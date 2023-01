Wechsel in den HR-Führungsgremien: Wer den Staffelstab 2022 an wen übergeben hat, lesen Sie in unserem Überblick.

Bild: © Randy Faris/Corbis Wechsel in den HR-Führungsgremien: Wer den Staffelstab 2022 an wen übergeben hat, lesen Sie in unserem Überblick.

In der HR-Szene gab es im Laufe des vergangenen Jahres wieder zahlreiche Personalwechsel. Wir haben die wichtigsten Personalien 2022 noch einmal zusammengefasst.

Januar

Arne Puls startete am 1. Januar 2022 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor bei MAN Truck & Bus. Felicitas von Kyaw ist seit Januar Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin Personal bei Vodafone Deutschland. Thelse Godewerth hat am 14. Januar 2022 ihr Amt als Chief People Officer (CPO) und Arbeitsdirektorin bei Rolls-Royce Power Systems angetreten.

Februar

Angela Stoffers hat am 1. Februar 2022 bei der Prezero Stiftung, der Umweltsparte der Handelsgruppe Schwarz, die Leitung des Bereichs Personal übernommen. Harald Gloy, Vorstand Operations und Personal bei der Lufthansa Cargo AG, ist am 28. Februar 2022 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Helen Reck verantwortet seit Anfang Februar 2022 im Vorstand der HUK-Coburg Versicherungsgruppe unter anderem den Bereich Human Resources.

Bild: Kaufland Angela Stoffers

März

Bei Testo hat Antje Leminsky am 1. März 2022 als Vize-Vorstandschefin die Verantwortung für den Personalbereich des Unternehmens übernommen. Inga Beyler, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Bernd Heuer Karriere, hat das Unternehmen Ende März 2022 verlassen. Stephanie Coßmann, Arbeitsdirektorin und Vorständin der Lanxess AG, hat Ende März 2022 "den Hut genommen".

April

Am 1. April 2022 ist Gregor Imelauer bei der Allianz SE als Head of Human Resources angetreten. Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur bei RTL Deutschland, hat das Unternehmen am 30. April 2022 verlassen – den Bereich verantwortet seitdem Oliver Radtke.

Mai

Xavier Ros hat am 20. Mai 2022 als Personalvorstand bei der Audi AG die Nachfolge von Dr. Sabine Maaßen angetreten, die das Unternehmen verlassen hat. Clemens Schmid ist seit dem 31. Mai 2022 Arbeitsdirektor der Roche Deutschland Holding & Roche Diagnostics GmbH. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat seit Mai 2022 mit Yasmin Fahimi (SPD) erstmals eine Frau an der Spitze.

Bild: Audi AG Xavier Ros und Sabine Maaßen

Juni

Die New Work SE hat im Juni 2022 den Vertrag von Vorstandschefin (CEO) Petra von Strombeck um vier Jahre bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Sandra Klein ist seit dem 1. Juni 2022 Global Head of HR / Konzernpersonalleiterin bei Wacker Neuson. Dr. Kerstin Böcker, Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, hat das Amt am 2. Juni 2022 niedergelegt.

Juli

Lena Lindemann ist seit dem 1. Juli 2022 Arbeitsdirektorin bei der Ergo Group. Bei Lufthansa Technik folgte im Juli Harald Gloy als Chief Human Resources Manager und Arbeitsdirektor auf Johannes Bußmann, der das Unternehmen verlassen hat. Rebecca Steinhage leitet seit dem 1. Juli 2022 als Geschäftsführerin das Ressort Human Resources & Corporate Affairs bei Miele.

August

Andrea Nahles, frühere SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin, hat seit dem 1. August 2022 den Vorstandsvorsitz der Bundesagentur für Arbeit (BA) inne. Bei Avacon ist seit August Marit Müller Personalvorständin. Roland Hehn hat sein Amt als Personalvorstand bei Schwarz Dienstleistungen, einem Unternehmen der Schwarz Gruppe, angetreten. Arne Meiswinkel wurde am 1. August 2022 Personalchef des Volkswagen Konzerns.

Bild: mediaguyberlin/Pixabay Andrea Nahles

September

Christiane Giesen ist seit dem 1. September 2022 Arbeitsdirektorin und Chief Human Resources Officer (CHRO) im Metro-Vorstand. Dr. Ariane Reinhart, Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin der Continental AG, hat bis September 2025 verlängert – das Mandat wäre im September 2022 ausgelaufen. Dr. Martin Krämer, Personalvorstand der Sick AG, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Prof. Dr. Volker Nürnberg ist seit dem 1. September 2022 Partner bei Bearing Point.

Oktober

Julia Kranenberg ist seit dem 1. Oktober 2022 Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Fraport AG. Xenia Meuser hat am 25. Oktober 2022 als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei RTL Deutschland die Leitung des Personals übernommen.

Bild: Avacon AG Julia Kranenberg

November

Evelyn Opel hat am 1. November 2022 als Personalvorständin bei Kaufland angefangen. Joana Madeleine Bätz ist seit November Chief Human Resources Officer (CHRO) der Rhenus Gruppe. Bei der Allianz ist Bettina Dietsche neue CHRO. Andrea Wächter ist seit November Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin bei der DFS Deutsche Flugsicherung. Am 16. November 2022 wurde der Vertrag von Personalvorstand Oliver Burkhard bis Ende September 2028 verlängert. Die Siemens AG hat VorständinJudith Wiese (Chief People & Sustainability Officer und Arbeitsdirektorin) im November für weitere fünf Jahre bis zum 30. September 2028 bestellt.

Dezember

Sabine Schmittroth, Arbeitsdirektorin und Personalvorständin, hat die Commerzbank Ende 2022 verlassen. Arbeitsdirektor Jörg Staff, 2021 vom Personalmagazin zum "CHRO of the Year" gekürt, ist Ende 2022 aus dem Vorstand der Atruvia AG ausgeschieden. Bei der Volkswagen AG hat sich Alexander Hiller, Leiter Konzern Personal Top Management, Ende 2022 verabschiedet. Timo Krutoff ist seit dem 1. Dezember 2022 Arbeitsdirektor bei Deutz. Bei der Bauer Media Group ist seit dem 12. Dezember 2022 Lena Kaltenmeier Chief Human Resources Officer (CHRO).

Ausblick auf 2023

Sabine Mlnarsky wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zur Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Commerzbank AG berufen. Sarah Kreienbühl, Personalchefin bei der Schweizer Migros, wechselt zum 1. April 2023 in die Geschäftsleitung der Kühne und Nagel International AG. Nicole Engenhardt-Gillé wird am 1. Januar 2023 Vorständin Personal bei der Freenet AG. Andrea Sylvester startet Anfang 2023 als Human Resources Director bei der Bauer Media Group für Deutschland. Bei Lanxess wird Frederique van Baarle als Arbeitsdirektorin in den Vorstand aufrücken.

Vera Weidemann wird ab dem 1. Juni 2023 im EWE-Konzernvorstand das Ressort Personal und Recht verantworten. Eva Lippok wird zum 1. Januar 2023 Personalchefin beim Südwestrundfunk (SWR). Katja van Doren wird ab dem 1. August 2023 Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der RWE AG. Andrea Krapf wird ab Februar 2023 das Migros Department "HRM und Engagement Migros-Gruppen" verantworten.





Das könnte Sie auch interessieren:

Das sind die Top HR-Influencer 2022

Die wichtigsten HR-Veranstaltungen 2023 im Überblick

HR-Agenda 2023: Diese unternehmerischen Herausforderungen sollte HR im Blick haben