Rechtsanwalt

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gestresster Mann macht Nachtschicht
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5 gute Gründe gegen eine Kanzleigründung

Der Chef nervt ebenso wie alte Strukturen und Teams voller Konkurrenten. Die Arbeitsbelastung steigt massiv, eine 24/7-Erreichbarkeit, Wochenend- und Nachtschichten keine Seltenheit. Der Druck, möglichst viele „Billable Hours“ zu produzieren, ist ungebrochen. Gleichzeitig werden nur noch halb so viele Juniors und Associates eingestellt, weil Automatisierung und KI viele Aufgaben nun übernehmen. Dabei war es doch noch nie so einfach und kostengünstig, seine eigene Kanzlei aufzumachen. 
Frau Hand Taschenrechner
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Gegenstandswert: Wichtig für Honorarabrechnung und erfolgreiche Mandatswahrnehmung

Die Höhe der Anwaltsgebühren und der Gerichtskosten ergeben sich meist aus dem Gegenstands- oder Verfahrenswert. Den Streitwert richtig einzuordnen und die korrekte Berechnung durchzuführen, ist wichtig für das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant und für ein angemessenes Honorar. Auch Gericht und Gegenseite reagieren sensibel auf Fehler oder Extreme bei der Berechnung.
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