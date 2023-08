Gina Vargiu-Breuer wird Personalchefin von SAP. Heike Prinz geht als Arbeitsdirektorin zur Bayer AG. Andrea Frohning ist Senior Vice President, Chief Human Resources Officer bei Dentsply Sirona. Und Iris Brachmaier hat als Group Chief People Officer bei Uniqa übernommen.

Die SAP SE gab am 29. August 2023 bekannt, dass Gina Vargiu-Breuer zum 1. Februar 2024 als Chief People Officer (CPO) und Arbeitsdirektorin in den SAP-Vorstand berufen wurde. Sie tritt die Nachfolge von Sabine Bendiek an, die das Unternehmen Ende des Jahres verlassen wird. Vargiu-Breuer kommt von Siemens Energy, wo sie seit Ende 2019 als Global Head of HR den globalen Personalbereich aufgebaut und verantwortet hat.

Bild: Siemens Energy Gina Vargiu-Breuer

Bayer AG: Heike Prinz wird CTO und Arbeitsdirektorin

Heike Prinz wird am 1. September 2023 Chief Talent Officer (CTO) und Arbeitsdirektorin im Vorstand der Bayer AG. Sie folgt auf Sarena Lin, die ihren Vertrag nicht über den 31. Januar 2024 hinaus zu verlängern und das Unternehmen zum 31. Augst 2023 verlassen wird. Prinz ist derzeit im Unternehmen noch Kaufmännische Leiterin der Division Pharmaceuticals für Europa/Nahost/Afrika (EMEA) und Teil des Executive Committees Lin gehöret dem Vorstand der Bayer AG seit dem 1. Februar 2021 an.

Neue CHRO bei Dentsply Sirona

Andrea Frohning ist seit Kurzem Senior Vice President, Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Dentsply Sirona und Mitglied des Management Committee und berichtet an den Chief Executive Officer (CEO). Sie war zuletzt CHRO bei Premier Incorporated.

Uniqa: Iris Bachmaier übernimmt HR-Führungsposition

Iris Brachmaier verantwortet als Group Chief People Officer (CPO) die Personalangelegenheiten der Uniqa Gruppe. Die Position wurde neu geschaffen. Sie war zuvor als Vice President Group Corporate Development & Group HR bei Gebauer & Griller tätig.

Diakonie München mit neuer Personalvorständin

Ulrike Stühmeyer-Pulfrich wird zum 1. Januar 2024 den Vorstand der Diakonie München und Oberbayern verstärken und den Bereich Personal und Bildung verantworten. Das wurde im August 2023 bekannt. Stühmeyer-Pulfrich ist aktuell noch als Senior Vice President of Human Resources bei Covestro tätig.

Bild: Rudolf Grillborzer Ulrike Stühmeyer-Pulfrich

Sana Kliniken: Neuer Personalmarketing-Chef

André Puchta verantwortet ab dem 1. September 2023 das konzernweite Personalmarketing der Sana Kliniken für alle Gesundheitseinrichtungen bei deren Tochtergesellschaft Sana Personal Service GmbH (SPS). Er war zuletzt seit April 2019 Regionalleiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher der Sana Kliniken in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Bereich Personal: Wechsel im Vorstand der DTZ

Stephanie Heidenreich hat am 1. August 2023 die Bereiche Personal/Recht/Zentrale Dienste, Finanzmanagement und Informationstechnologie/Logistik im Vorstand der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) übernehmen. Sie folgt auf Reinhard Werner, der das Amt Ende Oktober 2023 abgeben wird. Heidenreich war zuvor bei der Stadt Frankfurt am Main als Leiterin Verwaltung und Technik beim Amt für Wohnungswesen beschäftigt.

Neue Personalvorständin bei Hadag und Alster-Touristik

Tanja Cohrt ist seit Anfang August 2023 Personalvorständin bei der Hamburger Hadag Seetouristik und Fährdienst AG. Sie wird auch die Personalleitung in der Geschäftsführung der ATG Alster-Touristik GmbH übernehmen. Cohrt wurde zunächst für ein Jahr bestellt. Sie folgt gemeinsam mit Martin Lobmeyer (Finanzen / Technik) auf Tobias Haack, der am 31. Juli 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Cohrt war zuvor Prokuristin und Betriebsleiterin bei der Hadag.

Bild: ©Marc-Oliver Schulz/Hochbahn Tanja Cohrt (links), Martin Lobmeyer

Nord Drive Systems: Neue Director HR Division

Esther Reinbothe ist seit Kurzem neue Director HR Division bei Nord Drive Systems. Zuvor war sie Director Human Resources DACH, Nordics & Benelux bei Bureau Veritas.

Neue Head of HR bei Arcotel

Büsra Bakar ist seit Kurzem Head of HR bei Arcotel, wie im August bekannt wurde. Davor war sie bei DO & CO als Human Resources Hospitality Specialist tätig.

Sinn GmbH: Neuer Bereichsleiter Personal

Die Sinn GmbH hat Medienberichten zufolge Jesco Stahl zum Bereichsleiter Personal berufen. Er soll den Posten Anfang August 2023 angetreten haben. Stahl wird außerdem weiterhin für die Hamm Reno Group GmbH (HR Group) als Bereichsleiter Personal tätig sein.

Bold & Epic schafft Position Head of People neu

Indra Bretz übernimmt als Head of People & Culture beim Agenturnetzwerk Bold & Epic mit der Geschäftsleitung das HR-Management und wird unter anderem für das Recruiting und die Personalentwicklung zuständig sein. Der Verantwortungsbereich wurde neu geschaffen. Bretz war zuvor Human Ressource Managerin bei der Actonic GmbH.

Bild: Bold & Epic Indra Bretz

JOM Group: Güler Bayraktar ist HR-Director

Güler Bayraktar ist als neue Director Human Resources bei der JOM Group ab sofort standortübergreifend für die Personalarbeit der Agenturgruppe verantwortlich. Sie kommt von der Upljft GmbH, wo sie im Bereich People & Culture gearbeitet hat.

Hotel Erb Parsdorf mit eigener Personalreferentin

Das Best Western Plus Hotel Erb Parsdorf hat seit Neustem mit Julia Nachtmann eine eigene Personalreferentin eingestellt. Die Hotelfachfrau hat zuvor eine Weiterbildung zur Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation mit Schwerpunkt Personalmanagement absolviert.