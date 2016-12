Stepstone ist "Deutschlands Bestes Jobportal 2012"

26.09.2012 | ICR

Die Preisträger (v.l.n.r. sitzend): Tom Wiegand, Dr. Eva Birkmann, Bernhard Klumpp, Slavko Simic, Torsten Heissler, Dirk Kümmerle (v.l.n.r. stehend) Arne Lorenzen, Matthias Olten, Herr Dr. Sacha Knorr, Christian Flesch, Herr Dr. Ulrich Rust

Bild: Deutschlands beste Jobportale

Deutschlands Beste Jobportale sind gekürt. 20.000 Bewerber und rund 1.700 Arbeitgeber haben beim Institute for Competitive Recruiting (ICR) abgestimmt. Auf der Zukunft Personal in Köln wurden am 25. September die Gewinner bekanntgegeben. Gesamtsieger ist wie im Vorjahr Stepstone.

Bei der Bewertung wurden die Kriterien Nutzungshäufigkeit, Zufriedenheit und Ergebnisqualität zugrunde gelegt und für drei Kategorien ausgewertet: Allgemeine Jobbörsen, Spezial-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen.

Kategorie A: Allgemeine Jobbörsen

Bei den allgemeinen Jobbörsen hat sich erneut Stepstone den ersten Platz vor Jobware und Kalaydo gesichert. Das Unternehmen erfreut sich zwar einer deutlich höheren Nutzung sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Bewerbern als Jobware, muss sich allerdings bei anderen Kriterien Jobware meist knapp geschlagen geben (Arbeitgeberbeurteilung der Kriterien Qualität und Quantität sowie Weiterempfehlung, Bewerberbeurteilung: Zufriedenheit und Suchqualität).

Kalaydo verdient sich den 3. Platz vornehmlich durch gute Beurteilungen bei der Arbeitgeberbeurteilung der Kriterien Qualität und Quantität der Bewerbungseingänge sowie Weiterempfehlung. Hinsichtlich der Suchqualität auf Bewerberseite liegt Kalaydo vor Stepstone.

Kategorie B: Spezial-Jobbörsen

Bei den Spezial-Jobbörsen macht Hotelcareer quasi im Fotofinish den ersten Platz vor YourFirm. Bei den Bewerbern lag Hotelcareer noch hinter YourFirm, bei den Kriterien Suchqualität und Zufriedenheit gaben sich die beiden nichts

Bei der Arbeitgeberbeurteilung lagen die beiden auch eng beieinander, aber am Ende reichte es knapp für Hotelcareer. Jobvector hat in der Gesamtwertung der Bewerber einen deutlichen Abstand zu den beiden Erstplatzierten, bei den Arbeitgebernbewertungen brauchte sich Jobvector nicht zu verstecken. Ein zweiter Platz bei den Arbeitgebern sichert Jobvector den 3. Platz.

Kategorie C: Jobsuchmaschinen

Die Jobsuchmaschinen befinden sich innerhalb von "Deutschlands Beste Jobportale" in einer Sondersituation, da es keine ausreichende Anzahl an Arbeitgeberbewertungen gibt, diese Gattung allerdings für den Gesamtmarkt im Online-Recruiting ein wichtiger Player ist. Deshalb wird hierfür ein extra Gütesiegel verliehen.

Dabei liegt Kimeta nach allen Kriterien unangefochten auf dem ersten Platz vor seinen Konkurrenten. ICjobs auf dem zweiten Platz dominiert ähnlich souverän die dahinter rangierenden Jobsuchmaschinen. Jobrobot kann sich nur durch einen besseren Platz in der Nutzung so gerade noch vor dem Viertplatzierten, Jobsuma, aufs Treppchen retten

Insgesamt wurden auf Bewerberseite 49 Jobportale getestet, auf der Arbeitgeberseite 16. Weitere Detailinformation sind zu finden unter www.deutschlandsbestejobportale.de.