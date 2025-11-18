Podcast: Warum Veränderung in der Steuerbranche scheitern kann

Unternehmensberater Tobias Grewe berichtet im Podcast von einem gescheiterten Veränderungsprozess in einer Steuerkanzlei. Warum scheiterte der Ansatz? Welche Rolle spielen Storytelling und Zuhören? Und wie können Kanzleien Veränderungen erfolgreich meistern?

Tobias Grewe, Experte für Change Management, schildert, wie eine Steuerkanzlei den Versuch einer internen Veränderung abbrach. Mithilfe der Methode "Story Listening" wurden Kommunikationsprobleme und strukturelle Herausforderungen aufgedeckt. Doch die Geschäftsführung entschied sich, die gewonnenen Erkenntnisse nicht weiterzuverfolgen.

Grewe betont, dass Veränderung Mut und Offenheit erfordert – besonders von der Führungsebene. Zuhören und das Aushalten unangenehmer Wahrheiten sind entscheidend für den Erfolg. Sein Buch "Kein Change ohne Story" bietet praxisnahe Ansätze für nachhaltige Veränderungen in Kanzleien.









