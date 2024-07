Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetz

Hintergrund: Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO oder DSGVO) wird seit 2018 in allen Mitgliedsstaaten der EU verbindlich angewendet. Alles, was die DSGVO vorschreibt und regelt, gilt unmittelbar und hat Vorrang vor nationalem Recht. Allerdings enthält die DSGVO an zahlreichen Stellen Öffnungsklauseln, bei denen die Regelungen auf nationaler Ebene konkretisiert werden müssen. Diese Aufgabe hat 2018 in Deutschland die Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) übernommen, das zeitgleich mit der DSGVO in Kraft trat. Das BDSG-neu regelt z. B. die Strafvorschriften, den Datenschutz im Beschäftigtenverhältnis, Bonitätsauskünfte und die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Im Zuge des aktuellen Änderungsverfahrens zur Neuauflage des BDSG wurde heftig über die Abschaffung des Datenschutzbeauftragten diskutiert, da der Innenausschuss des Bundesrats im März 2023 die Streichung der Pflicht zur Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter vorgeschlagen hatte. Entgegen der Empfehlung des Innenausschusses bleibt die Bestellungspflicht im BDSG-E aber nahezu unverändert erhalten.