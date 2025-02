Jochen Brenner ist neuer Arbeitsdirektor von Procter & Gamble DACH. Charlotte Levert wurder zur neuen Personalchefin bei Ericsson, Isabel Jahn zur Global Head of HR bei Oddo BHF berufen. Und Khadija Ben Hammada wird CPO bei Merck.

Procter & Gamble (P&G) hat Jochen Brenner zum Hauptgeschäftsführer und Arbeitsdirektor von P&G Deutschland und Österreich bestellt, wie das Unternehmen am 17. Februar 2025 mitteilte. Er übernimmt die Aufgaben von Matthias Weber, der nach 37 Jahren in den Ruhestand tritt. Brenner war zuletzt seit 2014 Senior Director HR der DACH Market Operations von P&G in Schwalbach und dort unter anderem für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur zuständig.

Bild: PicturePartners GmbH Jochen Brenner

Charlotte Levert ist HR Director bei Ericsson

Ericsson hat Charlotte Levert zur neuen Chief Human Resources Officer (CHRO) und zum Mitglied des Executive Teams ernannt. Sie kam 2019 ins Unternehmen und hat zuletzt seit 2022 die Personalabteilung des Geschäftsbereichs Cloud und Software Services geleitet. Die neue Stelle trat Levert am 10. Februar 2025 an.

Isabel Jahn wird Global Head of HR bei Oddo BHF

Oddo BHF hat im Februar Isabel Jahn mit Wirkung zum 1. April 2025 zur Global Head of Human Resources (HR) und zum Mitglied des Group Management Committee (GMC) berufen. Sie wird die Nachfolge von Aurore van der Werf antreten, die die Gruppe auf eigenen Wunsch verlässt. Jahn war seit 2017 bei der Mercer HKP Group als Practice Lead und Partner für strategischen HR Advisory Aktivitäten zuständig.

Merck besetzt neugeschaffene CPO-Stelle

Khadija Ben Hammada wird zum 1. März 2025 als Chief People Officer (CPO) in die Geschäftsleitung von Merck eintreten, wie das Unternehmen im Februar mitteilte. Die Funktion wurde neu geschaffen. Der Verantwortungsbereich umfasst zudem die Konzernfunktionen Corporate Sustainability, Quality & Trade Compliance, Inhouse Consulting sowie Site Management. Ben Hammada kam im Jahr 2010 in den Konzerne und ist seit 2023 Chief Human Resources Officer (CHRO).

Bild: Merck Khadija Ben Hammada

Bilia ernennt neue Personaldirektorin

Sanna Lindgren wurde im Februar 2025 zur Director Human Resources (HR) bei Bilia ernannt und soll die Stelle im Frühjahr 2025 antreten. Sie wird auch Teil der Konzernleitung. Ihre Vorgängerin Elin Delvert hatte das Unternehmen Ende Januar verlassen. Lindgren war zuletzt seit 2017 als Chief People and Communications Officer bei AB Lindex.

Wechsel bei der Evangelischen Kirche Rheinland

Bei der Evangelischen Kirche im Rheinland folgt Antje Menn im Mai 2025 als Personalleiterin auf Christoph Pistorius, der in den Ruhestand wechselt. Das wurde im Februar bekannt. Menn ist seit 2020 Superintendentin des Kirchenkreises Lennep.

Neuer Geschäftsführer Konzernpersonal beim IB

Klaus-Georg Mager ist neuer Geschäftsführer Konzernpersonal beim Internationalen Bund (IB). Die Stelle war zuvor vakant. Mager berichtet künftig an IB-Vorstandsmitglied Janine Krohe. Er kommt von der Fritz Winter Eisengießerei, wo er seit 2021 Geschäftsführer und Arbeitsdirektor war.

Bild: IB Klaus-Georg Mager

Odgers Berndtson baut Team weiter aus

Die Personal- und Unternehmensberatung Odgers Berndtson erweitert das Team und baut das Geschäft strategisch aus. Verpflichtet wurde Frank Heun als neuer Partner. Er war zuletzt als Managing Partner und Partner bei anderen Beratungen für die Besetzung von Führungspositionen zuständig. Außerdem wurde Thomas Dorn zum Associate Partner mit Zuständigkeiten für die Sektoren Cleantec und Renewables ernannt. Er ist bereits seit 2020 bei Odgers Berndtson. Und Nikolai Albrecht, Mitglied der internationalen Life Science Practice und seit 2019 im Unternehmen, wird Principal.

PMCI Executive Consulting mit neuer Senior Partnerin

Simone Flachmann ist seit dem 1. Februar 2025 Senior Partnerin bei der PMCI Executive Consulting GmbH. Sie verantwortet den Bereich Life Science und Environmental Services.