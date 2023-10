BMJ plant weitere Digitalisierungsschritte für die Justiz

Das BMJ hat einen Referentenentwurf eines „Gesetzes für die weitere Digitalisierung der Justiz“ in die Ressortabstimmung gegeben. Die Stellung von Strafanträgen per E-Mail ebenso wie Anwaltsrechnungen ohne Unterschrift stehen im Fokus.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hält eine weitere Ausweitung der bereits eingeführten und noch geplanten Regeln zur Digitalisierung der Justiz für dringend erforderlich. Nach dem erst kürzlich gefassten Beschluss der Bundesregierung zur Digitalisierung der Kommunikation von Anwälten und Anwältinnen sowie von Bürgerinnen und Bürgern mit dem BVerfG sollen Änderungen insbesondere im Strafverfahrensrecht und bei diversen Schriftformerfordernissen die Kommunikation innerhalb der Justiz und die Kommunikation der Justiz mit Rechtssuchenden deutlich vereinfachen.

Reduzierung der Schriftformerfordernisse

In vielen Bereichen der Justiz wird die digitale Kommunikation zwischen Gerichten, Anwälten und Rechtssuchenden durch diverse Schriftformerfordernisse erschwert. Ist für bestimmte Erklärungen eine Schriftform vorgeschrieben, so müssen die entsprechenden Dokumente in der Regel in analoger Form bei Gericht eingereicht werden. Dies soll sich ändern.

Dokumente, für die die Schriftform vorgeschrieben ist, sollen Anwälte künftig scannen und statt in Schriftform in gescannter Form bei Gericht einreichen dürfen.

dürfen. Daneben soll für Erklärungen, die ein Anwalt im Namen seines Mandanten innerhalb eines über das BeA bei Gericht eingereichten Schriftsatzes gegenüber dem Gegner abgibt (z. B. eine Vertragskündigung) und die nach dem Gesetz der Schriftform bedarf, die Erfüllung des Schriftformerfordernisses fingiert werden.

Digitale Anwaltsrechnungen

Für Anwälte besonders interessant ist die geplante neue Möglichkeit der digitalen Rechnungsstellung. Die Rechnungsstellung soll künftig durch eine Änderung von § 10 RVG künftig nicht mehr der Schriftform bedürfen, sondern in Textform (also ohne Unterschrift, beispielsweise per E-Mail) zulässig sein.

Option der hybriden Aktenführung durch die Justiz

Beginnend mit dem Jahr 2026 wird es nach der derzeitigen Gesetzeslage auch für die Justiz mit der Digitalisierung ernst. Sämtliche neu angelegten Akten müssen ab diesem Zeitpunkt elektronisch geführt werden. Der Referentenentwurf beinhaltet insoweit entgegen dem Digitalisierungstrend eine Einschränkung und erlaubt der Justiz eine sogenannte Hybridaktenführung. D. h.: Bereits vorhandene analoge Akten müssen nicht komplett gescannt, sondern dürfen als Papierakten ergänzend zur elektronischen Akte weitergeführt werden. Grund: Der Digitalisierungstermin 2026 dürfte sonst wohl nicht zu halten sein.

Revisionsverhandlung in Strafsachen per Videokonferenz

Das Bundesjustizministerium plant eine Ausweitung der Option der Führung der gerichtlichen Hauptverhandlung in Strafsachen per Videokonferenz. Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Angeklagte sollen in Revisionsverfahren künftig die Möglichkeit erhalten – ähnlich der für den Zivilprozess für die Beteiligten bereits geltenden Regelung –, einen Antrag auf Teilnahme an der Revisionsverhandlung per Videokonferenz zu stellen.

Videokonferenz inzwischen bei Gericht erprobt

Das BMJ begründet die geplante Änderung damit, dass – anders als in der Tatsacheninstanz – in der Revisionsinstanz auch in Strafsachen kein zwingender Grund für eine körperliche Anwesenheit der Beteiligten bestehe, da es dort allein um die richtige Anwendung des Rechts gehe und die Richter sich nicht zwingend einen persönlichen Eindruck von den beteiligten Personen machen müssten. In seiner Rede im Bundestag hat Bundesjustizminister Marco Buschmann kürzlich darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Corona-Pandemie in Deutschland ca. 50.000 Gerichtsverhandlungen per Videokonferenz stattgefunden hätten. Dies zeige, wie gut die Technik funktioniere und dass die Gerichte – abgesehen von kleineren Problemen – mit der Technik inzwischen vertraut seien. Eine Ausweitung auf die Revisionsverhandlung im Strafprozess hält der Minister für unbedenklich.

Digitale Strafanzeige und Strafantrag

Eine weitere Änderung betrifft ebenfalls den Strafprozess. Das Schriftformerfordernis für Strafanträge soll entfallen. Strafanzeigen und Strafanträge sollen künftig per E-Mail gestellt werden können. Hierzu sollen als Vorlage Formulare online gestellt werden. Diese sollen vom Antragsteller unter Nachweis seiner Identität online ausgefüllt und eingereicht werden können. Eine Unterschrift oder eine elektronische Signatur sind nicht erforderlich. Die einfache Strafanzeige soll sogar elektronisch formlos gestellt werden können. Letzteres haben alle Bundesländer allerdings bereits ohnehin eingeführt und Internetwachen eingerichtet, bei denen Strafanzeigen problemlos per Smartphone eingereicht werden können.

Reformpläne stoßen weitgehend auf Zustimmung

Nach der Ressortabstimmung und den hieraus folgenden möglichen Änderungen und Anpassungen dürfte der Entwurf von der Bundesregierung noch in diesem Jahr beschlossen und dem Bundestag zugeleitet werden. Kritische Stimmen sind allerdings auch zu hören. Seitens der Anwaltschaft wird die geplante Reform zwar in weiten Teilen begrüßt, Zweifel existieren aber hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der vorgesehenen Revisionsverhandlung in Strafsachen per Videokonferenz. Die Anwälte befürchten hierdurch eine Aushöhlung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes.





