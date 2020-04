HR Motion: Die Personalerszene sticht in See

News 31.08.2017 Networking-Event

"HR Motion – The Riverboat Edition" heißt es im Anschluss an den ersten Messetag der "Zukunft Personal" am 19. September in Köln. Beim offiziellen Event des Veranstalters Spring Messe Management feiern und netzwerken Aussteller und Besucher der Personalermesse gemeinsam an Bord der Oceandiva.mehr