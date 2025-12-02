Podcast: Wie KI die Steuerbranche revolutioniert
Wie wird die Steuerberatung im Jahr 2030 aussehen? Luisa Stalla teilt ihre Einschätzungen und erläutert die zehn Thesen des Deutschen Steuerberaterverbands. Im Fokus stehen Chancen und Herausforderungen, die KI für Kanzleien mit sich bringt. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Empathie und Vertrauen als Erfolgsfaktoren in einer digitalisierten Welt.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.
-
Podcast: Wie KI die Steuerbranche revolutioniert
02.12.2025
-
Verhör(t)-Adventskalender: Jeden Tag eine Inspiration
01.12.2025
-
Entwicklung der Steuerberatungsbranche in Zeiten von KI & Venture Capital
27.11.2025
-
Einfach anfangen: Wie KI den Kanzleialltag erleichtert
20.11.2025
-
Podcast: Warum Veränderung in der Steuerbranche scheitern kann
18.11.2025
-
Vom Tatort zur Steuerkanzlei
13.11.2025
-
Führung beginnt mit Klarheit – nicht mit Kontrolle
06.11.2025
-
Podcast: Vom Fitnessstudio in die Steuerkanzlei
04.11.2025
-
"Wer den AI-Act ernst nimmt, schafft Vertrauen bei Mandanten"
30.10.2025
-
Unternehmensinsolvenzen: Das können Steuerberater proaktiv tun
23.10.2025