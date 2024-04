Beate Flamm ist neue Personalvorständin bei der Progroup. Kai Feuerherdt ist nun Chief People Management Officer bei Brose Sitech. Oda Döring leitet das Personal im Verteidigungsministerium und Star-Personaler Cawa Younosi macht ein Praktikum bei The Trailblazers.

Beate Flamm trat am 15. April 2024 als Chief Culture and Communication Officer in den Vorstand der Progroup AG ein. Sie verantwortet die Bereiche Human Performance Management (Personal), Kommunikation und Marketing sowie Corporate Social Responsibility. Zuletzt war Flamm Vorstandsmitglied bei der Aslo Holding AG und als Senior Vice President Sustainable Change verantwortlich für Nachhaltigkeit, Kommunikation, Marketing und Investor Relations.

Bild: Progroup/Tanja Hammel Beate Flamm

Brose Sitech mit Wechsel im Personalmanagement

Seit dem 1. April 2024 ist Kai Feuerherdt im Vorstand der Brose Sitech Gruppe, einem Joint Venture von Volkswagen und Brose, als Chief People Management Officer global für die Bereiche People Management, Organisation und IT verantwortlich. Er folgt auf Stefanie Wangemann.

BMVg: Neues Führungsteam im Bereich Personal

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Führungsriege im Bereich Personal neu aufgestellt. Direktorin Oda Döring, bisher Unterabteilungsleiterin im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw), wurde zum 18. April 2024 zur Abteilungsleiterin Personal im Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) ernannt. Sie übernimmt den Posten von Generalleutnant Klaus von Heimendahl, der die Abteilung seit Mai 2018 leitete.

Ex-SAP-Deutschland-Personalchef Younosi & The Trailblazers

Cawa Younosi, bis Oktober 2023 Deutschland-Personalchef von SAP, ist seit April 2024 "Praktikant" bei The Trailblazers, wie er das neue Arbeitsverhältnis auf LinkedIn nennt. Jannis Johannmeier, CEO der PR-Agentur, sagte der Haufe Online Redaktion: "Wir machen tolles Knowledge-Sharing und tauschen unsere Erfahrungen offen aus. Cawa aus der Konzernwelt – ich aus dem Blickwinkel eines jungen Unternehmens, das die Welt neu erfinden soll." Die Verbindung und Verzahnung zwischen People- und Comms-Bereich sei eines der großen Zukunftsfelder. Younosi soll nun einige Monate bleiben, dann werde man sehen, wie die Zusammenarbeit weitergehen könne.

Bild: The Trailblazers GmbH The Trailblazer-CEO Jannis Johannmeier (links) kannte Cawa Younosi schon zu dessen SAP-Zeit.

Deutsche Finance: Katharina Litke ist Head of HR

Seit dem 1. April 2024 verantwortet Katharina Litke in der neu geschaffenen Funktion als Head of Human Resources (HR) den Bereich Personalwesen der Deutschen Finance Group am Standort München. Sie war zuvor als Global Human Resources Manager bei der Strategieberatung Altman Solon sowie für Ralph Lauren Germany tätig.

Leigh Ann Schell wird CHRO bei Vantage Towers

Bei der Vantage Towers AG folgte am 1. April 2024 Leigh Ann Schell als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied des Executive Committee auf Nikolaus Rama, der das Amt Ende März 2024 niedergelegt hat. Schell war zuletzt als CHRO bei Next Edge (Nordamerika) tätig.

Personalchefin Gitta Blatt verlässt Sevdesk

Gitta Blatt, derzeit Chief People and Culture Officer bei Sevdesk, sucht seit April 2024 auf LinkedIn eine Nachfolge. Sie teilt dort mit, dass sie das Unternehmen zum Herbst dieses Jahres verlassen wird. Blatt war zuvor unter anderem als geschäftsführende Personalleiterin bei Densu International beschäftigt.

Wiedemann Gruppe mit neuem Leiter Personal

Axel Magiera ist seit dem 1. April 2024 Leiter Personal bei der Wiedemann Gruppe. Er kommt von der Lexzau Scharbau GmbH & Co. KG, wo er zuletzt zehn Jahre lang als Head of Corporate Human Resources (HR) beschäftigt war.

