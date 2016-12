16.09.2013 | Serie Kolumne Stellenmärkte

Kölner Parade der Stellenmärkte

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Fachkräftemangel mischt die Stellenmärkte auf. Was sich auf dem Markt tut, beobachtet unsere Expertin Daniela Furkel. In ihrer monatlichen Kolumne bewertet sie die Trends. Heute: Die Mitarbeitergewinnung als zentrales Thema auf der Fachmesse "Zukunft Personal" in Köln.mehr