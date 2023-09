Bild: Recruiter Slam Rebecca Glockner rockte 2018 das Wizemann. Welcher Recruiting-Poet oder welche Recruiting-Poetin überzeugt dieses Jahr das Publikum?

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Aber wie gehen die Recruiterinnen und Recruiter damit um? Was beglückt sie an ihrem Job, was bedrückt sie? Ihre amüsanten, ironischen und nachdenklichen Gedanken geben sie am 26. Oktober 2023 beim Recruiter Slam zum Besten. Ein poetischer Abend.