Von Zalando zur IU Group: Reza Moussavian ist CPO

Reza Moussavian ist seit Anfang April 2024 Chief People Officer (CPO) bei der IU Group. Er wechselte von Zalando. Dort war er zuletzt seit 2021 Vice President for People & Organisation Transformation.

Bild: IU Group Reza Moussavian

Evotec ernennt Aurélie Dalbiez zur Chief People Officer

Aurélie Dalbiez wurde im April mit Wirkung zum 15. Juni 2024 zur Chief People Officer (CPO) bei Evotec ernannt. Die Position im Vorstand wurde neu geschaffen. Dalbiez bringt unter anderem Erfahrung als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Corbion N.V. mit und war zuletzt als Head of HR, Capsules and Health Ingredients bei Lonza tätig.

DeepL erweitert Führungsriege um Sally Sourbron

Sally Sourbron ist seit Kurzem Chief People Officer (CPO) bei DeepL. Das hat das Unternehmen im April 2024 mitgeteilt. Sie hat zuvor Erfahrungen mit Personalstrategien und Unternehmenskultur bei Travel Perk, Service Now, Salesforce und General Electric gemacht.

People & Organisation: Flix stärkt Senior Management Team

Dorit Schindler ist seit Kurzem Senior Vice President für People & Organisation beim Travel Tech Unternehmen Flix. Sie ist für die Leitung der globalen HR-Abteilung und die Personalstrategie verantwortlich. Schindler war zuletzt Group Chief People Officer bei Signa Sports United (SSU) und zuvor Director People & Organisation bei Zalando in Berlin.

Armita Fadaie leitet HR-Abteilung bei Aagon

Aagon hat im April 2024 Armita Fadaie zur Leiterin der Abteilung Human Resources (HR) bestimmt. Sie ist seit drei Jahren im Unternehmen – bisher unter anderem als Head of Organization Development. Zuvor war Fadaie als Personalberaterin tätig und vermittelte IT-Fach- und Führungskräfte.

Bild: Aagon Armita Fadaie

Stadt Dortmund besetzt Leitung im Personalamt neu

Simone Hülsmann folgte im April 2024 als Leiterin des Personal- und Organisationsamts der Stadt Dortmund Dirk Müller. Sie war dort zuletzt seit 2020 stellvertretende Fachbereichsleiterin.

Klinikum Dortmund: Ex-Verdi-Geschäftsführer ist Arbeitsdirektor

Michael Kötzing hat am 2. April 2024 die Arbeit als Arbeitsdirektor am Klinikum Dortmund aufgenommen. Er war in den vergangenen fünf Jahren Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Westfalen. Darüber, dass Kötzing in dieser Position als Nachfolger von Dr. Karsten Schneider gehandelt wird, wurde bereits im Oktober 2023 spekuliert.

Neue Personalleiterin am kbo-Isar-Amper-Klinikum

Stefanie Becker ist seit dem 1. April 2024 Personalleiterin am kbo-Isar-Amper-Klinikum. Sie folgt sie auf Christian Brand. Becker kommt von der Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen, wo sie ebenfalls Leiterin Personal war.

Silke Wechsung ist HR-Bereichsleiterin bei Vonovia

Bei Vonovia hat Silke Wechsung am 1. April 2024 als Bereichsleiterin Human Resources (HR) Strategie und Transformation übernommen. Sie kommt vom TÜV Rheinland, wo sie zuletzt die Position des Global Officer HR Solutions innehatte.

Parasol Island: Daniela Schiwek ist Head of People & Culture

Daniela Schiwek ist seit Kurzem Head of People & Culture bei Parasol Island. Die Position wurde neu geschaffen. Schiwek war zuletzt Senior Recruiter bei der BBDO Group Germany.

Heike Prinz zur Vorsitzenden von Chemie Rheinland gewählt

Die Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbandes Chemie Rheinland haben Heike Prinz am 8. April 2024 als neue Vorsitzende gewählt. Sie ist seit September 2023 im Vorstand der Bayer AG als Chief Talent Officer und Arbeitsdirektorin für den Bereich Personal verantwortlich.