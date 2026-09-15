Fast hundert HR-Startups sind mit Produkten und Lösungen für das Personalwesen am Start. Grund genug, für die Haufe Online Redaktion, den HR-Startups eine eigene Themenseite zu widmen. Hier finden Sie laufend aktuelle News aus der HR-Startup-Szene.

Die Digitalisierung stellt Personalabteilungen vor große Herausforderungen. Der Innovationsdruck ist enorm hoch. Gleichzeitig bietet der Personalbereich aber auch ein großes Spielfeld für neue Ideen und Herangehensweisen. Das zeigt sich, wenn man auf die HR-Startup-Szene blickt.