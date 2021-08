Statt Zukunft Personal Europe heißt es in diesem September "Auf zur ZP Reconnect". Die Veranstalter setzen auf ein hybrides Konzept, das zwei virtuelle Wochen sowie drei Messetage in Köln vorsieht. Messechefin Christiane Nägler berichtet im Interview mit dem Personalmagazin, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Personalmagazin: Frau Nägler, welche Veränderungen er­warten die Besucherinnen und Besucher der ZP Reconnect?

Christiane Nägler: Wir nennen die Veranstaltung "ZP Re­connect", weil es nicht eine ZP Europe sein wird, wie wir sie von 2019 oder früheren Jahren kennen. Den Namen haben wir deshalb gewählt, weil wir uns erstmals wieder treffen können. Wir sind froh, dass wir nach 16 Monaten wieder eine Live-Ver­anstaltung durchführen können. Das Ganze ist an die aktuelle Situation angepasst und wird als hybrides Event konzipiert, weil volle Stuhlreihen und lange, dicht gedrängte Registrie­rungs-Schlangen noch nicht möglich sind. Trotz der niedrigen Fallzahlen haben wir keinen Grund, final aufzuatmen. Mit der ZP Reconnect wollen wir Live-Begegnungen ermöglichen und zusätzlich die Möglichkeit schaffen, bestimmte Höhepunkte aus dem Programm orts- und zeitabhängig virtuell abzurufen.

Abstandsregeln machen bestimmte Standgrößen erforderlich

Personalmagazin: Ihr virtuelles Programm enthält unter anderem Special Days zu den Themen "Startups" und "Learning & Training". Wa­rum finden diese Themen nicht auf der Messe vor Ort statt?

Christiane Nägler: Die Special Days haben wir konzipiert, weil wir gerade in diesen zwei Bereichen für Startups und individuelle Trainings­anbieter kleinere Standflächen haben, die aufgrund der Ab­standsregeln und der Quadratmeterzahl, die im Moment für eine Person in Betracht gezogen werden müssen, leider nicht möglich sind. Deshalb haben wir ein spezielles Angebot mit digitalen Paketen entwickelt. Bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Personen auf einem 50- oder 100-Quadratmeter-Stand anwesend sein dürfen, zumal es sich hier um die frei begehbare Fläche pro Person handelt. Das ist der Grund, weshalb kleine Stände nicht zugelassen sind. Dort ist es schlichtweg zu eng.

ZP Reconnect: Treffen mit Ausstellern an Meeting Points und in Meeting Spaces

Personalmagazin: Welche anderen Möglichkeiten – abgesehen vom Messestand – gibt es, mit HR-Anbietern in Kontakt zu kommen?

Christiane Nägler: Für Anbieter gibt es außer den Messeständen drei weitere Optionen, sich zu präsentieren. Erstens können sie Meeting Points für Gesprächstermine buchen. Diese sind Besprechungs­bereiche mit Stehtisch und befinden sich auf einer Fläche mit anderen Anbietern. Zweitens können sie Meeting Spaces re­servieren – größere Bereiche mit acht Gesprächseinheiten, die exklusiv dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Die Meeting Points und Spaces werden von uns aufgebaut und wir kümmern uns auch um die Einhaltung der Corona-Regeln. Zum Beispiel kontrollieren Hostessen die Ein- und Ausgänge. Drittens ist eine rein digitale Präsenz möglich. Hierfür nutzen wir das Tool Swapcard, das sich in der CloserStill Gruppe als bestes Tool herauskristallisiert hat. Dort sind sowieso alle Aussteller mit einem Unternehmensprofil vertreten. Zusätzlich können sie eine digitale Präsenz gestalten.

Einblick in Ausstellerliste und Programmpunkte ab Anfang August

Personalmagazin: Wie viele Aussteller erwarten sie?

Christiane Nägler: Wir haben erst Anfang Juni über das Messekonzept entschie­den und sind derzeit in Gesprächen mit allen Stakeholdern, Ausstellern und Partnern. In diesen Wochen fallen die Ent­scheidungen, wer in welcher Form auf die Messe kommt. Seit Ende Juli ist die Besucherregistrierung freigeschaltet, ab Anfang August können Interessierte auf der Webseite die Anzahl der Aussteller und Sponsoren verfolgen. Dann werden auch große Teile des Programms feststehen.

