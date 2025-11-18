Haufe Online Redaktion
Podcast: Warum Veränderung in der Steuerbranche scheitern kann
Bild: Haufe Online Redaktion Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche.

Unternehmensberater Tobias Grewe berichtet im Podcast von einem gescheiterten Veränderungsprozess in einer Steuerkanzlei. Warum scheiterte der Ansatz? Welche Rolle spielen Storytelling und Zuhören? Und wie können Kanzleien Veränderungen erfolgreich meistern?

Tobias Grewe, Experte für Change Management, schildert, wie eine Steuerkanzlei den Versuch einer internen Veränderung abbrach. Mithilfe der Methode "Story Listening" wurden Kommunikationsprobleme und strukturelle Herausforderungen aufgedeckt. Doch die Geschäftsführung entschied sich, die gewonnenen Erkenntnisse nicht weiterzuverfolgen.

Grewe betont, dass Veränderung Mut und Offenheit erfordert – besonders von der Führungsebene. Zuhören und das Aushalten unangenehmer Wahrheiten sind entscheidend für den Erfolg. Sein Buch "Kein Change ohne Story" bietet praxisnahe Ansätze für nachhaltige Veränderungen in Kanzleien.



Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.


Schlagworte zum Thema:  Kanzleiorganisation , Kanzleiführung
