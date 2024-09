Die Prämierung von Deutschlands besten Jobportalen hat sich als fester Bestandteil der Messe ZP Europe etabliert - und auch in diesem Jahr erwarteten die Anbieter gespannt ihre Positionierungen. Viele konnten ihre Spitzenplätze verteidigen, es gab jedoch auch einige Wechsel unter den Top drei der jeweiligen Kategorien.

"Deutschlands beste Jobportale" werden jährlich basierend auf echten Erfahrungen ermittelt und auf der Zukunft Personal Europe in Köln ausgezeichnet. Dabei fließen authentische Bewertungen von Arbeitgebern, Bewerberinnen und Bewerbern über die Zufriedenheit mit Online-Jobportalen ein. Zur Auswertung Ende Juni 2024 lagen knapp 82.000 Bewerberurteile und mehr als 23.500 Arbeitgeberurteile vor. Die besten Jobportale werden unter anderem in fünf Hauptkategorien ausgezeichnet.

Auszeichnung 2024: Generalisten-Jobbörsen

In der Kategorie der Generalisten-Jobbörsen nimmt Stepstone wieder die Führung ein, nachdem Stellenanzeigen.de im Vorjahr die Spitzenposition erobert hatte. Arbeitgeber schätzen an Stepstone insbesondere die hohe Reichweite und effektive Gewinnung qualifizierter Bewerbungen.

Stellenanzeigen.de (Platz zwei) punktet vor allem durch persönliche Betreuung und effizienten Kundenservice mit schnellen, flexiblen Lösungen.

Linkedin klettert um einen Rangplatz nach oben und belegt nun punktgleich mit Stellenanzeigen.de Platz zwei bei den Generalisten-Jobbörsen. Das Portal zeichnet sich durch eine dynamische Community aus, die global nach Jobmöglichkeiten suchen und von Arbeitgebern und Headhuntern kontaktiert werden können.

Jobware befindet sich seit 2010 konstant unter den Top drei der deutschen Generalisten-Jobbörsen, auch in diesem Jahr (Platz drei). Arbeitgeber loben die herausragende Betreuung und den direkten Kontakt zu den Beraterinnen und Beratern, was eine schnelle und individuelle Umsetzung ihrer Anliegen ermöglicht.

Die besten Jobsuchmaschinen

Indeed behauptet sich auch dieses Jahr als führende Jobsuchmaschine und überzeugt vor allem Stellensuchende durch Vielfalt, Nutzerfreundlichkeit und Aktualität. Diese schätzen die Transparenz durch Unternehmensbewertungen und die Möglichkeit, Gehaltsspannen in verschiedenen Branchen einzusehen.

Heyjobs festigt seine Spitzenposition gemeinsam mit Indeed (ebenfalls Platz eins) und wird besonders von Arbeitgebern geschätzt. Diese loben die professionelle und sehr persönliche Beratung sowie die intuitive Bedienung der Plattform. Das Gesamtpaket ist stimmig.

Im vergangenen Jahr gab es das Phänomen, dass Stellenonline, Heyjobs und Indeed alle punktgleich auf Platz eins bei den Jobsuchmaschinen standen. In diesem Jahr rutscht Stellenonline auf Platz zwei, überzeugt aber weiterhin durch Benutzerfreundlichkeit, persönlichen Service und schnelle, zuverlässige Bearbeitung von Anfragen. 92 Prozent der Arbeitgeber und Stellensuchenden empfehlen diese Plattform weiter.

Auf Platz drei liegt Jobbörse.de. Die Jobsuchmaschine hat insbesondere bei den Stellensuchenden gut abgeschnitten, die eine hohe Zufriedenheit angaben, auch die Weiterempfehlungsrate der Bewerberinnen und Bewerber war gut.

Spezialisierte Jobportale: die Gewinner

Bei den spezialisierten Jobbörsen haben sich Jobvector, PraktischArzt und Greenjobs als herausragende Plattformen etabliert und ihre jeweiligen Nischen erfolgreich besetzt. Jobvector, spezialisierte Jobbörse für Ingenieurwesen, Informatik, Medizin und Naturwissenschaft, kletterte um einen Rangplatz auf die Spitzenposition. Die Plattform bietet eine Vielzahl aktueller Stellenangebote, Fachartikel und Karrieretipps. Arbeitgeber loben die persönliche Beratung und den Kundenservice.

PraktischArzt belegt den zweiten Platz und bleibt die führende Jobbörse für Ärztinnen und Ärzte. Die Zufriedenheitswerte bei Arbeitgebern und Jobsuchenden sind gleich hoch. Arbeitgeber profitieren von der hohen Sichtbarkeit ihrer Stellenanzeigen und erhalten gute Unterstützung beim Social-Media-Recruiting. Stellensuchende finden eine Vielfalt an aktuellen Positionen.

