Feedbackkultur

Videokonferenz im Homeoffice
Videokonferenz im Homeoffice
Atmosphäre schaffen im digitalen Arbeitsumfeld

Virtuelle Meetings – eine wertschätzende Atmosphäre schaffen

Wir alle brauchen als soziale Wesen eine wertschätzende Atmosphäre. Egal ob in einem analogen, hybriden oder virtuellen Setting. Aufgrund unserer menschlichen Grundbedürfnisse sind wir auf Anerkennung, Bindung und Lob angewiesen. Sie sind ein Spiegelbild unserer täglichen Anforderungen. In einer Organisationskultur, in der Wertschätzung und Feedback bzw. Feedforward gelebt werden, ist häufig die Mitarbeiterzufriedenheit und Anwesenheitsquote höher. Eine wertschätzende Kultur fördert die emotionale Bindung und Identifikation zum Unternehmen. Doch wie schafft man eine wertschätzende Atmosphäre im Unternehmen?
Handschweißer als Fachkräfte bei HAI
Handschweißer als Fachkräfte bei HAI
Fallstudie

Mit Feedback gegen Fluktuation

Hinhören lohnt sich. Diese Erfahrung machte das österreichische Metallverarbeitungsunternehmen Hammerer Aluminium Industries (HAI). Der Mittelständler kämpfte mit Mitarbeiter­fluktuation, insbesondere unter den Facharbeiterinnen und Facharbeitern, den sogenannten Blue Collar Workern. Gemeinsam mit einem Münchner HR-Tech-Startup ging er auf Ursachen­forschung und installierte eine Feedback- und Analyseplattform. Seither weiß HAI, was seine Beschäftigten bewegt.

Mit Feedback gegen Fluktuation
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