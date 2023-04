Zivilgerichtsbarkeit: Videokonferenzen

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat einen Referentenentwurf zum Einsatz der Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit erarbeitet. Im Fokus des Entwurfs steht der Einsatz der Videokonferenz in der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme.

Durch den Einsatz von Videokonferenztechnik soll die Zivilgerichtsbarkeit bürgerfreundlicher, ressourcenschonender und effizienter gestaltet werden. Ziel ist es Zeit und Kosten zu sparen. Der Zivilprozess soll beschleunigt werden.

Videokonferenz schon nach bisheriger Rechtslage möglich

Bereits seit dem 1.1.2002 ist gemäß § 128a ZPO der Einsatz der Videotechnik in der mündlichen Verhandlung bei Zivilgerichten möglich. Seit dem 1.11.2013 kann den Beteiligten auf Antrag gestattet werden, sich während der mündlichen Verhandlung unter Einsatz von Videotechnik an einem anderen Ort aufzuhalten. Die Nutzung dieser Möglichkeiten ist je nach Gericht äußerst unterschiedlich. Der Bundesjustizminister will mit der Reform die Nutzung dieser technischen Möglichkeiten verbreitern.

Welche Neuerungen sind geplant?

Zentrale Norm zur Regelung des Einsatzes der Videotechnik bleibt § 128a ZPO. Die Reform sieht allerdings eine grundlegende Neuformulierung dieser Norm vor. Im Einzelnen ist folgendes vorgesehen:

Statt der bisher vorgesehenen Gestattung des Einsatzes der Videotechnik in der Hauptverhandlung soll der Vorsitzende künftig ein Anordnungsrecht für die Videoverhandlung gegenüber den Verfahrensbeteiligten erhalten, § 128a Abs. 2 Satz 1 ZPO-E.

für die Videoverhandlung gegenüber den Verfahrensbeteiligten erhalten, § 128a Abs. 2 Satz 1 ZPO-E. Eine Zustimmung der Parteien ist nicht mehr erforderlich.

Jeder Verfahrensbeteiligte soll innerhalb einer vom Vorsitzenden gesetzten Frist ohne weitere Begründung beantragen können, ihn von der Anordnung auszunehmen.

Die Parteien erhalten ein eigenes Recht auf Durchführung einer Videoverhandlung , § 128a Abs. 2 Satz 2 ZPO –E.

erhalten ein eigenes , § 128a Abs. 2 Satz 2 ZPO –E. Das Gericht entscheidet über einen entsprechenden Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen, bei übereinstimmendem Antrag der Parteien soll das Gericht dem Antrag stattgegeben.

Die Ablehnung des Antrags eines Verfahrensbeteiligten zur Durchführung einer Videoverhandlung bleibt dem Gericht (nicht dem Vorsitzenden) vorbehalten. Die Ablehnung erfolgt durch Gerichtsbeschluss, der begründet werden muss, § 128a Abs. 2 Satz 3 und 4 ZPO-E.

Ermöglichung von Hybridverhandlungen

Der Entwurf sieht auch die Möglichkeit zur Durchführung von hybriden Verhandlungen vor, in denen z. B. der Vorsitzende oder die Mitglieder des Spruchkörpers an der mündlichen Verhandlung per Bild- und Tonübertragung teilnehmen, § 128a Abs. 4 ZPO-E. Die Videoverhandlung ist in diesen Fällen an alle Orte zu übermitteln, an denen sich Verfahrensbeteiligte aufhalten.

Teilnahme der Öffentlichkeit an Gerichtsverhandlungen bleibt möglich

Der Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß § 169 Abs. 1 Satz 1 GVG soll künftig dadurch gewahrt werden, dass die Videoverhandlung gemäß § 128a Abs. 5 Satz 3 ZPO-E an einen öffentlich zugänglichen Raum im Gericht übertragen wird. Die Öffentlichkeit hat damit die Möglichkeit, mündliche Verhandlungen wie bisher zu verfolgen.

