtfertigt. Auch die Entsendung eines prozessbevollmächtigten Rechtsanwalts zur Güteverhandlung hinderte nach dem Richterspruch die Verhängung eines Ordnungsgeldes gegen den ausgebliebenen Geschäftsführer nicht. Wörtlich heißt es in der Entscheidung:

„Unabhängig von ihrer Stellung sind alle Menschen vor dem Gesetz - hier: § 141 ZPO - gleich (Art. 3 GG). Dass die Geschäftsführer im Einzelfall durch vorrangige Verpflichtungen an der Wahrnehmung des heutigen Termins verhindert seien, ist nicht vorgetragen. Es kommt hinzu, dass die Geschäftsführer nach § 141 ZPO die Möglichkeit haben, einen Vertreter zu entsenden, der zur Aufklärung des Tatbestandes in der Lage und zur Abgabe der gebotenen Erklärungen, insb. zu einem Vergleichsabschluss, ermächtigt ist. Dem Geschäftsführer eines größeren Unternehmens ist es ganz regelmäßig möglich, einen sachkundigen Mitarbeiter des Unternehmens zu bevollmächtigen und an seiner Statt zu entsenden“