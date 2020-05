Haufe Group: Wechsel in der Geschäftsführung

Die Haufe Group stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Birte Hackenjos und Harald Wagner werden die Unternehmensgruppe ab sofort gemeinsam führen. Damit setzen Gesellschafter und Beirat das Prinzip einer Doppelspitze fort.

Die Haufe Group stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Birte Hackenjos und Harald Wagner werden die Unternehmensgruppe ab sofort gemeinsam führen. Damit setzen Gesellschafter und Beirat das Prinzip einer Doppelspitze fort.

Seit dem 4. Mai 2020 wird die Haufe Group von Birte Hackenjos und Harald Wagner geführt. Hackenjos war bereits zuvor Geschäftsführerin der Holding und übernimmt nun die Rolle des Chief Executive Officers (CEO). Wagner, seit 2008 als kaufmännischer Leiter und Geschäftsführer in der Haufe Group, ist neuer Chief Financial Officer (CFO). Markus Reithwiesner, bislang Geschäftsführer in der Rolle des CEO, verlässt die Gruppe auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen, so geht es aus der Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Zur Haufe Group gehören neben "haufe.de/personal" unter anderem die Marken "Haufe", "Lexware" und "Haufe Akademie".

Birte Hackenjos wird CEO, Harald Wagner wird CFO

"Zum einen entsprechen wir Markus Reithwiesners Wunsch, nach mehr als 20 Jahren im Unternehmen neue Wege einzuschlagen. Zum anderen vertrauen wir mit Birte Hackenjos und Harald Wagner die Führung zwei ausgesprochen erfahrenen, unternehmerisch denkenden und zukunftsorientierten Managern an", kommentiert Martin Laqua, Mitglied des Beirats und bis 2017 selbst Geschäftsführer der Gruppe, die Entscheidung. Hackenjos und Wagner hätten in ihren bisherigen Funktionen erheblich zum Unternehmenserfolg beigetragen und verfügten im Unternehmen ebenso wie bei den Gesellschaftern und Mitgliedern des Beirats über eine hohe Wertschätzung.

Hackenjos ist seit 1997 im Unternehmen und war bisher für das operative Geschäft verantwortlich. Sie wurde 2013 in die Holding-Geschäftsführung berufen und gestaltete den digitalen Wandel der Unternehmensgruppe als Chief Operating Officer (COO) von Beginn an mit. Harald Wagner ist seit 2008 kaufmännischer Leiter sowie seit mehreren Jahren Geschäftsführer verschiedener Unternehmen der Haufe Group. Vor seinem Einstieg in die Unternehmensgruppe war Wagner Geschäftsführer der Verlagsgruppe Österreichischer Bundesverlag in Wien.

Markus Reithwiesner scheidet auf eigenen Wunsch aus

Markus Reithwiesner war seit 2005 Teil der Holding-Geschäftsführung, seit 2013 als CEO und zuvor bereits seit 22 Jahren im Unternehmen aktiv. Andrea Haufe, Vorsitzende des Beirats, dankt Markus Reithwiesner ausdrücklich für seine erfolgreiche Tätigkeit für das Familienunternehmen: "Markus Reithwiesner hat bereits Ende der 1990er-Jahre, früher als viele andere, die Chancen der Digitalisierung erkannt und für unser Unternehmen äußerst erfolgreich genutzt." Er habe die strategische Transformation der Haufe Group gemeinsam mit der Geschäftsführung vorangetrieben und das Unternehmen zu einem digitalen Vorreiter gemacht.





Das könnte Sie auch interessieren:

Szene: HR-Personalwechsel im April

In eigener Sache: Personalmagazin ist "Fachmagazin des Jahres 2020"

Kolumne zu geteilter Führung: Alternativen zur One-Man-Show