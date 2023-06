Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Christina Geib ist Finanzvorständin bei Quest Investment Partners. Der IVD hat mit Dirk Wohltorf einen neuen Präsidenten – andere große Immobilienverbände besetzen Führungspositionen ebenfalls neu. Und Bauministerin Klara Geywitz übernimmt die Schirmherrschaft für F!F.

Christina Geib hat vor Kurzem die Rolle als Chief Financial Officer (CFO) der Quest Investment Partners übernommen. Neben kaufmännischen Aufgaben für verschiedene Quest-Gesellschaften verantwortet sie auch die Bereiche Personal und IT sowie die Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Christina Geib war zuvor bei der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, wo sie ebenfalls als CFO und zuletzt als Chief Operating Officer (COO) tätig war.

Bild: Nils Hasenau / Quest Investment Partners Christina Geib

NAI Apollo: Wechsel an der Unternehmensspitze

Barbara Lewandowicz legt das erst zu Jahresbeginn angetretene Amt als Geschäftsführerin von NAI Apollo Ende Juni 2023 nieder. Ihr Vorgänger Andreas Krone, der sich als Gesellschafter des Unternehmens in eine Berater-Funktion zurückgezogen hatte, übernimmt zum 1.7.2023 wieder die Rolle des Geschäftsführers.

CBRE Investment Management erweitert Geschäftsführung

CBRE Investment Management hat Sebastian Ehrhardt, Head of Transactions DACH, zum Geschäftsführer ernannt. Damit ergänzt er die Deutschland-Geschäftsführung um Country Head Germany Marius Schöner, Managing Director Client Solutions Chris Wood und CFO Juan Miguel Hidalgo Rodriguez. Sebastian Ehrhard ist seit 2015 im Unternehmen und seit 2019 für das gesamte Transaktionsgeschäft in der DACH-Region verantwortlich.

Jochen Mauel verlässt die GAG Immobilien

Jochen Mauel, Prokurist und Bereichsleiter Immobilien bei der GAG Immobilien, verlässt zum 30.6.2023 das größte Wohnungsunternehmen im Raum Köln. Mauel bekleidetet die Position seit 2010 und war zuständig für alle Bereiche des Miet- und Verwaltungsgeschäfts der GAG Immobilien.

Project Immobilien: Michael Weniger geht von Bord

Michael Weniger und der Aufsichtsrat der Project Gruppe haben sich auf eine Trennung verständigt. Weniger, der seit Mai 2019 Co-Vorstandsvorsitzender der Project Immobilien war, wird die Unternehmensgruppe somit zum 30.6.2023 verlassen. Als alleiniger Vorstandsvorsitzender des Projektentwicklers verbleibt somit Alexander Schlichting.

Dirk Wohltorf ist neuer IVD-Präsident

Dirk Wohltorf ist neuer Präsident des Immobilienverbands Deutschland (IVD). Die Mitgliederversammlung wählte den langjährigen Vizepräsidenten einstimmig an die Spitze des Verbands, der 6.300 Mitgliedsunternehmen vereint. Wohltorf folgt auf Jürgen Michael Schick, der den Posten acht Jahrelang innehatte.

Bild: IVD Dirk Wohltorf (links) und Jürgen Michael Schick

IVD übergibt BID-Vorsitz an GdW-Präsident Axel Gedaschko

Der IVD übergibt zum 1.7.2023 turnusmäßig den Vorsitz der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland an den GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. An der BID-Spitze steht fortan GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Gero Bergmann zum VDP-Präsidenten gewählt

Gero Bergmann, BayernLB-Vorstand, ist neuer Präsident des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Er folgt auf Dr. Georg Reutter, der das Präsidentenamt aufgrund seines Ausscheidens bei der DZ Hyp Ende Juli 2023 niederlegt.

ZDB: Reinhard Quast legt Präsidentenamt nieder

Reinhard Quast tritt nur sieben Monate nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) von seinem Amt zurück. Grund sind laut Mitteilung Meinungsverschiedenheiten über die Zukunftsausrichtung des Verbands. Im September 2023 will der ZDB über eine Nachfolge entscheiden.

Europaweiter Wohnungsbauverband wählt Andreas Ibel zum Präsidenten

Build Europe, der Verband der europäischen Bauträger und Wohnungsbauunternehmen, hat Andreas Ibel zum neuen Präsidenten gewählt. Ibel, Politiker und ehemaliger Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) folgt zum 31.7.2023 auf den Franzosen Mark Pigeon.

NHW-Innovationsproramm hat neue Leitung

Frieda Gresch ist neue Head of Hubitation, ein Innovationsprogramm der Nassauischen Heimstätte (NHW). Als neue Leiterin verantwortet Gresch fortan den jährlichen Wettbewerb, in dem PropTechs für besonders innovative Lösungen für die Wohnungswirtschaft prämiert werden.

