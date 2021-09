Die Zukunft Personal Reconnect ist eröffnet. Am 9. September 2021 startete das virtuelle Programm und ab dem 14. September folgen drei Tage Live-Messe. Damit bietet sich der HR-Szene erstmals seit 2019 die Gelegenheit zum persönlichen Austausch in den Kölner Messehallen. Lesen Sie, was Sie vor Ort und online erwartet.

367 Sessions, 187 Referentinnen und Referenten und 218 Partner und Aussteller. Mit diesen Zahlen startet die ZP Reconnect als erste hybride Veranstaltung von Spring Messe Management (lesen Sie dazu auch ein Interview mit Messechefin Christiane Nägler). Das virtuelle Messeprogramm hat bereits am 9. September 2021 begonnen. Von Dienstag, 14. September, bis Donnerstag, 16. September, können die Besucherinnen und Besucher live in Köln zahlreiche Keynotes, Vorträge und Podiumsdiskussionen auf vier Bühnen verfolgen und an Workshops teilnehmen. Manche der Programmpunkte werden gestreamt, manche können nur vor Ort angesehen werden.

Die Programm-Highlights am Dienstag, 14. September, in Köln

Zu den Höhepunkten des Programms am 14. September gehört sicherlich die Podiumsdiskussion "Bye bye Statussymbole. Willkommen Agilität, flexible Arbeitsmodelle und Relevanz" mit Professor Karlheinz Schwuchow (Hochschule Bremen), Felix Vos (Geschäftsführer Mera Tiernahrung), Personalvorstand Thomas Ogilvie (Personalvorstand Deutsche Post DHL) und Julia Merkel (Personalvorständin R+V Versicherung). Ab 10 Uhr behandeln die Diskutanten Fragestellungen rund um die neue Personalarbeit in Corona-Zeiten (Keynote Stage).

Julian Müller-Schwefe von der Haufe Group gibt ab 11.15 Uhr einen praxisnahen Einblick, wie ein HR-Chatbot Mitarbeiteranfragen automatisiert beantwortet (Solution Stage I). Er zeigt auf, inwiefern ein solches intelligentes Tool der Personalabteilung hilft, Zeit einzusparen, und wie die Mitarbeitenden die Chatbot-Kommunikation schätzen lernen.

Um 12.20 Uhr folgt die Preisverleihung "Deutschlands Beste Jobportale". Auf der Expert Stage zeichnen Wolfgang Brickwedde (ICR, Institute for Competitive Recruiting) und Ute Stümpel (Profilo Rating-Agentur) die besten Online-Jobbörsen in verschiedenen Kategorien aus (Expert Stage).

Der Philosoph Anders Indset, Autor des Buchs "Das infizierte Denken", erläutert in seiner Keynote ab 13 Uhr, warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen (Keynote Stage). Um "BGM auf der ISS" geht es um 14.30 Uhr (Keynote Stage). Stefan Schneider, Professor für Bewegungsneurowissenschaften, erläutert Befunde zur betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Internationalen Raumstation und zeigt auf, was davon auf den betrieblichen Alltag übertragen werden kann.

"HR Innovation Award trifft auf HR Tec Talk am Tresen" heißt es ab 17.15 Uhr (Keynote Stage). 2021 wird der HR Innovation Award wieder live in Köln verliehen. In den Kategorien "HR Tech", "Recruiting & Attraction", "Learning & Training" sowie "Transformation & Consulting" werden die Anbieter mit besonders zukunftsweisenden HR-Innovationen ausgezeichnet. Auch die Macher des "HR Tec Talk am Tresen" sind mit an Bord und interviewen die Preisträger.

Die Programm-Highlights am Mittwoch, 15. September, in Köln

Neue Wege im Recruiting zeigt am 15. September Sebastian Thuma von der Haufe Group auf. Ab 10.30 Uhr erläutert er, wie Unternehmen alte Muster bei der Personalgewinnung verlassen, indem sie mittels Technologie und Fokus auf den Menschen eine ganzheitliche Candidate Journey aufbauen, die Talente von Anfang an begeistert und einbindet (Solution Stage II). Um 11 Uhr folgt ein Vortrag von Johannes Schiebener von der Haufe Akademie (Expert Stage). Er liefert Antworten auf die Frage: Wie bringen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, zu lernen?

Um die Zukunft des Recruitings geht es in einer Podiumsdiskussion ab 11.45 Uhr (Expert Stage). Softwareanbieter erläutern, was Bewerbermanagementsysteme heute und morgen können und inwiefern KI im Recruiting-Prozess unterstützen kann. Um 12.20 Uhr folgt die Preisverleihung von "Deutschlands Beste Bewerbermanagementsysteme" (Expert Stage), erhoben von Wolfgang Brickwedde (ICR, Institute for Competitive Recruiting).

