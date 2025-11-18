Podcast: Warum Veränderung in der Steuerbranche scheitern kann
Tobias Grewe, Experte für Change Management, schildert, wie eine Steuerkanzlei den Versuch einer internen Veränderung abbrach. Mithilfe der Methode "Story Listening" wurden Kommunikationsprobleme und strukturelle Herausforderungen aufgedeckt. Doch die Geschäftsführung entschied sich, die gewonnenen Erkenntnisse nicht weiterzuverfolgen.
Grewe betont, dass Veränderung Mut und Offenheit erfordert – besonders von der Führungsebene. Zuhören und das Aushalten unangenehmer Wahrheiten sind entscheidend für den Erfolg. Sein Buch "Kein Change ohne Story" bietet praxisnahe Ansätze für nachhaltige Veränderungen in Kanzleien.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.
