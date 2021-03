Covid-19 / Coronavirus - Handlungspflichten des Arbeitgebers

News 10.03.2021 Bald wird auch im Betrieb geimpft

Ein Ende der Pandemie ist erst mittelfristig in Sicht. Unternehmen müssen sich weiterhin an sie anpassen und ihre Organisation nach ihr ausrichten. Die SARS-CoV2-Arbeitsschutzvorgaben des BMAS dienen der Orientierung von Arbeitgebern, die ihren Mitarbeitern gegenüber eine Pflicht zur Infektionsprävention haben. Aktuell rückt auch betriebliches Testen und Impfen in den Fokus.mehr