Bereits zum neunten Mal wurde auf der Zukunft Personal Europe der "HR Innovation Award" verliehen. Die Jury prämierte 2024 die Startups Onuava, Neobrain, Stella Coach und Peaches für ihre innovativen Produktideen.

Am Nachmittag des ersten Messetags der Zukunft Personal Europe fand im blauen Salon der Messe Köln die Verleihung des HR Innovation Awards statt. Die beiden Juryvorsitzenden Cindy Rubbens, CPO von Blacklane, und Simon Werther, Professor für Leadership an der Hochschule München, moderierten die Preisverleihung.

HR Innovation Award 2024: die Preisträger

Als Sieger in der Kategorie "Corporate Health" wurde das Startup Onuava ausgezeichnet, das Unternehmen eine Plattform mit Hilfen für die Familienplanung anbietet. Dazu gehören von einem wissenschaftlichen Beirat geprüfte Informationen zu Fertility, Schwangerschaft, Geburt und Wechseljahre, aber auch individuelle Beratungsangebote.

Als Sieger in der Kategorie "HR Tech & Digital Transformation" wurde das französische Unternehmen Neobrain ausgezeichnet, das 2018 in Paris gegründet wurde und inzwischen weltweit tätig ist. Neobrain bietet Unternehmen eine Plattform zum Talent- und Skillmanagement an, mit dem Unternehmen ihr internes Talentmanagement verbessern können.

Die Kategorie "Learning & Developement" hat das Startup Stella Coach gewonnen, das ein virtuelles Coachingprogramm entwickelt hat und Coaching für alle Mitarbeitenden ermöglichen will. Dazu gibt es ein standardisiertes Coachingprogramm, das individuelle Anpassungen ermöglicht. Ein persönlicher virtueller Avatar ist in Planung.

Sieger in der Kategorie "Recruiting & Attraction" wurde das Startup Peaches, das Frauen in den Unternehmen ganzheitlich fördern will. Das Angebot der Plattform reicht von Onlinekursen über einen SOS-Service, ein Beratungsangebot rund um Familiengründung und Wiedereinstieg bis zum Thema Menopause.

Messe als Ort der Innovation

Die Zeiten, als Hersteller von Software oder Anbieter von Dienstleistungen ihre Produktentwicklung an Messeterminen ausgerichtet haben, sind längst vorbei. Gleichwohl gibt Astrid Jäger, Geschäftsführerin von Closerstill Media Germany, dem HR Innovation Award auf der Zukunft Personal Europe ein großes Forum, um die Messe als Ort der Innovationen erleben zu können. Im Unterschied zu anderen Awards stehen Hersteller und Dienstleister als Innovatoren im Mittelpunkt: Neue Produktideen werden prämiert, und die Jury nimmt in Kauf, dass sich diese möglicherweise später bei den Anwendern nicht durchsetzen. "Wir wollen bewusst die Innovationskultur in diesem Land stärken. Einwände und Bedenken stellen wir zurück", erläutert Cindy Rubbens, Co-Vorsitzende der Jury.

Deutlich weniger Bewerbungen

Die Zahl der Bewerbungen konnte an das Vorjahr mit 147 Bewerbungen nicht anknüpfen, es war ein Rekordjahr mit einem Nachholeffekt nach den coronabedingten Krisenjahren. "Wir hatten in diesem Jahr 91 Bewerbungen und sind damit zufrieden", berichtet Cindy Rubbens und ergänzt: "Die Qualität der Bewerbungen ist gut. Der Award hat sich durch Mundpropaganda einen Namen gemacht - die Bewerber wissen, dass er ihnen eine Plattform und ein Publikum bietet, um zu glänzen. Es ist erfreulich zu sehen, dass sich dieser Ruf in der wachsenden Vielfalt der Bewerbungen widerspiegelt."

Die Bewerbungen verteilen sich wie folgt auf die vier Kategorien: "HR Tech & Digital Transformation" (36 Bewerbungen), "Learning & Development" (21), "Recruiting & Attraction" (18) und "Corporate Health" (16).





Einen ausführlichen Überblick über alle Gewinner des HR Innovation Awards 2024 können Sie in der aktuellen Ausgabe Personalmagazin 10/2024 nachlesen. Als Abonnent haben Sie Zugang zu diesem Beitrag und allen Artikeln dieser Ausgabe in unserem Digitalmagazin als Desktop-Applikation oder in der Personalmagazin-App.





Das könnte Sie auch interessieren:

Messe-Update zur Zukunft Personal Europe 2024

HR-Tech-Markt: zwischen Innovation und Konsolidierung

In eigener Sache: Wolfgang Witte gibt HR-Software-Ranking ab

Sieger des HR Innovation Awards 2023