Podcast: Wie KI die Steuerbranche revolutioniert

Generative KI ist längst in den Steuerkanzleien angekommen. Luisa Stalla vom Deutschen Steuerberaterverband spricht im Podcast darüber, wie KI nicht nur Prozesse automatisiert, sondern das Berufsbild der Steuerberatung neu definiert.

Wie wird die Steuerberatung im Jahr 2030 aussehen? Luisa Stalla teilt ihre Einschätzungen und erläutert die zehn Thesen des Deutschen Steuerberaterverbands. Im Fokus stehen Chancen und Herausforderungen, die KI für Kanzleien mit sich bringt. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Empathie und Vertrauen als Erfolgsfaktoren in einer digitalisierten Welt.









