Zukunft Personal

Nachhaltigkeitsmanagerin_Frau am Laptop zuhause
Nachhaltigkeitsmanagerin_Frau am Laptop zuhause
Sustainable Leadership

„Die meisten CSR Manager:innen, die ich kenne, sind zutiefst intrinsisch motiviert“

Sinkende Budgets, wachsende Regulatorik und der Vormarsch der KI verändern das Berufsbild von Nachhaltigkeitsverantwortlichen grundlegend. Im Interview erklärt Ines Knecht, Vorstands-Vorsitzende des D-A-CH Verband, CSR Manager:innen, warum systemisches Denken, ESG-Datenkompetenz und interdisziplinäre Führung zu den entscheidenden Zukunftsskills zählen und wie aus Fachspezialist:innen echte Zukunftsgestalter:innen werden.
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Relevant: Die Zukunft des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
Die Zukunft des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Die Bedeutung des BEM hat sich stark weiterentwickelt. Dieses Buch unterstützt Sie dabei, BEM zu vertiefen, als festen Bestandteil der Personal- und Präventionsarbeit zu etablieren und den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern.
Haufe Shop: Das Recruiting-Dilemma
Das Recruiting-Dilemma

Sven Gábor Jánszky stellt am Beispiel von zwei Personalleitern die Recruitingwelt der Zukunft vor. Beide gehen unterschiedliche Wege, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen und das Know-how von Mitarbeitern an das Unternehmen zu binden. Bei ihren fiktiven Gesprächen erarbeiten sie gemeinsam Lösungen zur Gewinnung hochqualifizierter Kräfte.
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