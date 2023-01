Wichtige Personalwechsel in der Immobilienbranche gab es auch im Januar

Bild: AdobeStock Wichtige Personalwechsel in der Immobilienbranche gab es auch im Januar

Isbaelle Cacón Troidl ist neue Chief Executive Officer bei BNP Paribas REIM und Silke Weber hat als Chief Operating Officer übernommen. Piotr Bienkowski verlässt die AGB Capital. Bei der Wisag zieht sich Geschäftsführer Michael Moritz aus dem operativen Geschäft zurück.

Zum 1.1.2023 hat Isabella Chacón Troidl als Chief Executive Officer (CEO) der BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) von Claus Thomas übernommen, der das Unternehmen Ende des zweiten Quartals verlassen wird. Chacón Troidl war zuletzt Chief Information Officer (CIO) im Unternehmen. Neu in der Geschäftsführung ist Silke Weber: Sie hat Anfang Januar als drittes Mitglied des Management Boards die Position der Chief Operating Officer (COO) übernommen. Weber kommt von Real I.S., wo sie Generalbevollmächtigte und Leiterin Asset & Fund Operations war.

Bild: BNP Paribas REIM Germany Silke Weber (links) und Isabella Chacón Troidl

Primonial REIM: CEO Jürgen Fenk geht

Jürgen Fenk hat sein Mandant als CEO bei Primonial REIM niedergelegt. Er kam am 1.3.2021 ins Unternehmen. Laurent Fléchet, derzeit Chairman der Holding, wird die Aufgaben von Fenk übernehmen.

Christoph Horbach ist CEO der HT Group

Seit dem 1.1.2023 ist Christoph Horbach neuer CEO der HT Group. Er folgt auf Oliver Priggemeyer, der das Unternehmen verlassen hat. Horbach ist seit 2021 als geschäftsführender Gesellschafter für das Business Development und das Fund Management der Holding verantwortlich.

Quest Investment Partners ernennt neuen COO

Quest Investment Partners hat Nils Femmer in die Geschäftsführung berufen. Er war bisher als Head of Finance im Unternehmen tätig. Seit dem 1. Januar verantwortet er in neuer Position als COO unter anderem das Kostencontrolling und das Liquiditätsmanagement der Projektgesellschaften.

ABG Capital: Piotr Bienkowski geht von Bord

Piotr Bienkowski hat seinen Geschäftsführerposten bei der ABG Capital zum Jahreswechsel aufgegeben. Der ehemalige CEO der BNP Paribas Real Estate Germany war im Januar 2021 als Geschäftsführer und Gesellschafter in die zeitgleich operativ gestartete ABG Capital eingetreten. Eine Nachfolge von Bienkowski hat das Unternehmen bislang noch nicht bekannt gegeben.

Bild: ABG Real Estate Group Piotr Bienkowski

Geschäftsführer verlässt Hannover Leasing-Gruppe

Sebastian Hartrott zieht sich zum 31.1.2023 aus der Hannover Leasing-Gruppe zurück. Als Geschäftsführer verantwortete er bis zu seinem Ausscheiden die Bereiche Ankauf, Portfolio- und Assetmanagement sowie Recht und Personal. Hartrotts Nachfolger steht noch nicht fest.

Wisag-Geschäftsführer Michael Moritz hört auf

Der Geschäftsführer der Wisag Facility Service Holding Michael Moritz hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Seit dem 1.1.2023 führt Michael C. Wisser – neben seiner Funktion als Vorstand der Wisag Gruppe – gemeinsam mit Martin Riebschläger die Geschäfte des Unternehmens.

Commerz Real beruft Nicole Arnold in den Vorstand

Die Commerz Real hat Nicole Arnold in den Vorstand berufen, sie übt das Mandat seit 1.1.2023 aus. Sie folgt auf Siegfried Eschen, der zur Commerzbank zurückgekehrt ist. Arnold kommt von BNP Paribas Real Estate Investment Management, wo sie zuletzt als COO und Chief Financial Officer (CFO) tätig war.

Aareon Deutschland: Stühlerücken in der Chefetage

Oliver Luttmann startet zum 1.2.2023 als Vorsitzender der Geschäftsführung der Aareon Deutschland GmbH. Er kommt von SAP, wo er zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der SAP Deutschland sowie Head of Cloud Success Services Sales Germany war. Aareon-Finanzvorstand Christian M. Schmahl wird zum 31.3.2023 in den Ruhestand treten. Den Finanzbereich übernimmt ab dem 1.4.2023 Dirk Schilling als interimistischer CFO. Ebenfalls Ende März verlässt Chief Digital and Ventures Officer (CDVO) Dr. Imad Abdallah die Aareon AG. Seine Position wird nicht nachbesetzt.

Bild: privat Oliver Luttmann

Freiburger Stadtbau: Kaufmännische Geschäftsführung neu besetzt

Dr. Matthias Müller hat zum 1.1.2023 die kaufmännische Geschäftsführung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Freiburger Stadtbau und der dazugehörigen Verbundgesellschaften übernommen. Er folgt auf Ralf Klausmann, der seit dem 31.12.2022 im Ruhestand ist. Müller war zuletzt seit 2018 Geschäftsführer der Freiburger Stadtwerke GmbH.

Neuer Geschäftsführer bei CA Immo

CA Immo hat zum 1.1.2023 Carsten Bachmann zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Er verstärkt das bisherige Führungsgremium um CEO Silvia Schmitten-Walgenbach. Bachmann zeichnet außerdem weiterhin für die Gesamtleitung des Asset Managements in Deutschland verantwortlich.

Wertgrund: Neuer Leiter Institutioneller Vertrieb

Markus Karsch hat sich vor Kurzem der Wertgrund Immobilien AG angeschlossen und leitet dort den institutionellen Vertrieb. Er war zuletzt als Direktor Institutioneller Vertrieb bei der Hannover Leasing Investment beschäftigt.

Brockhoff gewinnt Jörg Langensiepen

Jörg Langensiepen hat sich zum Jahresbeginn 2023 der Geschäftsleitung von Brockhoff angeschlossen. Er verantwortet die Investmenttätigkeiten des Unternehmens und baut das Geschäftsfeld weiter aus. Langensiepen kommt von Imovo.

CFO Kevin Julian Fuhr verlässt die Fair Value REIT

Kevin Julian Fuhr tritt zum 31.3.2023 als Finanzvorstand (CFO) der Demire-Tochter Fair Value REIT zurück. Zeitgleich endet auch seine Tätigkeit als Leiter Corporate Development im Demire-Konzern. Über eine Nachfolge ist bislang nichts bekannt.

Prologis ernennt neuen Nordeuropa-Chef

Björn Thiemann ist seit dem 1.1.2023 Senior Vice President, Regional Head Northern Europe bei Prologis. Zuvor verantwortete er als Country Manager die Aktivitäten von Prologis in Deutschland.

Bild: Prologis Björn Thiemann

Neue COO Europe bei LaSalle Investment Management

LaSalle Investment Management hat Beverley Kilbride zur COO Europe ernannt. Sie ist seit 2006 im Unternehmen und war zuletzt Head of Transactions & Asset Management for Europe.

Softwareentwickler Onoffice erweitert Geschäftsführung

Onoffice, ein Spezialist für Immobiliensoftware, hat die Geschäftsführung um zwei Mitarbeiter ergänzt: Marius Siegmund schließt sich dem Managing Board als COO an, Janosch Reuschenbach wird Chief Technology Officer (CTO).