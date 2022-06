So ermitteln Sie den digitalen Reifegrad von HR

Die Digitalisierung von HR hängt nicht nur an der passenden Hard- und Software, sondern auch am entsprechenden Mindset.

Wie steht es um die Digitalisierung von HR in Unternehmen in Deutschland? Eine wissenschaftliche Studie der Universität Mannheim, der Hochschule RheinMain und des Personalmagazin möchte das herausfinden. Nehmen Sie jetzt teil und erhalten Sie ein individuelles Benchmarking der digitalen Leistungsfähigkeit ihres Personalbereichs.

Schon wieder eine Digitalisierungsstudie? Ja! Denn rund 20 Jahre nach Einführung der digitalen Personalakte im Jahr 2003 ist die Digitalisierung in HR in deutschen Unternehmen weiterhin ein Flickenteppich. Während die einen mit den Grundlagen ringen, machen sich andere Gedanken über das Metaverse. Belastbare Daten zum Stand der Digitalisierung von HR in Deutschland gibt es bisher kaum.

Jetzt teilnehmen und Digitalisierungs-Benchmarking erhalten

Eine wissenschaftliche Studie von Prof. Dr. Torsten Biemann, Universität Mannheim, Prof. Dr. Thorsten Petry von der Hochschule RheinMain und des Personalmagazins soll das nun ändern. Ein Fragenkatalog der von der Digitalisierungsstrategie über die eingesetzten Technologien bis hin zu den Treibern und Hemmnissen reicht, soll eine umfangreiche Datengrundlage schaffen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können nach Ende der Befragung die Performance ihres HR-Bereichs mit der ähnlicher Unternehmen oder Branchen vergleichen. So erfahren Sie, ob Sie zu den Vorreitern, dem Mittelfeld oder den Nachzüglern gehören.

Zur Studienteilnahme gelangen Sie hier. Die Beantwortung der Fragen dauert rund zehn Minuten.