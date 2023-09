Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im September

Bild: AdobeStock Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im September

Gerrit Sperling ist neuer Deutschland-Chef der Heimstaden. Bei BPD Bouwfonds geht der CEO Walter de Boer von Bord. Einen Generationswechsel gibt es an der Spitze der EBZ Business School. Außerdem übernimmt Eike Klingsch einen Vorstandsposten bei der Gewobau Essen.

Gerrit Sperling übernimmt zum 1.10.2023 als Country Manager die Leitung von Heimstaden Deutschland. Bis dahin war Sperling als Bereichsleiter Portfoliomanagement / Transaktion bei der Adler Group tätig. Marianne Frønsdal, die nach dem Ausscheiden von Caroline Oelmann interimsweise als Country Managerin bei Heimstaden eingesprungen war, bleibt in Deutschland und wird seine Stellvertreterin.

Bild: Heimstaden / Ines Grabner Gerrit Sperling

Jawed Barna wird neuer Group CEO von Engel & Völkers

Führungswechsel bei Engel & Völkers: Jawed Barna wird zum 1.11.2023 neuer Group Chief Executive Officer (CEO) und tritt damit die Nachfolge von Sven Odia an. Barna kommt von der Zurich Insurance Group, wo er verschiedene Führungspositionen bekleidete. Odia scheidet zwar aus der Geschäftsführung aus, übernimmt dafür aber die neu geschaffene Rolle des Präsidenten beim Maklerunternehmen.

Premier Inn: Erik Friemuth wird erster CEO in Deutschland

Erick Friemuth wird zum 1.1.2024 Chied Executive Officer (CEO) von Premier Inn Deutschland. In der neugeschaffenen Position soll er das Wachstum des Hotelbetreibers hierzulande vorantreiben. Derzeit ist Friemuth für die Marketingstrategie der TUI Group verantwortlich.

Markus Spitzer wird Geschäftsführer der Preig

Markus Spitzer ist zum 1.9.2023 in die Führungsetage des Berliner Projektentwicklers Preig aufgestiegen. Er verantwortet als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Preig AM das Asset & Property Management der Unternehmensgruppe. Spitzer kommt von der Hamburger Liegenschaftsgesellschaft, wo er Niederlassungsleiter für den Standort Berlin war.

Gewobau Essen: Eike Klingsch übernimmt Vorstands-Posten

Dr. Eike Klingsch ist seit Kurzem Technischer Vorstand der Gewobau Wohnungsgenossenschaft Essen. Stephan Klotz wird als Vorstandsvorsitzender der Gewobau künftig den kaufmännischen Bereich leiten.

Fox Real Estate: Stefan Spilker wird neuer Geschäftsführer

Stefan Spilker ist neuer Geschäftsführer der Fox Real Estate. Bei dem Entwickler wird er die strategische Ausrichtung sowie die Akquisition und Projektsteuerung auf Ebene der Geschäftsführung verantworten. Zuletzt war Spilker Geschäftsführer der Deutschlandsparte des Immobilienkonzerns Soravia.

BPD Bouwfonds: CEO Walter de Boer hört auf

Harm Janssen wird zum 1.12.2023 neuer Chief Executive Officer (CEO) der BPD Bouwfonds Immobilienentwicklung. Er tritt die übergangslose Nachfolge von Walter de Boer an, der in den Ruhestand geht. Zuletzt leitete Janssen das niederländische Geschäft des Unternehmens.

Bild: Allard Willemsee Harm Janssen

Raphael Schöttler ist neuer Finanzchef der KanAm Grund

Dr. Raphael Schöttler ist seit dem 1.9.2023 Head of Finance & Treasury bei der KanAm Grund. Als Leiter des Finanzbereichs der Gruppe verantwortet er bestehende Bankbeziehungen sowie die Gewinnung neuer Finanzierungspartner. Schöttler war zuvor als Geschäftsführer bei der digitalen Kreditplattform Loanboox tätig.

Neuer Geschäftsführer bei Ehret+Klein Capital Markets

Sebastian Hartrott wird zum 1.11.2023 Geschäftsführer der Ehret+Klein Capital Markets. In seiner neuen Funktion soll er unter anderem die Bereiche Portfolio- und Fondsmanagement, Recht sowie den Vertrieb verantworten und das Unternehmen gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Sebastian Wasser leiten. Hartrott ist derzeit als Geschäftsführer der Kantora Kapitalverwaltungs GmbH tätig.

C&W: Pierre Nolte zum Head of Tenant Representation EMEA berufen

Pierre Nolte übernimmt beim Immobiliendienstleister Cushman Wakefield (C&W) die neugeschaffene Position des Head of Tenant Representation EMEA – zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Tenant Representation Germany.

