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HR-Startups

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Bild: Pixabay

Fast hundert HR-Startups sind mit Produkten und Lösungen für das Personalwesen am Start. Grund genug, für die Haufe Online Redaktion, den HR-Startups eine eigene Themenseite zu widmen. Hier finden Sie laufend aktuelle News aus der HR-Startup-Szene.

Die Digitalisierung stellt Personalabteilungen vor große Herausforderungen. Der Innovationsdruck ist enorm hoch. Gleichzeitig bietet der Personalbereich aber auch ein großes Spielfeld für neue Ideen und Herangehensweisen. Das zeigt sich, wenn man auf die HR-Startup-Szene blickt.

Hanno Renner
Hanno Renner
Marktgespräch HR Tech

Personio: "Wir verfügen noch über mehr als die Hälfte unserer Finanzierungen"

Mit einer Unternehmensbewertung von 8,5 Milliarden Dollar zählt Personio inzwischen zu den wertvollsten Startups Deutschlands. Während Kritikern allmählich die Argumente ausgehen, plant Gründer Hanno Renner längst den Börsengang. Wird es das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte? Oder droht doch noch der Absturz? Im Marktgespräch HR-Tech spricht er über die Strategie und Ziele seines Unternehmens.
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Zum Thema HR-Startup
Haufe Shop: (Ge)Gründet!
(Ge)Gründet!

Anastasia Barner, Deutschlands jüngste Gründerin, gewährt mit ihrem Buch einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Gründerszene. Sie erklärt, was es bedeutet zu gründen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auch schwierige Themen wie Insolvenz, Burnout, Konsum und Vorurteile spricht sie an.

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