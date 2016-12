Rechtsanwalt

13.07.2016 | Serie Wann kommt das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)?

Anwaltspostfach-Verordnung beschlossen - weg frei, für das elektronische Anwaltspostfach

Der Bundesrat hatte am 23.9. die Verordnung für das besondere elektronischen Anwaltspostfächer (RAVPV) beschlossen und damit die Postfachnutzung für die Übergangszeit bis zur Postfachpflicht an 1.1.2018 geregelt. Am 28.11. ist das Anwaltspostfach in Betrieb gegangen, nachdem am 5. November 2016 der Anwaltsgerichtshof die einstweiligen Anordnungen der Rechtsanwälte gegen die Freischaltung des beA aufgehoben hatte.mehr