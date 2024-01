Wechsel in den HR-Führungsgremien: Wer den Staffelstab 2023 an wen übergeben hat, lesen Sie in unserem Überblick.

Bild: Pexels/Drew Beamer

In der HR-Szene gab es im Laufe des vergangenen Jahres wieder zahlreiche Personalwechsel. Wir haben die wichtigsten Personalien 2023 noch einmal zusammengefasst.

Januar

Martin Maas ist seit dem 1. Januar 2023 Global Head of Employer Branding bei der ZF Group. Julia Brass ist neue HR Director Germany bei Tchibo. Heide Freynhofer startete als Human Resources (HR) Director in der Geschäftsleitung bei Allianz Partners Deutschland und als Regional HR Director für die NCEE (Northern, Central and Eastern Europe) Region. Eva Lippok ist Personalchefin beim Südwestrundfunk (SWR). Nicole Engenhardt-Gillé hat bei der Freenet AG als Chief Human Resources Officer (CHRO) angefangen. Andrea Sylvester wurde HR Director bei der Bauer Media Group für Deutschland. Khadija Ben Hammada übernahm als CHRO bei Merck. Sabine Mlnarsky leitet seit Januar im Vorstand der Commerzbank das Ressort Group Human Resources und ist Arbeitsdirektorin. Die neue Arbeitsdirektorin Beate Bungartz hat bei Mahle seit Jahresbeginn 2023 das Vorstandsressort Personal unter sich.

Februar

Am 1. Februar 2023 startete Dr. Wilma Kauke als Global HR Director bei Lapp und übernahm die Funktion der Chief People Officer (CPO) für die Region LA EMEA (Lateinamerika, Europa, Naher Osten, Afrika). Dr. Stephanie Coßmann hat seit Februar im Vorstand der Symrise AG die Verantwortung für das Ressort Personal und Recht und ist Arbeitsdirektorin. Bei Flaconi wurde Alexandra Haupt im Februar Chief Human Resources Officer und Teil der Geschäftsführung. Britta Fischer trat die Stelle der Senior Vice President HR bei DER Touristik Deutschland an.

März

Sandra Richter trat am 1. März 2023 bei Hansgrohe als Personalvorständin an. Bei der Robert Bosch GmbH ließ Ende 2023 Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht ihren Vertrag auslaufen.

Bild: Sandra Richter (at Plenum Stuttgart) Sandra Richter

April

Stefan Grosch hat am 1. April 2023 bei der Robert Bosch GmbH die Arbeit als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor aufgenommen. Susann Mayhead folgte bei der Mercedes-Benz Mobility AG als Vorständin für Personal und als Arbeitsdirektorin auf Eefje Dikker, die seit diesem Zeitpunkt für Transformation, Digitalisierung und Operations im Personalbereich der Mercedes-Benz Group verantwortlich ist. Henriette Götze übernahm als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Allianz Lebensversicherungs-AG. Bei Traton wurde die Verantwortung für den Bereich Finanzen und Personal Anfang April 2023 an Dr. Michael Jackstein übergeben. Frederique van Baarle hat als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin bei Lanxess angefangen. Sarah Kreienbühl ist seit April 2023 CHRO bei der Kühne und Nagel International AG. Mit Wirkung zum 2. April 2023 folgte Shiva Meyer im Vorstand (Ressort Konzern Human Resources / Group Internal Audit) auf Werenfried Wendler, der in den Ruhestand ging. Personalchefin Xenia Meuser hat RTL Deutschland am 30. April 2023 verlassen.

Mai

Norbert Janzen, Vorstand bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP), ist seit dem 1. Mai 2023 für die Abteilung Human Resources und das Personalmanagement der Funke Mediengruppe zuständig. Jörg Munz wurde Personalvorstand bei Init. Bei der BP Europa SE wurde Inga Dransfeld-Haase zum 1. Mai 2023 in den Vorstand berufen und verantwortet dort seitdem die Bereiche Arbeit und Soziales.

Juni

Negen Münstermann hat seit dem 1. Juni 2023 als Geschäftsführerin die Leitung des Bereichs People and Organisation bei Novartis Deutschland inne. Michael Lewis hat als Chief Executive Officer (CEO) von Uniper zusätzlich die Funktionen des Chief Sustainability Officers (CSO) und des Arbeitsdirektors übernommen. Philipp Sinner startete im Juni als Head of Global Human Resources (HR) beim Goethe-Institut. Maren Kroll, Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Mister Spex, hat das Unternehmen im Juni 2023 verlassen.

