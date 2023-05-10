Aktuelle Studie: Die interdisziplinäre Kanzlei der Zukunft

In einer neuen Studie sollen die strategischen Herausforderungen und Chancen für interdisziplinär tätige Kanzleien in den kommenden Jahren herausgearbeitet werden.

Die Studie, die von der DieKanzleiPartner GbR durchgeführt wird, richtet sich an Partner in Kanzleien in Deutschland, die an mehreren Standorten oder generell interdisziplinär tätig sind. Thematisiert werden insbesondere

die Zukunftsaussichten der Kanzlei,

potenzielle Herausforderungen und Möglichkeiten,

ungenutzte Potentiale und

Innovationen.

Außerdem wird die Studie die Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz in den Kanzleien untersuchen. Auch die Führungsstrukturen der Kanzleien und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Professionen wie StB, WP und RA werden in den Blick genommen.

Erkenntnisse aus dem Interview und Ergebnisse aus der Studie

Teilnehmer an der Studie erhalten einen Fragebogen sowie ein Interview, in dem sie ihre Meinungen und Ideen äußern können. Sie erhalten auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Interview.

Im Rahmen der weiteren Auswertung werden die Ergebnisse und der Inhalt anonymisiert und für die Studie ausgewertet. Die Ergebnisse werden den Kanzleien, die vollständig an der Befragung teilgenommen haben, später kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Außerdem werden wir nach Abschluss der Studie an dieser Stelle über die die wichtigsten enthaltenen Aussagen berichten.

Weitere Informationen zur Teilnahmemöglichkeit (kanzleipartner.de/studie)