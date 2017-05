Deutschlands Beste Jobportale sind gekürt. 20.000 Bewerber und rund 1.700 Arbeitgeber haben beim Institute for Competitive Recruiting (ICR) abgestimmt. Auf der Zukunft Personal in Köln wurden am 25. September die Gewinner bekanntgegeben. Gesamtsieger ist wie im Vorjahr Stepstone.Weiter