Bild: Novartis Deutschland Negen Münstermann

Juli

Reinhard Nissl ist seit dem 1. Juli 2023 Teil der Geschäftsführung und Personalleiter von Microsoft Deutschland. Katja Schnitzler wurde zur Global Senior Vice President Human Resources (HR) bei Gerresheimer. Kristina Gerwert ist seit Juli im Vorstand bei Adesso verantwortlich für das Personalwesen. Matthias Kutzer ist Personalvorstand bei McDonald’s Deutschland. Die Bestellung von Amanda Rajkumar als Arbeitsdirektorin der Adidas AG und im Vorstand verantwortlich für Global Human Resources, People and Culture wurde zum 15. Juli 2023 beendet. Michelle Robertson, SVP Workplaces & Global Functions bei Adidas, übernahm die Aufgaben interimistisch.

August

Dr. Lea Corzilius ist seit dem 1. August 2023 im Vorstand bei ZF Friedrichshafen für Personal, Recht und Compliance zuständig. Michael Moser übernahm im Vorstand von Fresenius das Ressort Personal, Risikomanagement, Recht und Environmental, Social und Governance (ESG). Katja van Doren ist neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der RWE AG. Sandra Mühlhause wechselte im August als Chief People Officer (CPO) zu Deloitte Deutschland. Sarena Lin, Chief Talent Officer (CTO) und Arbeitsdirektorin bei der Bayer AG, hat das Unternehmen zum 31. Augst 2023 verlassen. Dr. Thomas Toepfer beendete seinen Vertrag bei Covestro vorzeitig und wechselte zu Airbus.

September

Der Volkswagen-Konzern hat zum 1. September 2023 Wolfgang Fueter zum Personalvorstand bei VW Nutzfahrzeuge berufen. Neue Personalvorständin bei Volkswagen Group Component wurde Dr. Anika Stappenbeck. Heike Prinz ist seit September Chief Talent Officer (CTO) und Arbeitsdirektorin im Vorstand der Bayer AG. Torsten F. Haupt hat bei der Deutschen Bahn AG als Head of Global Executive Search gestartet. Personalchef und Vorstand Michael Ilgner verließ am 30. September 2023 die Deutsche Bank.

Bild: Volkswagen AG Wolfgang Fueter und Anika Stappenbeck

Oktober

Volker Steuer folgte bei der Deutschen Bank als Personalleiter auf Michael Ilgner. Ruth Werhahn wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 Personalvorständin bei Vonovia. Personalchef Cawa Younosi hat den Technologiekonzern SAP verlassen, wie er im Oktober 2023 auf Linkedin bekannt gab. Die Position wurde interimsmäßig von Traci Hughes, Head of Global People Success Services, übernommen.

November

Sandra Dümer ist seit dem 1. November 2023 Chief People Officer (CPO) für Deutschland und die Schweiz bei DB Schenker. Juliana Kortmann übernahm als Personalleitern bei der Westfalen AG. Bei der Prime Capital AG wurde Kerstin Hübsch im November zur Chief Human Resources Officer (CHRO) bestellt und in den Vorstand der Gesellschaft berufen.

Dezember

Bei der K+S Aktiengesellschaft ist Christina Daske seit dem 1. Dezember 2023 Arbeitsdirektorin und Teil des Vorstands. Sabine Bendiek, seit 2021 Chief People & Operating Officer und Arbeitsdirektorin bei SAP, hat am 31.12.2023 das Unternehmen verlassen. Corinna Schittenhelm, Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG, ließ den Vertrag Ende des Jahres auslaufen. Chief HR Officer Georg Pepping hat Ende 2023 bei T-Systems International aufgehört.

Bild: Haufe Online Redaktion Sabine Bendiek

Ausblick auf 2024

Ab dem 1. Januar 2024 ist Michelle Robertson im Vorstand der Adidas AG für den Bereich Global Human Resources, People and Culture zuständig. Ingrid Rieken verantwortet ab Januar im Vorstand der MAN Energy Solutions SE das Personal. Dr. Astrid Fontaine wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 Arbeitsdirektorin und ordentliches Mitglied des Vorstands bei Schaeffler. Suzsanna Friedl ist ab Januar 2024 Chief HR Officer bei T-Systems International.

Gina Vargiu-Breuer tritt am 1. Februar 2024 als Chief People Officer (CPO) und Arbeitsdirektorin im SAP-Vorstand die Nachfolge von Sabine Bendiek an. Dr. Katja Scharpwinkel wird im Februar Arbeitsdirektorin im Vorstand der BASF SE. Maria Koller übernimmt am 8. Januar 2024 als Chief Human Resources Officer (CHRO) die Bereiche Personal und Recht im Vorstand von Palfinger. Dr. Markus Kamieth wurde mit Wirkung zum 25. April 2024 als Vorstandschef und Leiter des Ressorts Corporate Human Resources bei BASF ernannt.





