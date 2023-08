Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Ruth Werhahn übernimmt die Leitung des neuen Personalressorts der Vonovia. Aygun Özkan wird ZIA-Hauptgeschäftsführerin. Michael Stapf wechselt von International Campus zur LBBW Immobilien. Außerdem trauert die Wohnungswirtschaft um den Vordenker Prof. Dr. Hansjörg Bach.

Der Aufsichtsrat von Vonovia hat Ruth Werhahn in den Vorstand bestellt. Sie wird ab dem 1.10.2023 das neu geschaffene Personalressort übernehmen. Werhahn war seit 2018 Mitglied im Vorstand und Arbeitsdirektorin der TÜV Rheinland AG. Aus dem Gremium ausgeschieden ist dagegen Helene von Roeder, sie war als Finanzvorständin beim Bochumer Wohnungsunternehmen tätig.

Bild: Vonovia Ruth Werhahn

Andreas Lehner leitet die Gewofag-Geschäftsführung

Ebenfalls zum 1.10.2023 wird Andreas Lehner Vorsitzender der Geschäftsführung der Gewofag und ab dem 1.1.2024 im Rahmen der Fusion mit der GWG zur Münchner Wohnen Vorsitzender der Geschäftsführung des neuen Unternehmens. Lehner war zuletzt selbstständiger Partner der Hohlbein und Cie. und Aufsichtsratschef der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG in Berlin.

Geschäftsführer der UBM Deutschland tritt zurück

Werner Huber legt seinen Posten in der Geschäftsführung der UBM Deutschland zum Jahresende 2023 nieder. Der Immobilienentwickler will die Suche nach einem Nachfolger zeitnah initiieren.

Wealthcap stellt die Geschäftsführung neu auf

Das Top-Management von Wealthcap wird zum 1.9.2023 neu aufgestellt: Ingo Hartlief übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung. Er war zuletzt Chief Executive Officer (CEO) der Demire Deutsche Mittelstand Real. Johannes Seidl, bislang Bereichsleiter Portfoliomanagement & Finanzierung Real Estate im Unternehmen übernimmt als Geschäftsführer das Frontoffice für Immobilien und Alternative Investments. Frank Clemens bleibt Geschäftsführer für Produkte und Kunden. Dr. Rainer Krütten und Sven Markus Schmitt scheiden Ende August aus der Geschäftsführung aus.

Neuer Vorstand bei der AIF Partner KVG

Die AIF Kapitalverwaltungs-AG (AIF Partner KVG) hat Alexander Tannenbaum zum 1.8.2023 in den Vorstand berufen. Er wird sich auf die Bereiche Portfolio-, Fonds- und Assetmanagement konzentrieren. Tannenbaum kommt von der Primonial REIM Germany AG, wo er zuletzt als Managing Director fungierte.

ZIA: Aygül Özkan folgt auf Oliver Wittke

Aygül Özkan wird zum 1.1.2024 neue Hauptgeschäftsführerin beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA). Die ehemalige Ministerin für Soziales und Bauen in Niedersachsen löst Oliver Wittke ab, der aus persönlichen Gründen ausscheidet. Özkan ist im Verband derzeit als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin sowie Geschäftsführerin der ZIA-Akademie tätig.

Bild: Laurence Chaperon Aygul Özkan

Sascha Basic steigt bei der Deutsche Investment ein

Bei der Deutsche Investment Gruppe übernimmt Sascha Basic zum 1.9.2023 auf Vorstandsebene den Bereich Investmentmanagement und steigt als geschäftsführender Gesellschafter in die neu gegründete Deutsche Investment Management GmbH ein. Zuletzt war er Geschäftsführer bei der Values Real Estate.

Michael Stapf schließt sich LBBW Immobilien an

Zum 1.9.2023 tritt Michael Stapf in die Geschäftsführung der LBBW Immobilien Development ein. Er wird neben Uwe Jaggy und Johannes Schlosser der Mann an der Spitze des Unternehmens und verantwortet die Märkte Rhein-Main-Gebiet und Berlin. Zuletzt war er Investment-Chef bei Young Professionals International Campus.

Völkel Real Estate: Neuer Leiter Vermietungs-Team

Nicolas Jöpen wird zum 1.9.2023 neuer Head of Leasing beim Immobiliendienstleister Völkel Real Estate. Er ist im März 2023 zunächst als Senior Leasing Manager in das Unternehmen eingestiegen und verantwortet künftig die bundesweiten Vermietungsaktivitäten.

Trauer um Vordenker Professor Hansjörg Bach

Die Wohnungswirtschaft trauert um Prof. Dr. Hansjörg Bach. Er verstarb am 15.7.203 im Alter von 77 Jahren, wie im August bekannt wurde. Bach war unter anderem Vorstandsmitglied der Siedlungsbau Neckar Fils Bau- und Wohnungsgenossenschaft eG Nürtingen sowie Mit-"Erfinder" und langjähriger Juryvorsitzender des "DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft". Er gründete außerdem den Fachbereich Immobilienwirtschaft an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und war im Spitzenverband GdW in verschiedenen Gremien aktiv.

Retail- und Office-Vermietung bei JLL in neuen Händen

JLL hat Aniko Korsos mit Wirkung zum 1.10.2023 zur neuen Head of Retail Leasing in Deutschland ernannt. Sie war zuletzt für das Team in Frankfurt am Main verantwortlich. Korsos tritt die Nachfolge von Dirk Wichner an, der als Geschäftsführer zur D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH wechselt.

