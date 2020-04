Das Personalmagazin der Haufe Group wurde von der Deutschen Fachpresse als "Fachmedium des Jahres 2020" ausgezeichnet. Der Branchenverband würdigt damit die journalistische Leistung, das moderne Design sowie den Einsatz des Magazins für New Work.

Als uns die Nachricht von der Auszeichnung als "Fachmedium des Jahres 2020" erreichte, sickerte diese erst allmählich durch Redaktion, Grafik, Herstellung, Marketing und Media Sales – die alle im Homeoffice sitzen. Unserer Freude tat das keinen Abbruch, sie war riesig! In "normalen" Zeiten hätten wir von der Auszeichnung auf dem Galaabend der Deutschen Fachpresse erfahren und anschließend gefeiert. In dieser besonderen Zeit hat uns die Nachricht per Mail erreicht und wir haben uns in einer virtuellen Konferenz im Homeoffice gefreut.

Grundlegende Modernisierung des Personalmagazins

Wir sind stolz darauf, dass unsere Arbeit, die von stetem Innovationsgeist und Leidenschaft für die HR-Profession geprägt ist, nicht nur von unseren Leserinnen und Lesern, sondern auch vom Branchenverband der Deutschen Fachpresse gewürdigt wird. In den letzten zwei Jahren haben wir das Personalmagazin grundlegend modernisiert und auf die veränderte Mediennutzung unserer Leserinnen und Leser angepasst. Wir haben die digitalen Kanäle weiter ausgebaut. Dazu gehört die tagesaktuelle Berichterstattung auf haufe.de/personal sowie die Einführung einer Digitalausgabe des Personalmagazins. Die Printausgabe haben wir mit einem Relaunch verjüngt und dabei auf die Stärken gesetzt, die Print nach wie vor auszeichnen: Wir beleuchten die Themen der Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven, geben Impulse für die tägliche Arbeit – und das in einer außergewöhnlichen und ansprechenden Optik.

Geballtes Wissen, nutzwertig und gut konsumierbar verpackt

Die Jury des Awards, zu der Verleger, Journalisten, Designer und Marketingexperten gehören, würdigt dies und begründet die Auszeichnung des Personalmagazins mit folgenden Worten: "Das reichweitenstarke Personalmagazin erfreut sich nicht ohne Grund einer großen Leserschaft. Als Impulsgeber der New-Work-Bewegung versteht es die Fachzeitschrift, diesen Anspruch auch durch ein modernes und unkonventionelles Design zu unterstreichen. Der Leser bekommt geballtes Wissen, dies aber eben auch extrem nutzwertig und gut konsumierbar verpackt. Die journalistischen Stilmittel sind vielfältig und frisch. Besonders gefallen haben der Jury aus Lesersicht auch die umfangreichen Autoreninfos am Ende der Beiträge."

Ich möchte mich an dieser Stelle bei dem gesamten Team des Personalmagazins bedanken, das von Vielfalt geprägt ist und zu dem Kolleginnen und Kollegen aus Redaktion, Grafik, Marketing, Herstellung und Media Sales gehören. Ich möchte mich aber auch bei den Leserinnen und Lesern und den Anzeigenkunden bedanken, die das Personalmagazin unterstützen.