Projektentwickler DIEAG erweitert Vorstand und Aufsichtsrat

Stühlerücken im Vorstand und Aufsichtsrat der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG): Zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde Robert Sprajcar. Darüber hinaus rücken Martin Rasch als Chief Financial Officer (CFO) und Thomas Mohr als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand auf. Die Gesellschafter des Unternehmens haben außerdem Oliver Bortz sowie Jürgen Bischoff neu in den Aufsichtsrat gewählt. Zugleich wurde Dr. Günter Brinkhoff als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt.

Flemings Asset Management baut Geschäftsleitung um

Roland Bühler gibt seinen Posten als Chief Executive Officer (CEO) der Flemings Asset Management zum 30.9.2023 auf. Die Geschäftsleitung übernehmen künftig Sandra Mengel und Chief Operating Officer (COO) Stephan Jung gemeinsam. Mengel schließt sich dem Unternehmen zum 1.10.2023 an. Sie kommt von CBRE.

Bild: Flemings Asset Management Sandra Mengel

JLL: Timo Wagner leitet Finanzierungsberatungsgeschäft

JLL ernennt Timo Wagner zum Team Leader Debt Advisory in Deutschland. Wagner hatte in den vergangenen Jahren bereits am Finanzierungsberatungsgeschäft des Immobiliendienstleisters mitgewirkt.

Real Blue: Kristian Zuparic leitet Investment Management

Kristian Zuparic ist neuer Leiter Investment Management der Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH. Beim Investmentmanager der Drees & Sommer Gruppe soll er den Ausbau des Immobilienportfolios steuern. Zuvor war er für den Asset Manager Fundamenta Group tätig.

Aufsichtsratsvorsitzender der Pandion AG geht in Ruhestand

Joachim Plesser hat seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der Pandion AG aus Altersgründen abgegeben. Seine Nachfolge angetreten hat Stefan Ermisch, der als selbstständiger Unternehmensberater tätig ist.

Proximus Invest: Neuzugang in der Geschäftsführung

Michael Hauenstein ist zum neuen Mitglied der Geschäftsführung der Proximus Invest berufen worden. Hauenstein verantwortet künftig die gesamte Entwicklung von Investmentprodukten in den Assetklassen Büro- und Geschäftshäuser sowie Gesundheitsimmobilien. Zuletzt war er als Geschäftsführer für die Bereiche Fonds- und Assetmanagement der Barton Group zuständig.

Pegasus: CFO Boris Jordan geht von Bord

Boris Jordan, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsführung der Pegasus Capital Partners, scheidet zum 30.9.2023 aus dem Unternehmen aus. Seine Aufgaben wird künftig Chief Operating Officer (COO) Oliver Wiegand mitverantworten.

EBZ: Daria Gabrysch ist neue Kanzlerin und Geschäftsführerin

Daria Gabrysch ist neue Kanzlerin und Geschäftsführerin der EZB Business School. Sie folgt auf Diana Ewert, die in den Ruhestand geht. Gabrysch war zuvor Stellvertretende Kanzlerin der Bochumer Bildungseinrichtung.

Bild: EBZ / Andreas Molatta Diana Ewert (links) und Daria Gabrysch

Gunther Adler wird Mitglied der ZIA-Geschäftsführung

Gunther Adler, ehemaliger Staatssekretär im Bundesbau- und Umweltministerium sowie im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, wird zum 1.1.2024 neues Mitglied der Geschäftsführung des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA). In seiner Funktion als stellvertretender Hauptgeschäftsführer folgt er auf Aygül Özkan, die die Hauptgeschäftsführung übernimmt.

ZDB: Wolfgang Schubert-Raab ist neuer Verbandspräsident

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) hat mit Wolfgang Schubert-Raab einen neuen Präsidenten. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens Raab folgt auf Reinhard Quast, der sein Amt im Juni niedergelegt hatte.

aam2core Holding: Gabriele Volz ist neue Aufsichtsratsvorsitzende

Gariele Volz hat zum 1.9.2023 den Vorsitz des Aufsichtsrats der Frankfurter aam2core Holding übernommen. Die ehemalige Commerz-Real-Vorständin übernimmt das Amt von Dr. h.c. Michael Bourjau. Darüber hinaus geht Professor Dr. Nico B. Rottke, einer der drei Gründungsaktionäre der Holding, zum 31.12.2023 von Bord.

Westbridge hat neuen Vertriebsleiter

Dennis Gothan übernimmt zum 1.11.2023 die Position Director Sales beim Immobiliendienstleister Westbridge Advisory. Er kommt vom Frankfurter Immobilienunternehmen Coreo AG, wo er als Vorstandsvorsitzender tätig ist.