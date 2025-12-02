Verhör(t) – Steuerthemen auf der Spur

Podcast: Wie KI die Steuerbranche revolutioniert

Interview 02.12.2025 | 08:30 Uhr
Bild: Luisa Stalla Im Gespräch mit Florian D. Weber beleuchtet Luisa Stalla die zehn Thesen des Deutschen Steuerberaterverbands zur Zukunft der Steuerberatung.

Generative KI ist längst in den Steuerkanzleien angekommen. Luisa Stalla vom Deutschen Steuerberaterverband spricht im Podcast darüber, wie KI nicht nur Prozesse automatisiert, sondern das Berufsbild der Steuerberatung neu definiert.

Wie wird die Steuerberatung im Jahr 2030 aussehen? Luisa Stalla teilt ihre Einschätzungen und erläutert die zehn Thesen des Deutschen Steuerberaterverbands. Im Fokus stehen Chancen und Herausforderungen, die KI für Kanzleien mit sich bringt. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Empathie und Vertrauen als Erfolgsfaktoren in einer digitalisierten Welt.



Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Verhört Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Steuerberatung