Aufzeichnung der Hauptverhandlung in Ton und Bild vorgesehen

§ 128a Abs. 6 Satz 1 ZPO-E sieht eine Aufzeichnung der gesamten Videoverhandlung in Bild und Ton vor. Diese dient der Protokollaufzeichnung gemäß § 160a ZPO-E. Die Tonaufzeichnung der Aussage einer Beweisperson soll durch Transkription in ein Wortprotokoll übertragen werden. Dies soll die Nachverfolgbarkeit und Verifizierung von Aussagen erleichtern. Rechtlich soll die Videoaufnahme Grundlage für eine Verschriftlichung sein, aber selbst keinen Protokollcharakter haben.

Beweisaufnahme der Videotechnik

Die Vernehmung von Beweispersonen per Bild- und Tonübertragung soll künftig in einem neuen § 284 Abs. 2 ZPO-E geregelt werden. Die Durchführung von Video-Beweisaufnahmen soll spiegelbildlich zu den Vorschriften des § 128a ZPO-E erfolgen.

Die Parteien erhalten ein Antragsrecht zur Durchführung von Video-Beweisaufnahmen .

. Das Gericht kann die Video-Beweisaufnahme auch ohne Antrag von Amts wegen anordnen .

. Über die Durchführung der Video-Beweisaufnahme entscheidet allerdings nicht der Vorsitzende allein, sondern der gesamte Spruchkörper nach pflichtgemäßem Ermessen .

. Bei der Ermessensausübung soll das Gericht die Vorteile der Video-Vernehmung wie Beschleunigung des Verfahrens, geringeren Zeitaufwand und geringere Kosten gegen die Nachteile, insbesondere den Verlust der Unmittelbarkeit sowie die dadurch entstehenden Nachteile bei der persönlichen Beurteilung der zu vernehmenden Personen, gegeneinander abwägen.

Videotechnik auch für Rechtsantragsstellen

Die Videokonferenztechnik soll auch für Rechtsantragsstellen genutzt werden. Anträge oder Erklärungen gegenüber dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle sollen künftig auch per Bild- und Tonübertragung erfolgen können, § 129a Abs. 2 ZPO-E. Für die Identifikation der beantragenden Person soll der in die Kamera gehaltene Personalausweis genügen. Auf diese Weise sollen auch Anträge auf Beratungs- oder Prozesskostenhilfe gestellt werden können.

Vermögensauskunft der Videotechnik

Im Rahmen der Zwangsvollstreckung soll künftig die Abgabe der Vermögensauskunft per Bild- und Tonübertragung ermöglicht werden, § 802f ZPO-E.

Fachgerichtsbarkeiten

Die Regelungen zum Einsatz der Videotechnik sollen durch entsprechende Verweisungsnormen auch in arbeitsgerichtlichen, verwaltungsgerichtlichen und in finanzgerichtlichen Verfahren zur Anwendung kommen, nicht aber in der Sozialgerichtsbarkeit. In der Sozialgerichtsbarkeit müsse die besondere Fürsorgepflicht des Sozialstaates berücksichtigt werden. Bei existenzsichernden Sozialleistungen soll den häufig gerichtsunerfahrenen Verfahrensbeteiligten ein möglichst einfacher Zugang zur mündlichen Verhandlung in Präsenz weiterhin ermöglicht werden.

Kritik vom DAV

Die Stellungnahmen der Länder und der Berufsverbände zum Referentenentwurf liegen inzwischen vor. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt den Entwurf in wesentlichen Teilen, sieht aber auch einige Kritikpunkte. Besonders die Option der vollvirtuellen Verhandlung wird kritisch gesehen. Der DAV befürchtet, dass Richter künftig häufig von zuhause aus gerichtliche Verhandlungen führen könnten. Dies könne sich mittelfristig negativ auf die Transparenz der Justiz und das Vertrauen der Rechtsuchenden in die Justiz auswirken. Richter sollten nach Meinung des DAV auch zukünftig Recht im Namen des Volkes im Gerichtssaal sprechen. Nach auch anderen kritischen Stimmen bleibt abzuwarten, welche Änderungen der Referentenentwurf noch erfährt.





Weitere interessante Beiträge:

Die wichtigsten Gerichtsentscheidungen zum beA

Eingeschränkter Auskunftsanspruch des Pflichtteilsberechtigten