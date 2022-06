Business-Knigge: Lob und Anerkennung aussprechen

Welttag der Komplimente: Lob und Anerkennung im betrieblichen Umfeld

Am 1. März ist der Welttag der Komplimente - ein günstiger Moment, um innezuhalten und zu überlegen, wie man es mit Komplimenten im Unternehmen eigentlich so hält. Übrigens ist das durchaus ein relevantes Thema im betrieblichen Kontext. Denn das Lob ist beispielsweise ein wichtiges Tool für die Mitarbeitermotivation. Gerade in der Rolle als Führungskraft macht es also durchaus Sinn, mehr Anerkennung auszusprechen. Weiter