"Im Sturm der Veränderung – wie geht es weiter mit HR?" heißt es um 13 Uhr (Keynote Stage). Sven Elbert, Senior Analyst bei Fosway, gibt Einblicke auf die großen globalen Herausforderungen, die für Arbeitgeber nach der Pandemie anstehen und stellt Ergebnisse einer Studie von Zukunft Personal und Fosway Group vor.

Um 14.15 Uhr zeigen Christian Lepsien von der Deutschen Telekom und Johannes von Mikulicz Radecki auf, wie der Weg zur selbstlernenden Organisation gestaltet werden kann (Solution Stage I). Sie berichten über Ergebnisse einer Kooperation von Deutscher Telekom und Haufe Akademie, bei der es um die Frage ging, wie der Lernreifegrad einer Organisation gemessen werden kann.

Der Mittwoch endet mit einer Diskussion von bekannten Köpfen der Employer-Branding- und HR-Szene. Ab 16.30 Uhr diskutieren Wolf Reiner Kriegler (DEBA), Ute Neher (Deutsche Telekom), Professor Andranik Tumasjan (Universität Mainz) und Corinna Kalkschmidt (Bauer Media Group) zum Thema "Employer Branding am Scheideweg" (Solution Stage II).

Die Programm-Highlights am Donnerstag, 16. September, in Köln

Über die "Herausforderungen des Generationenmanagements für die DB" spricht Personalvorstand Martin Seiler von der Deutschen Bahn um 13.30 Uhr mit Markus K. Reif, Personalleiter, Speaker und Blogger (Keynote Stage). In diesem Programmpunkt wird es unter anderem um lebenslanges Lernen und New Work bei der Bahn gehen.

Ebenfalls um 13.30 Uhr steht das Thema "HR Service Experience" (Solution Stage II) auf dem Programm. Andreas Meya von der Haufe Group beantwortet auf Basis der jüngsten Studie zu HR Service Experience Fragen wie: Wo steht HR heute und wie wird die Personalarbeit von Beschäftigten wahrgenommen? Welche Rolle spielt die Digitalisierung von HR-Services für Personalerinnen und Personaler sowie ihre internen Kunden?

Ab 14.30 Uhr wird der Deutsche Personalwirtschaftspreis verliehen (Keynote Stage). Auf der Bühne werden die diesjährigen Finalisten vorgestellt und die Teilnehmenden können für ihre Favoriten abstimmen.

ZP Reconnect: Diese Regeln sind vor Ort zu beachten

Für den Besuch der Messehallen in Köln ist ein aktuelles Tagesticket erforderlich, das vorher online geordert wurde. Damit wollen die Veranstalter sicherstellen, dass die Maximalzahl an Teilnehmenden nicht überschritten wird. Vor Ort gilt die 3G-Regel. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher benötigen einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung oder müssen einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Zusätzlich zum Einlass-Scan müssen sich die Besucherinnen und Besucher in der Luca-App registrieren, damit eine Kontaktverfolgung möglich ist. Darüber hinaus besteht in den Messehallen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außer an Sitzplätzen, zum Beispiel an Messeständen.

Messestände, Meeting Spaces und Meeting Points

Die Anbieter haben 2021 vier verschiedene Möglichkeiten, sich zu präsentieren: auf Messeständen, an Meeting Points und Meeting Spaces sowie virtuell. Meeting Points sind Besprechungsbereiche mit Stehtisch, die sich in einer Fläche mit anderen Anbietern befinden. Meeting Spaces sind größere Bereiche mit acht Gesprächseinheiten, die dem Unternehmen exklusiv zur Verfügung stehen.

An den Messeständen sorgen die Aussteller selbst dafür, dass die Corona-Regeln und erforderlichen Abstände eingehalten werden. An den Meeting Points und Spaces kontrolliert das Personal des Veranstalters die Ein- und Ausgänge. Die virtuellen Messepräsenzen können über das Tool Swapcard besucht werden.

Haufe auf der ZP Reconnect

Haufe ist mit einem Meeting Space sowie mit einem digitalen Auftritt auf der ZP Reconnect vertreten. Der Meeting Space findet sich in Halle 4.2, Stand D.15. Hier informiert das Messeteam über die HR-Lösungen, Weiterbildungen, Tools und Fachzeitschriften der Haufe Group.

Programm geht weiter: virtuelle Messe bis zum 23. September

Auch nach den drei Kölner Messetagen geht das Programm weiter. Die ZP Reconnect Virtual ist noch bis zum 23. September verfügbar und wartet mit Special-Tagen am 22. September (Startups) und 23. September (Learning & Training) auf - sowie mit virtuellen Sessions und Meetings, interaktiven Workshops, einer Guided Tour und Networking-Möglichkeiten.