Bild: Haufe Online Redaktion Wolfgang Witte (rechts) übergibt das Ranking der "25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter" an Jens Bender (Zweiter von links) und das Personalmagazin.

Wolfgang Witte, Gründer des Wirtschaftsinstituts Wolfgang Witte, übergibt das etablierte Ranking der "25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter" an das Personalmagazin. Zukünftig wird Jens Bender, unabhängiger HR-Analyst, das Ranking erstellen und Marktanalysen durchführen.

Wolfgang Witte zählt zu den Pionieren im HR-Softwaremarkt. Über drei Jahrzehnte hinweg war er als Unternehmer tätig und bemerkte in dieser Zeit das Fehlen verlässlicher Marktdaten. Nach dem er sich aus der Geschäftsführung seines Unternehmens Perbit Software GmbH, welches er im Jahr 2021 verkaufte, zurückgezogen hatte, gründete er 2015 das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte, das sich auf die wirtschaftliche Entwicklung des HR-Softwaremarktes spezialisierte. Neben halbjährlichen Konjunkturberichten etablierte er das Ranking der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter, das einen bedeutenden Teil des Umsatzvolumens in diesem Markt abbildet.

HR-Software-Ranking: Unabhängige Experten und unabhängige Berichterstattung

Das Personalmagazin übernimmt nun das "HR-Software-Ranking" in Zusammenarbeit mit Jens Bender, Geschäftsführer von WorkTech Advisory. Aufgrund seines Alters suchte Witte nach einer Nachfolgelösung. "Mit Jens Bender und dem Personalmagazin habe ich zwei Partner gefunden, die das Ranking fortführen werden. Unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Monaten hat mich überzeugt, dass sie das Ranking gewissenhaft, zuverlässig und kompetent weiterführen werden", so Witte.

Die Berichterstattung über den HR-Softwaremarkt ist ein zentraler Bestandteil des redaktionellen Angebots des Personalmagazins. Unter anderem erscheinen regelmäßig das "Marktgespräch HR-Tech" sowie die jährliche Sonderpublikation "Personalmagazin HR-Software" mit umfassenden Marktanalysen. "Wir sind sehr froh, dass Wolfgang Witte uns die Fortführung des Rankings anvertraut. Damit stärken wir unsere Kompetenz als unabhängiges Medium für HR-Tech", erläutert Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins. "Für die Fortführung des Projekts haben wir mit Jens Bender einen unabhängigen HR-Analysten gewonnen, der den Markt kennt und dessen Expertise bei vielen Anbietern anerkannt wird. Er ist auf den wichtigsten Veranstaltungen der HR-Tech-Szene präsent."

Tradition fortführen und Transparenz schaffen

Jens Bender hat sich als unabhängiger Berater und Analyst im HR-Tech-Markt etabliert. Er war selbst - wie Wolfgang Witte - Gründer und Geschäftsführer in der HR-Tech-Branche und arbeitet nun mit seiner Firma "WorkTech Advisory" als Strategieberater für Softwareanbieter, Startups und Investoren im HR-Tech-Markt.

"Ich freue mich auf das gemeinsame Projekt mit der Redaktion des Personalmagazins. Unser gemeinsames Anliegen ist es, für mehr Transparenz im Markt zu sorgen", sagt Bender und ergänzt: "Wolfgang Witte hat mit seiner langjährigen Unternehmertätigkeit tiefe Expertise aufgebaut und diese in das Ranking eingebracht. Er begleitet uns bei der Erstellung des aktuellen Rankings und unterstützt so eine reibungslose Fortführung. Die bisherige Zusammenarbeit ist von gegenseitiger Wertschätzung und tiefem inhaltlichen Austausch geprägt. Das macht es für mich zu einem sehr spannenden Projekt."

Weitere Informationen erhalten Sie auf der neuen Internetseite zum HR-Software-Ranking: www.personalmagazin.de/hr-software-ranking.

Das nächste HR-Software-Ranking erscheint Ende September 2024.