Frauen in Führung: Klara Geywitz übernimmt Schirmherrschaft

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, ist neue Schirmherrin der Initiative Frauen !n Führung (F!F). Der Verein setzt sich für Gleichberechtigung, Diversität und mehr weibliche Perspektiven in den verantwortlichen Positionen der Branche ein. F!F wurde 2019 in Frankfurt am Main gegründet.

Bild: Heiko Marquardt Klara Geywitz (2. von links) mit führenden Köpfen der Initiative

Christian Porath schließt sich Wüest Partner an

Christian Porath hat zum 1.6.2023 den Posten als Manager Real Estate Investment Management bei Wüest Partner übernommen. Er verstärkt dort die Division "Data Analytics & Technology". Zuvor hat Porath bei Colliers bereits die Daten- und Digitalisierungsstrategie mitverantwortet.

Stühlerücken im Vorstand der Fortis Real Estate

Maik Schmidl – bisheriger CFO der Fortis Real Estate – wird zum 1.7.2023 Vorstandsvorsitzender des Berliner Immobilienunternehmens. Des Weiteren rückt Marco Mendler, seit 2020 für die Bereiche Investment, Marketing und Vertrieb verantwortlich, in den Vorstand auf. Im Gegenzug verlässt Oliver Koch das Unternehmen.

BNPPRE: CEO Isabella Chacòn Troidl ist "Managerin des Jahres"

Isabella Chacón Troidl – seit Jahresbeginn Chief Executive Officer (CEO) bei BNP Paribas REIM – ist im Rahmen des Real Estate Summit Women in Frankfurt am Main mit dem Award "Managerin des Jahres" der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet worden. Der Preis wird von Feldhoff & Cie. in Kooperation mit dem Immobilienmanager-Verlag IMV seit 2014 an eine Frau verliehen, die sich um ihr Unternehmen oder die Immobilienwirtschaft besonders verdient gemacht hat.

Bürgerliches Brauhaus Immobilien: Wechsel im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Bürgerliches Brauhaus Immobilien hat Dirk Oehme mit Wirkung zum 1.7.2023 in den Vorstand bestellt. Oehme, Vorstandssprecher der Muttergesellschaft VIB Vermögen, folgt auf Rainer Hettmer, der zum 30. Juni aus dem Vorstand ausscheiden wird.

Bob Project Development erweitert Geschäftsführung

Ralf Kühnert hat zum 1.6.2023 die Geschäftsführung der Bob Project Development übernommen. Kühne war zuvor bereits beim Bürogebäude-Experten tätig. Er wird das Unternehmen fortan gemeinsam mit Dr. Bernhard Frohn leiten.

Bild: BOB AG Ralf Kühnert

Vorstandsneuwahlen beim Deutschen Mieterbund

Der Deutsche Mieterbund (DMB) stellt seine Spitze neu auf: Neu in den Vorstand gewählt wurden als Vizepräsidentin Beatrix Zurek (unter anderem erste Vorsitzende des Mietervereins München) und als Vizepräsident Randolph Fries (Geschäftsführer des DMB Hannover). Das Duo folgt auf die bisherigen Vizepräsidenten Ellen Schultzer (DMB Halle) und Reiner Wild (Berliner Mieterverein). Weitere neue Vorstandsmitglieder als Beisitzer:innen sind:

Marielle Eifler , Stellvertretende Geschäftsführerin Mieterverein Hamburg

, Stellvertretende Geschäftsführerin Mieterverein Hamburg Thomas Keck , Oberbürgermeister Reutlingen

, Oberbürgermeister Reutlingen Jens Peinelt , Vorsitzender Mieterverein Burgenlandkreis

, Vorsitzender Mieterverein Burgenlandkreis Monika Schmid-Balzert , Geschäftsführerin Mieterverein München

, Geschäftsführerin Mieterverein München Wibke Werner, Geschäftsführerin Berliner Mieterverein

Immoebs stellt Vorstand neu auf

Die Mitgliederversammlung des mit rund 3.000 Mitgliedern größten Alumni-Netzwerks der deutschen Immobilienwirtschaft Immoebs hat einen neuen Vorstand gewählt: Christian Schulz Wulkow (Geschäftsführender Gesellschafter, Blacklake Management Partner) übernimmt den ersten Vorsitz des Führungsgremiums. Ebenfalls neu im Vorstand sind als zweiter Vorsitzender Dr. Wolfgang Speckhahn (Partner bei TME Associates), als Schatzmeister Franz Hrabak (Senior Asset Manager bei Institutional Funds) sowie Bodo Dicke (Capital Markets & Retail Services at Engel Canessa Immobilienberatung) als dritter Beisitzer.

Jörg Lammersen (Geschäftsführer bei JRL Investment & Consulting), Jan Schöniger (Head of Investment bei PRIMUS Immobilien) und Ralf Pilger (Geschäftsführer bei WISAG Facility Management) scheiden dafür aus dem Vorstand aus.