Fachmesse Austausch ohne Bling-Bling: Eindrücke von der ZP Reconnect

Live-Messe in Coronazeiten: Alles ist anders, aber trotzdem vertraut. Der Zukunft Personal Reconnect gelang es an ihrem ersten Messetag in Köln, den Austausch der HR-Szene zu reaktivieren. Zwar war der Rahmen deutlich kleiner als früher, aber wer zur Messe kam, hatte tatsächlich ein Anliegen.