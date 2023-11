Anzahl der Beschäftigten: Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG

Das FG Münster hat in verschiedenen Urteilen über mehrere Fragen zur Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten für Zwecke der Erbschaftsteuerbegünstigung nach § 13a ErbStG entschieden.

In einem Urteilsfall (3 K 2723/21 F) klagte eine GmbH, deren Alleingesellschafter 2017 verstarb. In der Lohnsteueranmeldung für März 2017 wurden 11 Arbeitnehmer (einschließlich Aushilfs- und Teilzeitkräften) angegeben. Die Klägerin hielt 51 % der Anteile an der IGmbH, die nach einer gesonderten Feststellung des Finanzamtss H-Stadt zwei Personen beschäftigte.

Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten

Das Finanzamt stellte (nach Aufforderung der Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle des Finanzamtes C-Stadt) in einem zusammengefassten Bescheid u.a. die Anzahl der Beschäftigten der Klägerin auf 12 Personen fest (§ 13a Abs. 4 Satz 1 ErbStG). Das Finanzamt berücksichtigte neben 11 bei der Klägerin selbst beschäftigten Personen entsprechend der Beteiligungshöhe von 51 % einen weiteren Beschäftigten der I-GmbH.

Die Klägerin war jedoch der Ansicht, dass bei ihr nur 3,15 Personen beschäftigt gewesen seien. Maßgeblich sei nicht die Anzahl der Mitarbeiter nach Köpfen, sondern nach Arbeitszeitanteilen. Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Münster entschied, dass die Anzahl der Beschäftigten nach Köpfen zu bestimmen ist.

Ausnahmeregelung bei Saisonarbeitern

In einem weiteren Fall konnte das FG offenlassen, ob auch bereits die frühere Ausnahmeregelung des § 13a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 ErbStG in der Fassung des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 v. 1. November 2011 trotz fehlendem Klammerzusatz "Saisonarbeiter" dahingehend auszulegen ist, dass dem Merkmal "nicht ausschließlich oder überwiegend in dem Betrieb tätig" eine zeitliche Begrenzung zukommt.

Das FG Münster hat jeweils die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

FG Münster, Urteil v. 10.8.2023, 3 K 2723/21 F und FG Münster, Urteil v. 26.9.2023, 3 K 2466/21 F, veröffentlicht am 15.11.2023