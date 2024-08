Die Zukunft Personal Europe in Köln hat sich als Leitmesse für den Personalbereich und Treff der HR-Szene etabliert. Hier wird vom 10. bis 12. September 2024 die Bandbreite der HR-Themen präsentiert. Das diesjährige Motto lautet "People change things“.

Die Verantwortlichen der Zukunft Personal Europe haben es seit fast 25 Jahren immer wieder geschafft, die Messe an die sich verändernden Marktsituationen anzupassen. Auch für die ZPE 24 sind einige Neuerungen geplant: So sollen neue dialogische Formate mehr Austausch ermöglichen und Community-Feeling in die Messehallen bringen, etwa in der Workshop Area und dem Learning Café.

Networking auf der ZP Europe

Zentraler Treffpunkt für Networking-Aktivitäten ist die ZP & Friends Lounge mit täglich stattfindenden Networking Sessions und dem Angebot der "Expertensprechstunden". Hier können persönliche Termine mit Expertinnen und Experten der Netzwerke "ZP Denkbar" und "ZP Faces" gebucht werden.

Ebenfalls neu auf der ZP Europe sind die "Talks an der Thesen-Theke". In einem unterhaltsamen Setting diskutieren Expertinnen und Experten kontroverse Thesen mit den Teilnehmenden. Das 2023 gestartete "Innovative People Lab" wird weiter ausgebaut. Hier stellen Learning-Organisation-Units aus Konzernen ihre Arbeitsweisen, Coachingansätze und Impulse vor. Beim Abendevent "HR:Motion" am 10. September im Tanzbrunnen Köln verschmelzen Networking und Entertainment.

ZP Europe: Fachmesse im positivem Trend

2023 konnte die ZP Europe nahezu an die Hochzeiten vor der Pandemie anknüpfen und verzeichnete mit 600 Ausstellern und knapp 23.000 Besucherinnen und Besuchern zwar weniger Aussteller, aber mehr Teilnehmende als im Rekordjahr 2019. In diesem Jahr soll sich der positive Trend weiter fortsetzen. Die Messeverantwortlichen rechnen für die ZPE 2024 mit 24.000 Besucherinnen und Besuchern sowie 700 Ausstellern, Sponsoren und Partnern.

Dazu gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm mit über 700 Vorträgen, Workshops, Podiumsdiskussionen und Events. Hierfür stehen mehr als 20 Bühnen, Foren und Veranstaltungsbereiche zur Verfügung.

Programmhighlights der Zukunft Personal Europe

Die Bandbreite der HR-Themen reicht von Corporate Health bis neuen Arbeitskonzepten, von Organisationsentwicklung und Führung bis Employer Branding und Recruiting. In all diesen Themenfeldern wird der Einsatz von KI diskutiert und prägt in diesem Jahr das Messeprogramm, für das über 700 Programmpunkte angekündigt sind. Einige Highlights: Am 10. September um 9.30 Uhr stellt Michael Witt von Lebenswelt Recruiting die Ergebnisse der "Recruiting Reifegrad-Studie 2024" vor (Recruiting & Attraction Stage II). Am 10. September um 12.30 Uhr findet die Preisverleihung "Deutschlands Beste Jobportale" statt (Recruiting & Attraction Stage I). Am 11. September folgt um 12.30 Uhr an gleicher Stelle die Preisverleihung „Deutschlands Beste Bewerbermanagementsysteme“.

Am 11. September ab 9.45 Uhr diskutieren unter dem Titel "Spitzengespräch: Woran Deutschland arbeiten muss" Carmen-Maja Rex (Vorstandsvorsitzende DGFP), Inga Dransfeld-Haase (Präsidentin des BPM) und Lilian Taschan (Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium) mit Reiner Straub und Matthias Haller vom Personalmagazin (Keynote Stage). Darüber hinaus sind zahlreiche namhafte Keynote Speaker angekündigt.

HR Innovation Award

Ein weiteres Programmhighlight ist die Verleihung des HR Innovation Awards. Dieser Preis, der seit 2016 verliehen wird, zeichnet innovative Produkte und Dienstleistungen im gesamten HR-Spektrum aus. Ziel ist es, die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit auf dem HR-Markt zu fördern. Eine beeindruckende Anzahl von 100 Unternehmen hat sich in diesem Jahr für den HR Innovation Award beworben. Dieser wird in vier Kategorien verliehen: "Recruiting & Attraction", "HR Tech & Digital Transformation", "Learning & Development" sowie "Corporate Health". Die Preisträger werden am 10. September ab 15 Uhr im Blauen Salon der Messe Köln vorgestellt. Für die Teilnahme an der Preisverleihung ist eine Einladung erforderlich.

Haufe auf der Zukunft Personal Europe

Am Messestand von Haufe (Halle 4.2, H.32) werden neue Lösungen wie Haufe Ready Zeitwirtschaft, Haufe Ready Personaleinsatzplanung und das Haufe Personal Office mit KI-gestützter Recherche vorgestellt. Es geht um 360° Learning & Development, smarte Skill-Management-Technologie und um 25 Jahre Personalmagazin. Auch in diesem Jahr findet ein umfangreiches Vortragsprogramm auf dem Messestand statt. Die aktuelle Agenda können Sie hier einsehen. Unter diesem Link können Sie zudem kostenlose Messetickets bestellen und Termine mit dem Messeteam vereinbaren.

Weitere Programmpunkte mit Haufe-Beteiligung:

10. September, 14.15 Uhr: Vortrag zu smarter Lerntechnologie (Learning Technologies Stage)

10. September, 15 Uhr: „Realitäts-Check KI@HR“ (Operations & Services Stage)

11. September, 11 Uhr: Aktuelle Änderungen im Arbeitsrecht (Operations & Services Stage)

11. September, 15.45 Uhr: Vorstellung des ESG-HR-Barometers und Podiumsdiskussion "Nachhaltigkeit im Unternehmen – was geht das HR an?" (Corporate Health Stage)

12. September, 12.30 Uhr: Vortrag zu 360° Learning

Daten und Fakten zur ZPE 24

Wann: 10. bis 12. September 2024, 9 bis 17.30 Uhr (am 12. September endet die Messe bereits um 17 Uhr)

Wo: Koelnmesse, Messeplatz 1, Eingang Süd, Halle 4.1, 4.2 und 5.1

Tickets: Tagesticket 95 Euro, Mehrtagesticket 150 Euro

Veranstalter: Closer Still Media Germany

Messebesuch: Auf der Webseite und der neuen ZP App können die Besucherinnen und -besucher die für sie relevanten Programmpunkte vorplanen





