Streitwertgrenze für Amtsgerichte

Bild: Michael Bamberger Amts- oder Landgericht wo wird es in Zukunft hingehen?

Das BMJ plant eine Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts für Amtsgerichte in Zivilsachen auf 8.000 EUR. Daneben soll die Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen durch besondere Kammern an den Landgerichten erweitert werden.