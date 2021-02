EU-Sammelklagen sollen Verbraucherinteressen bald EU-weit stärken

Bild: Haufe Online Redaktion Durch die neue Klageform der Verbraucher-Sammelklage soll der Verbraucherschutz EU-weit effizienter und effektiver werden

Der Weg zu Sammel- oder Verbandsklagen in der EU ist geebnet. Verbraucherinteressen können damit gebündelt und so wesentlich schlagkräftiger und nachhaltiger europaweit durchgesetzt werden. Gleichzeitig wurde an Schutzmaßnahmen gedacht, denn da viel Geld auf dem Spiel steht, sind diejenigen nicht weit, die missbräuchlich aktiv werden.