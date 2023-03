Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Stefan Grosch wird Arbeitsdirektor in der Bosch-Geschäftsführung. Henriette Götze wurde zur Personalchefin der Allianz Lebensversicherungs-AG bestellt. Norbert Janzen übernimmt die Leitung Human Resources bei Funke. Und Traton-Personalvorstand Bernd Osterloh muss sein Amt abgeben.

Bei der Robert Bosch GmbH gibt es eine personelle Veränderung: Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht wird ihren Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängern und scheidet Ende März 2023 aus der Geschäftsführung aus. Ihre Aufgaben wird ab dem 1. April 2023 Stefan Grosch übernehmen. Er war zuletzt seit Oktober 2022 im Vorstands des Bosch-Geschäftsbereichs Powertrain Solutions für kaufmännische Aufgaben zuständig.

Bild: Robert Bosch GmbH Stefan Grosch

Allianz Leben: Henriette Götze wird Personalchefin

Am 1. April 2023 übernimmt Henriette Götze als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Allianz Lebensversicherungs-AG. Sie leitet derzeit den Bereich "Leben Privat" bei der Allianz und folgt in der neuen Position auf Heinke Conrads.

Schaeffler-Personalvorständin verlängert nicht

Corinna Schittenhelm, Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG, hat den Aufsichtsrat Anfang März 2023 darüber informiert, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern wird. Der läuft Ende des Jahres aus. Schittenhelm war 2016 von der Osram Licht AG zu Schaeffler gewechselt.

Traton-Führung künftig ohne Personalchef Bernd Osterloh

Die Volkswagen-Lkw-Tochter Traton ändert die Strategie. Unter anderem wird der Bereich Finanzen und Personal zusammengeführt. Die Verantwortung übernimmt am 1. April 2023 Dr. Michael Jackstein – er leitet aktuell das Büro des Aufsichtsratschefs der Volkswagen AG und der Traton SE. Der bisherige Traton-Vorstand Bernd Osterloh (Personal) scheidet ein Jahr vor dem offiziellen Vertragsende aus. Er hatte das Amt Anfang Mai 2021 übernommen.

Metro-Personaler Norbert Janzen wechselt zu Funke

Norbert Janzen leitet künftig die Abteilung Human Resources- und das Personalmanagement der Funke Mediengruppe. Er kommt von der Metro AG, wo er zuletzt als Senior Vice President für die Themen Global Talent Management zuständig war. Janzen tritt die neue Stelle am 1. Mai 2023 als Nachfolger von Gerrit Hempelmann an. Er ist zudem Vorstand bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP).

Bild: Funke Mediengruppe Norbert Janzen

VGF: Kerstin Jerchel wird erste Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin

Kerstin Jerchel wird zum 1. Mai 2023 für fünf Jahre zur Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) bestellt. Sie war seit 2017 Leiterin des Bereichs Mitbestimmung der ver.di Bundesverwaltung.

Leonine Holding: Head of HR wird zusätzlich CPSO

Sarah Fischer wurde zum 1. April 2023 als Chief People & Sustainability Officer (CPSO) in die Geschäftsführung der Leonine Holding und der i&u TV berufen. Sie war bisher Head of Human Resources (HR). Den Bereich wird sie auch künftig verantworten.

Greiner schafft HR-Stelle mit Sustainability-Bezug

Stefan Grafenhorst hat vor Kurzem als Vice President People & Sustainability bei Greiner übernommen. Die Position wurde neu geschaffen. Grafenhorst war zuletzt seit 2020 Global Head of Sustainability & Corporate Affairs in dem Unternehmen.

Inga Scheunemann ist HR Director bei Engelbert Strauss

HR Director David Schülke hat Engelbert Strauss Ende Februar 2023 verlassen. Er war seit 2019 Personalchef. Die Position hat im März Inga Scheunemann übernommen. Sie kommt von H&M, wo sie zuletzt als Head of HR Communities of Expertise Sales Market Germany/Netherlands tätig war.

Vivawest: Karin Erhard folgt auf Ralf Brauksiepe

Karin Erhard wird am 1. September 2023 Geschäftsführerin und zum 1. November 2023 Arbeitsdirektorin von Vivawest. Sie folgt auf Dr. Ralf Brauksiepe, der das Unternehmen Ende Oktober verlassen wird. Erhard ist derzeit Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE).

RTLZwei befördert Kathrin Welsch zur Personalleiterin

Kathrin Welsch wird zum 1. April 2023 Personalleiterin bei RTLZwei. Sie folgt auf Dr. Anne Suffert, die das Unternehmen verlässt. Welsch kam 2017 als Personalreferentin in das Unternehmen und war zuletzt stellvertretende Personalleiterin.

Bild: RTLZwei Kathrin Welsch

Stühlerücken bei Noventi: Marco Leist ist CHRO

Marco Leist hat vor Kurzem die Position als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Personaldirektor bei Noventi übernommen. Er folgt auf Dr. Verena Heeschen, die das Unternehmen Ende Februar 2023 verlassen hat. Leist war zuvor Partner bei Pawlik Consultants.

Hobby richtet HR-Abteilung neu aus

Claudia Mondhe ist seit dem 20. März 2023 Mitglied der Geschäftsführung bei Hobby und leitet in dieser Position das Personalmanagement. Sie kommt von TIP Trailer Services, wo sie zuletzt als Human Resources (HR) Director for Global Technical Talent Acquisition and Engagement tätig war.

Neuer HR Director bei Menarini – Von Heyden

Kristian Redlich hat am 1. März 2023 die Aufgaben des HR Director bei Menarini – Von Heyden übernommen. Er war vorher bei Capron als Head of HR und Corporate Communications tätig.

Volkswagen Sachsen: Neuer Personalleiter Gläserne Manufaktur

Jens Rothe ist seit März 2023 der Personalleiter der VW-Produktionsstätte Gläserne Manufaktur in Dresden. Er folgt auf Nicole Schilling. Rothe ist seit 1996 Vorsitzender des Betriebsrates von Volkswagen Sachsen und seit 2007 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Vivien Steinke leitet HR bei der Fonds Finanz

Die Abteilung Human Resources der Fonds Finanz wird künftig von Vivien Steinke verantwortet. Sie kam im November 2020 als Senior HR Business Partnerin in das Unternehmen. Seit Juli 2022 ist Steinke Teil des Führungsteams.

Bild: Fonds Finanz Vivien Steinke

Digitas Pixelpark mit neuer Director People & Culture

Liza Torres ist seit dem 15. März 2023 Director People & Culture bei Digitas Pixelpark. Sie war zuletzt bei Sum Cumo Sapiens als Director People & Culture DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) tätig.

Geranova Bruckmann ernennt Head of People & Culture

Lynn Podstawski ist seit Kurzem Head of People & Culture bei Geranova Bruckmann. Sie war zuvor Senior Manager People & Organisation bei Edge Technologies.

Stepstone: Natalie Matalon wird CPeO

Natalie Matalon wird zum 4. Mai 2023 als neue Chief People Officer (CPeO) bei Stepstone das globale HR-Team verantworten. Sie kommt von Farfetch, wo sie bisher als Vice President People Operations tätig war.