4.000 Personen dürfen gleichzeitig in die Hallen

Personalmagazin: Planen Sie ein begrenztes Besucherkontingent? Wer darf in die Koelnmesse kommen: Geimpfte, Getestete, Genesene?

Christiane Nägler: Nach den derzeitigen Vorgaben dürfen sich 4.000 Personen gleichzeitig in den Hallen aufhalten. Das kann sich möglicher­weise noch nach oben verändern. Bei allen Messegesellschaften in Nordrhein-Westfalen gilt im Moment die Regel, dass geimpfte, getestete und genesene Personen Zutritt erhalten. Das wird auch durch uns am Eingang kontrolliert. Voraussichtlich wird es auch ein Testcenter vor Ort geben. Tickets sind nur über den Online-Ticketshop erhältlich. Diese kosten 35 Euro und beinhalten auch das Online-Programm. Allerdings müssen sich Besucherinnen und Besucher für jeden Messetag neu registrieren, damit wir an jedem Tag den Überblick haben, wie viele Besucher in der Halle sind. Damit es zu keinen Ansammlungen kommt, werden die Zugänge zu den Messehallen und die Verteilung in den Hallen überprüft. Für einen mehrtätigen Besuch wird es Rabatte geben.

Personalmagazin: Können Sie schon sagen, wie groß der Wunsch der Perso­nalerinnen und Personaler ist, an einer Präsenzmesse teil­zunehmen?

Christiane Nägler: Wir haben Besucherumfragen durchgeführt und machen Tele­fonmarketing-Aktionen. Dabei stellen wir fest: Der Wunsch wächst, nicht nur die virtuellen Vorträge anzuhören, sondern auch die Live-Veranstaltung in Köln zu besuchen. Je mehr Menschen geimpft sind und je mehr Lockerungen eintreten, desto höher wird die Bereitschaft, die Messe live vor Ort zu besuchen. Man muss aber auch sagen, dass zwischen dem Wunsch zur per­sönlichen Anreise und der Erlaubnis durch den Arbeitgeber eine Kluft bestehen kann. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall positiv.

Vier Bühnen in den Messehallen und weitere virtuelle Inhalte

Personalmagazin: Wie viele Programmpunkte und Bühnen sind für die Live­messe in Köln geplant? Können sie schon einige Highlights nennen?

Christiane Nägler: Wir planen vier Bühnen inklusive unserer großen Keynote-Stage. Diese soll weiterhin der zentrale Punkt der Messe sein. Auf den anderen Bühnen, den Solution-Stages, präsentieren die Aussteller ihre Lösungen. Wir planen auch Bühnen, die wieder von unseren Expertengremien kuratiert werden und auf denen Best Practices und HR-Trendthemen vorgestellt werden. Das Ganze ist live vor Ort und wird zusätzlich gestreamt und online zur Verfügung gestellt. Das virtuelle Programm enthält virtuelle Workshops und die bereits genannten Special Days. Auch vor Ort soll es Workshops geben. Als Programmhighlights sehen bereits einige Keynotes fest, zum Beispiel von Anders Indset, dem Autor des Buchs "Das infizierte Denken", von Nils Glagau, dem Geschäftsführer von Orthomol, sowie von Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn.





Daten und Fakten zur Messe 2021:

ZP Reconnect in Köln Wann: 14. bis 16. September Wo: Koelnmesse, Halle 4.1 und 4.2 Inhalte: Aussteller-Stände, Meeting Spaces, Meeting Points, Keynotes, gehostete Bühnen zu den Themen Recruiting und Learning, Ausstellervorträge, Networking, Workshops, Verleihung des HR Innovation Awards am 14. September ab 17.15 Uhr ZP Reconnect Virtual Wann: 9. bis 23. September Wo: www.zukunft-personal.com Inhalte: Digitaler Workshoptag am 9. September, Special-Tage am 22. September (Startups) und 23. September (Learning & Training), virtuelle Sessions und Meetings, interaktive Workshops, Guided Tour, Networking