Closer Still Media kauft die Zukunft Personal Europe

Die Spring Messemanagement GmbH, Veranstalter der Zukunft Personal, wurde von der Deutschen Messe AG an den britischen Event-Veranstalter Closer Still Media verkauft, die zu einer amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft gehört. Stürmische Zeiten stehen den Mitarbeitern des mittelständischen Messeveranstalters bevor.

Es hat etwas von Ironie. In dem Monat, in dem die Briten aus der EU austreten, kauft der in London ansässige Event-Veranstalter Closer Still Media die Mannheimer Spring Messemanagement GmbH. Wie ein Pressesprecher der Deutschen Messegesellschaft bestätigt, wurde der Verkauf bereits am 13. Januar 2020 vollzogen. Eine Angabe zum Kaufpreis gibt es nicht, im Umfeld der Messe wurden 13 Millionen Euro genannt, wie die HAZ meldete. Ein stolzer Preis für ein Unternehmen, das - laut HAZ-Informationen - 11 Millionen Euro an Jahresumsatz erzielt und eine einstellige Rendite ausweist.

Kehrt der neue Eigentümer mit hartem Besen?

Heute wurden die Mitarbeiter in Mannheim im Rahmen einer Betriebsversammlung über die Konsequenzen des Verkaufs informiert, wie wir aus gut informierten Kreisen erfahren haben. Der neue Eigentümer möchte sich von einem Teil der Belegschaft trennen, auch Geschäftsführer Ralf Hocke steht offenbar vor dem Aus. Eine Refinanzierung des hohen Kaufpreises wird nur möglich sein, wenn die Erlöse deutlich gesteigert werden (höhere Preise für Aussteller?) und Personalkosten deutlich gesenkt werden.

Alexander Petsch, Gründer der Zukunft Personal, hatte die Messe 2012 an die Deutsche Messe verkauft und wirkte darauf hin im Beirat von Spring mit, den er 2015 im Streit um die Zukunftsausrichtung verließ. Als neuer Geschäftsführer wurde von der Deutschen Messe im September 2014 Ralf Hocke berufen, der die Messe seither prägte. In dieser Zeit sind die Besucherzahlen der Kölner Messe von 14.000 auf über 20.000 gestiegen. Auch die Anzahl der Aussteller hat deutlich zugenommen. Hocke hatte in seiner Amtszeit kontinuierlich in die Qualität der Messe investiert. Über die Hintergründe der Neuausrichtung werden wir in Kürze berichten.





