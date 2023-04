Karin Erhard wird neue Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin bei Vivawest. Dirk Schilling startet als Finanzvorstand bei Aareon. Bei der Hamborner Reit AG hat Vorstandschef Niclas Karoff bis 2029 verlängert. Und die Hamburger Wohnen hat Sandra Koth in den Vorstand berufen.

Bei der Vivawest GmbH und der Vivawest Wohnen GmbH wurde Karin Erhard zum 1.9.2023 als Geschäftsführerin und zum 1.11.2023 als Arbeitsdirektorin bestellt. Sie folgt in diesen Positionen auf Dr. Ralf Brauksiepe, der die Gesellschaften Ende Oktober 2023 verlassen wird. Erhard ist aktuell seit 2019 Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE).

Bild: IGBCE Karin Erhard

Dirk Schilling wird Finanzvorstand bei Aareon

Zum 1.4.2023 wurde Dirk Schilling als Finanzvorstand (CFO) bei Aareon bestellt. Er folgt auf Christian M. Schmahl, der sich zum 31.3.2023 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Schilling war zuletzt mehr als fünf Jahre CFO der Serrala Group.

Hamborner Reit: CEO Niclas Karoff verlängert vorzeitig

Niclas Karoff bleibt bis Ende 2029 Chief Executive Officer (CEO) der Hamborner Reit AG. Der Vertrag wäre im Februar 2024 ausgelaufen und wurde vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Karoff ist seit März 2020 Vorstandsvorsitzender im Unternehmen.

Neuer Vorstandschef bei Sedlmayr Grund und Immobilien

Dr. Hermann Brandstetter wurde zum 1. März zum Vorstandschef der Sedlmayr Grund und Immobilien AG bestellt. Er war zuvor unter anderem Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Hausbau und im Vorstand der Schörghuber Gruppe (SG) als Finanzvorstand (CFO).

List Gruppe: Dirk Rehaag übernimmt Vorstandsvorsitz

Seit dem 1. März ist Dirk Rehaag neuer Vorstandsvorsitzender der List Gruppe. Er folgt auf Gerhard List, der als Vorsitzender in den Aufsichtsrat wechselt. Rehaag war bereits von 2017 bis 2021 Mitglied des List-Vorstands, bevor er als Geschäftsführer zur Zech Gruppe ging und nun zurückkehrte.

Bild: List Gruppe Dirk Rehaag

Wechsel im CFO-Ressort der LEG

Susanne Schröter-Crossan, Chief Financial Officer (CFO) der LEG Immobilien SE, ist zum 31.3.2023 aus dem Vorstand ausgeschieden. Als Nachfolgerin wurde zum 1.4.2023 Dr. Kathrin Köhling bestimmt. Sie kam 2019 zur LEG und übernahm zunächst den Bereich Strategie & Organisation im CEO-Ressort; danach war sie Geschäftsführerin im operativen Geschäft. Der Vertrag von Dr. Volker Wiegel, Chief Operating Officer (COO) der LEG, wurde bis zum 31.12.2026 verlängert.

Neuer CIO bei Accentro Real Estate

Dr. Gordon Geiser wurde vor Kurzem zum Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer (CIO) der Accentro Real Estate AG berufen. Er wird künftig den Bereich Transactions (Akquisitionen, Investitionen und Veräußerungen) mitverantworten und für das Liquiditätsmanagement zuständig sein. Die Bestellung ist befristet.

Christine Bernhofer in Real I.S.-Vorstand berufen

Der Aufsichtsrat der Real I.S. AG hat im März Dr. Christine Bernhofer zum 1.10.2023 in den Vorstand berufen. Die Personalie muss noch von der zuständigen Aufsichtsbehörde Bafin genehmigt werden. Bernhofer, aktuell Chief Operating Officer (COO) bei Swiss Life Asset Managers Deutschland und Chief Executive Officer (CEO) der Swiss Life KVG, würde auf Dr. Pamela Hoerr folgen, die im Februar aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Frank Oberländer ist CCO bei Cureus

Mit Wirkung zum 1.3.2023 wurde Frank Oberländer zum Chief Construction Officer (CCO) der Cureus GmbH bestellt. Er ist bereits seit zwei Jahren als Prokurist und Leiter Bau- und Projektmanagement für das Unternehmen tätig.

Vorstandswechsel bei der Hamburger Wohnen

Die Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG hat im März Sandra Koth, zuvor Abteilungsleiterin Projektmanagement/IT, in den Vorstand bestellt. Sie wird die Geschäfte ab Juli 2023 gemeinsam mit Sönke Selk als Vorstandsduo führen. Koth folgt auf Dr. Hardy Heymann an, der im Juni in den Ruhestand tritt.

P&P Group: Neue CEO Real Estate Deutschland

Eva-Maria Zurek übernimmt als CEO der P&P Group die Führung im Bereich Real Estate Deutschland. Sie folgt auf Unternehmensgründer und Investor Michael Peter. Zurek war zuletzt Chief Operating Officer (COO) im Unternehmen. Peter wird sich künftig auf die Segmente Private Equity und Venture-Capital bei P&P konzentrieren.

