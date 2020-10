Auf der Zukunft Personal Europe werden traditionell "Deutschlands beste Jobportale" prämiert, so auch auf der ZPE Virtual. Wolfgang Brickwedde vom Institute for Competitive Recruiting (ICR) und Ute Stümpel von Profilo zeichneten die Preisträger in zehn Kategorien aus.

Mehr als 53.000 Bewerber und 14.000 Arbeitgeber haben ihre Stimmen abgegeben und bilden damit die Basis für "Deutschlands beste Jobportale 2020". Der Preis wurde in insgesamt zehn Kategorien vergeben. Fast wie auf der Präsenzmesse waren zahlreiche Vertreter der ausgezeichneten Jobportale im Live-Zoom-Meeting anwesend und nahmen ihre Preise im Dialog mit den Organisatoren Ute Stümpel (Profilo) und Wolfgang Brickwedde (Institute for Competitive Recruiting ICR) entgegen.

Deutschlands beste Jobportale: Die Preisträger von 2020 im Überblick

Bei den Generalisten-Jobbörsen liegt Stepstone auf Platz eins, wie auch schon in den neun Jahren zuvor. Den zweiten Platz belegt Stellenanzeigen.de. Den dritten Rangplatz teilen sich Jobware, Regio-Jobanzeiger und Meinestadt.de: Jobware punktet mit einem ersten Platz bei den Arbeitgebern, Regio-Jobanzeiger mit einem ersten Platz bei der Zufriedenheit der Bewerber und Meinestadt.de wirft eine durchgehend gute Beurteilung bei Arbeitgebern und Bewerbern in die Waagschale.

In der Kategorie der Spezial-Jobbörsen ist zum achten Mal Jobvector, ein fachspezifischer Stellenmarkt für Naturwissenschaftler, Mediziner, Informatiker und Ingenieure, der Sieger. Auf Platz zwei folgt Yourfirm, ein Portal für mittelständische Firmen. Platz drei geht an Hogapage, eine Jobbörse für Hotellerie und Gastronomie.

Den ersten Platz bei den Jobsuchmaschinen sichert sich Indeed zum zweiten Mal in Folge. Auf dem zweiten Platz folgt Stellenonline.de, ebenfalls zum zweiten Mal. Der dritte Platz geht an Kimeta.

Bei den Besten Jobportalen für Ingenieure kommt es gegenüber 2019 zu deutlichen Veränderungen. Die Jobsuchmaschine Kimeta erreicht in dieser Kategorie Platz eins. Den zweiten Platz belegt Jobvector und der dritte Platz geht an Stepstone.

Als Bestes Jobportal für IT wird die Jobsuchmaschine Indeed ausgezeichnet. Der zweite Platz in dieser Kategorie geht wie im Vorjahr an Jobvector und den dritten Platz teilen sich Stepstone und Linkedin.

In der Kategorie Beste Jobportale für Wirtschaftswissenschaftler liegt die Datenbasis bei über 7.800 Bewerberfeedbacks. Unverändert auf dem ersten Rang liegt Stepstone, vor Yourfirm (Rang zwei) und Linkedin (Rang drei).

In der Kategorie Beste Jobportale für Naturwissenschaftler verteidigen Stepstone (Platz eins) und Jobvector (Platz zwei) ihre Positionen von 2019. Auf Rang drei klettert Indeed.

Bei den Lieblingen der Studenten, Absolventen und Young Professionals konnten die Veranstalter des Awards auf knapp 11.000 Bewerber-Bewertungen zurückgreifen. Den ersten Platz belegt wie auch im Vorjahr Unicum, gefolgt von Stellenwerk auf Platz zwei. Auf Platz drei wählten Studenten, Absolventen und Young Professionals das Karrierenetzwerk Squeaker.

Für die Kategorie Schüler und Azubis haben knapp 1.000 Schüler und Auszubildende ihr Votum abgegeben. Testsieger in dieser Kategorie ist erneut Azubiyo, gefolgt von Aubi-Plus auf Platz zwei und Indeed auf Platz drei.

Als neue Kategorie Regionale Jobbörsen werden erstmals diejenigen Jobportale ausgezeichnet, die einen besonders hohen Stellenwert in ihrer Region haben. Den Anfang als Testsieger in dieser Kategorie macht Karriere-Suedwestfalen, gefolgt von Oberfrankenjobs auf Rang zwei und dem Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung auf Rang drei.