Greenjobs schaffte in diesem Jahr einen signifikanten Sprung von Platz fünf auf Platz drei. Die Plattform deckt eine breite Palette von Berufen in den Zukunftsmärkten wie erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, -forschung und -planung ab. Arbeitgeber zeigen sich zufrieden mit der Kundenbetreuung, der Nutzerfreundlichkeit und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem bietet Greenjobs eine umfangreiche Auswahl an aktuellen Jobangeboten im genannten Bereich.

Jobportale für Studierende, Absol­venten und Young Professionals

In der Kategorie der besten Jobportale für Studierende, Absolventinnen/Absolventen und Young Professionals hat sich E-Fellows.net in diesem Jahr an die Spitze gesetzt und sich somit um einen Platz verbessert. Die Plattform überzeugt durch viele aktuelle Stellenangebote und bietet Fachbeiträge und Events, die bei Studium und Berufseinstieg unterstützen.

Karriere.Unicum.de, die zweitplatzierte Jobbörse, hat in diesem Jahr mit E-Fellows.net den Platz getauscht und belegt nun Rang zwei. Diese Plattform zeichnet sich durch ein umfangreiches Angebot an Stellenanzeigen in verschiedenen Branchen, Fachrichtungen und Regionen aus. Ergänzt wird das durch einen zertifizierten Jobtest, Experten-Tipps und Karriere-News.

Stellenwerk, im Vorjahr gemeinsam mit E-Fellows.net auf Platz zwei, belegt aktuell den dritten Platz. Diese Jobbörse bietet Recruiting direkt am Campus. Durch ein starkes Netzwerk aus Partnerhochschulen können Arbeitgeber gezielt Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen erreichen.

Das sind die besten Jobportale für Azubis

Die spezialisierten Jobbörsen Azubiyo, Aubi-Plus und Azubi.de bieten Schülerinnen, Schülern und Auszubildenden Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und Berufseinstiegsmöglichkeiten. Sie stellen zahlreiche Informationen und Ratgeber bereit, darunter Bewerbungstipps, -vorlagen und Berufswahltests. Azubiyo behauptete auch in diesem Jahr souverän die Spitzenposition. Die Plattform überzeugt durch ein vielfältiges Ausbildungsplatzangebot, durch benutzerfreundliches Design und intuitive Bedienung.

Aubi-Plus bleibt auf dem zweiten Rang. Aubi-Plus erleichtert Schülerinnen und Schülern die Ausbildungsplatzsuche mit einem breiten Angebot an Ausbildungsstellen. Die benutzerfreundliche und übersichtliche Oberfläche des Portals wird von den Stellensuchenden geschätzt.

Azubi.de hält sich unter den Top drei der besten Jobportale für Schülerinnen, Schüler und Azubis. Diese profitieren von einem nutzerfreundlichen Design und intuitiver Bedienung. Zusätzlich bietet Azubi.de einen Podcast mit Karrieretipps und die Möglichkeit, durch einfaches Swipen in 60 Sekunden den passenden Beruf zu finden.

Qualitätstest der Jobportale

Der Qualitätstest "Deutschlands beste Jobportale" basiert auf einer Kombination aus Nutzung, Kundenzufriedenheitsanalysen und Weiterempfehlungsrate. Ziel ist es, einen Beitrag zur Transparenz auf dem Markt zu leisten und Arbeitgebern sowie Stellensuchenden zu ermöglichen, die für sie am besten passenden Jobportale zu finden. Die Jobbörsen können die Resultate zur Verbesserung ihres Angebots nutzen.

Erhoben werden die Ergebnisse von Profilo mit dem Bewertungsportal Jobboersencheck.de und dem Institute for Competitive Recruiting (ICR). Die Bewertungen aus Jobboersencheck.de zur Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung bilden die Basis für den Wettbewerb. Weiterhin wird die Sichtbarkeit der Angebote durch Sistrix erfasst und als dritte Säule in das Ranking aufgenommen. In das Gesamtergebnis fließen die Zufriedenheit zu 45 Prozent, die Weiterempfehlung zu 30 Prozent und das Sistrix-Ranking zu 25 Prozent ein. Für die Wertung werden nur Jobportale berücksichtigt, die auf der Bewerber- sowie der Arbeitgeberseite jeweils mindestens 30 Bewertungen aufweisen.

Die Vorjahresergebnisse können hier eingesehen werden: www.deutschlandsbestejobportale.de. Weitere Detailergebnisse unter www.jobboersencheck.de





Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Multiposting von Stellenanzeigen zielgerichtet rekrutieren

KI-Werkzeuge für das Recruiting