Bild: P&P Group Eva-Maria Zurek

GPEP erweitert Geschäftsführung

Ralf Mauz, seit Juni 2020 als Leiter Finanzen und Rechnungswesen für Global Property Executive Partners (GPEP) tätig, rückt in die Geschäftsführung auf. Er wird das Unternehmen künftig gemeinsam mit Marcel Fuhr, Jörn Burghardt und Herwart W. Reip vertreten.

B&L PM organisiert Führungsebene neu

Die B&L Property Management GmbH (B&L PM) hat zum 1.4.2023 eine neue Führung etabliert, wie im März bekannt wurde. Neben Geschäftsführer Thomas Junkersfeld gibt es eine weitere Leitungsebene. Die wird besetzt durch die Prokuristen Michael Füss (Kaufmännisches Property Management), André Kohlhoff (Technik) und Sandra-Yvonne Busch (Key Account).

Wüest Partner baut Management-Team aus

Annika Steiner wurde zum 1.4.2023 in den Geschäftsführerkreis von Wüest Partner Deutschland bestellt. Sie soll unter anderem die Division "Data Analytics & Technology" in Deutschland weiterentwickeln, die sie als Director aufgebaut hat. Steiner ist seit Februar 2011 im Unternehmen.

Anja Steffens führt Engel & Völkers Capital allein

Marc Drießen hat sein Mandat als Vorstand der Engel & Völkers Capital AG Ende Februar niedergelegt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Er bleibt dem Unternehmen bis Mitte 2023 in beratender Funktion erhalten. Anja Steffens hat Anfang März die alleinige Führung übernommen.

Heimstaden Deutschland: Caroline Oelmann geht

Caroline Oelmann, Country Managerin und Geschäftsführerin von Heimstaden Deutschland, hat das Unternehmen verlassen. Sie startete im Herbst 2020 mit dem operativen Aufbau der Organisation in Berlin. Marianne Frønsdal hat die Aufgaben interimistisch übernommen. Sie ist Country Managerin von Heimstaden Norwegen.

Neuer Geschäftsführer bei der FUB IGES

Tomasz Kalemba ist seit Kurzem neben Prof. Bertram Häussler, dem Leiter der IGES Gruppe, weiterer Geschäftsführer bei der FUB IGES Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH. Er wird sich auf die strategische Ausrichtung und den Vertrieb von Beratungsleistungen fokussieren. Kalemba war zuletzt Vorstand bei der Engel & Völkers Capital AG.

Bild: FUB IGES Tomasz Kalemba

Brockhoff beruft Tobias Altenbeck in Geschäftsführung

Tobias Altenbeck verstärkt ab sofort die Geschäftsführung von Brockhoff. Er kam vor zehn Jahren ins Unternehmen und wird in der neuen Funktion künftig die Bereiche Office und Logistik inklusive des Spezialteams Light Industrial verantworten.

Quarterback Immobilien erweitert Isaria-Spitze

Guido Prummer ist seit dem 1. März Mitglied der Geschäftsführung der Isaria München Projektentwicklungs GmbH, einer Tochter der Quarterback Immobilien AG. Er verantwortet die Themen Baurechtschaffung und Projektentwicklung sowie das Projektcontrolling. Zuletzt war Prummer Geschäftsführer bei der Ehret+Klein GmbH in Starnberg.

Art-Invest Real Estate Management befördert Lena Brühne

Die Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG beruft Lena Brühne in die Geschäftsführung mit Zuständigkeit für Berlin und die Region Ost. Sie ist seit zehn Jahren für Art-Invest Real Estate tätig, zuletzt als Partnerin und Head of Berlin des Unternehmens. Ehrenamtlich engagiert sich Brühne im Vorstand und als Arbeitskreisleiterin bei Immoebs und im Next Committee des ULI Germany.

EBZ Business School: Professur für Alcay Kamis

Dr. Alcay Kamis wurde an der EBZ Business School (FH) die Professur für Strategisches Management und Controlling in der Immobilienwirtschaft verliehen. Er ist seit November 2020 Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens in Bad Oeynhausen und bringt 20 Jahre Erfahrung in der Wohnungswirtschaft, davon 17 Jahre in Führungspositionen, mit.

Apleona und Gegenbauer-Gruppe fusionieren

Apleona, Anbieter für integriertes Facility Management (Neu-Isenburg), hat am 3.3.2023 eine Vereinbarung zum Zusammenschluss mit der Gegenbauer-Gruppe (Berlin) unterzeichnet. Es entsteht ein Unternehmen unter der Dachmarke Apleona mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in Europa, davon 28.000 in Deutschland, und einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro, wie Apleona-CEO Dr. Jochen Keysberg mitteilte. Die kartellrechtliche Genehmigung wird für den Sommer erwartet.