Neuer Head of Office Leasing bei JLL Deutschland

Bei JLL Deutschland folgt außerdem Miguel Rodriguez Thielen auf Stephan Leimbach und übernimmt ab dem 1.10.2023 die Rolle des Head of Office Leasing. In den vergangenen Jahren leitete er als Lead Director Tenant Representation Germany die bundesweite Beratung von Büronutzern bei JLL.

Bild: JLL Miguel Rodriguez Thielen

Union Investment: Führungspositionen neu besetzt

Roman Müller wurde am 1.8.2023 zum Leiter des Investmentbereichs Retail bei Union Investment Real Estate befördert. Er folgt auf Henrike Waldburg, die Anfang Juli in die Geschäftsführung aufgerückt ist. Deren bisherige Funktion als Leiterin des Bereichs Investment Management Global bekleidet künftig Adam Irányi. Zudem ist Madeleine Groß zur Leiterin Investment Management Hospitality aufgestiegen. In der neu gegründeten Abteilung Investment Management Operational bündelt Union Investment künftig das weltweite Transaktionsgeschäft im Bereich der Betreiberimmobilien. Die Führung dieser Abteilung übernimmt Andreas Löcher.

Jagdfeld Real Estate: Neuer Head of Technical Property Management

Stefan Schulz ist seit dem 1.8.2023 Head of Technical Property Management bei Jagdfeld Real Estate. Er verantwortet das technische Objektmanagement der Shoppingcenter, Bürohäuser und Mixed-Use-Gebäude. Schulz kommt von BNP Paribas Real Estate, wo er seit 2018 vergleichbare Aufgaben in leitender Funktion wahrnahm.

Stern Immobilien: Wechsel im Vorstand

Eric Bichlmeier wurde in den Vorstand der Stern Immobilien berufen. Dafür legt Iram Kamal ihr Amt im Gremium nieder. Bichlmeier war zuvor als zertifizierter Rating Advisor tätig.

Commerz Real: Neue Leitung institutionelles Produktmanagement

Kerstin Struckmann hat bei der Commerz Real den Bereich Product Management Institutional Clients übernommen. Sie folgt auf Florian Obermaier, der das Unternehmen verlassen hat. Struckmann ist bereits seit Juni 2022 bei der Commerz Real und verantwortete bislang das institutionelle Fonds- und Mandate-Management.

Guido Stracke löst Peter Schürrer als DAVE Geschäftsführer ab

DAVE, ein Zusammenschluss von Maklern, hat seit dem 1.8.2023 einen neuen Geschäftsführer: Guido Stracke, bis Ende Juli dieses Jahres Geschäftsführer der KSK Immobilien Köln, löst Peter Schürrer (Schürrer & Fleischer Immobilien) ab.

Keller Williams erweitert Geschäftsführung

Alexander Kisse ist vor Kurzem als dritter Geschäftsführer beim Maklerunternehmen Keller Williams eingestiegen. Er verantwortet das Franchisemanagement und den Ausbau des Immobiliennetzwerks der deutschen Sparte des US-Unternehmens, das erst zu Beginn 2023 nach Deutschland expandiert ist. Zuvor war Kisse in leitender Funktion bei Dahler & Company tätig.

Bild: Keller Williams Alexander Kisse

Immobilienentwickler BOB ernennt neuen COO

Die Aachener BOB Efficiency Design hat Christian Obladen zum 1.8.2023 in den Vorstand geholt. Er ist als Chief Operating Officer (COO) beim Unternehmen eingestiegen. Zuvor war er als Kaufmännischer Geschäftsleiter bei der Projektentwicklerin Thelen Gruppe tätig.

HT Group: Zwei neue Geschäftsführer

Die HT Group hat Willem Steffen und Dr. Harald Moll zu Geschäftsführern der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) berufen. Moll arbeitete zuvor als Fund Manager bei Art-Invest Real Estate Funds. Steffen kommt von der ECE, wo er im Bereich Finance und Asset Management tätig war. Das Duo folgt auf Aldert Lobik, der aus dem Unternehmen ausscheidet.

Immac-Tochter: Ralf Otzen steigt in Geschäftsführung ein

Bei der Tochtergesellschaft der Immac Group, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung, ist Ralf Otzen zum 10.8.2023 in die Geschäftsführung berufen worden. Er verantwortet das Portfoliomanagement der offenen und geschlossenen Fonds. Zuvor war Otzen bei der Primonial REIM unter anderem für das Asset- und Property-Management von Gesundheits- und Pflegeheimen verantwortlich.

Heico Technik ernennt Doreen Pfeiffer zur Geschäftsführerin

Seit dem 1.8.2023 ist Doreen Pfeiffer Geschäftsführerin bei Heico Technik. Sie leitet das Unternehmen gemeinsam mit Björn Rieger. Pfeiffer ist bereits seit 15 Jahren im Unternehmen, zuletzt als Leiterin Gebäudemanagement und als Prokuristin.

KanAm Grund sortiert ESG-Bereich neu

Am 1.8.2023 hat Manuel Hein die Leitung des neu sortierten ESG-Bereichs der KanAm Grund übernommen: Die bisherigen Bereiche Sustainability & Analysis und Sustainable Asset Strategy wurden in der Abteilung ESG Strategy zusammengelegt. Hein leitete zuvor bereits die Abteilung Sustainable Asset Strategy.

Bianca Ahrens wird COO der Evolv Asset Management

Die Evolv Asset Management hat Dr. Bianca Ahrens als Chief Operating Officer (COO) gewonnen. In der neuen Position des neu gegründeten Unternehmens verantwortet sie die Bereiche Compliance, Datenstrategie, Risikomanagement und Reporting. Ahrens kommt von der Quirion Sachwerte, wo sie als Geschäftsführerin tätig war.