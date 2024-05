Agile HR Conference: Impulse für die Transformation

Live in Köln: Auf der Agile HR Conference werden Best Practices, Erfahrungen mit der und Impulse für die Transformation vermittelt.

Themen der Transformation stehen im Fokus der Agile HR Conference, die sich in den vergangenen 13 Jahren als zentraler Anlaufpunkt für Fachleute in der Personal- und Organisationsentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft etabliert hat. Sie findet am 5. und 6. Juni 2024 in Köln statt.

Unter dem diesjährigen Motto „Stabil in unsicheren Zeiten“ teilen in den Balloni-Hallen in Köln-Ehrenfeld mehr als 40 Impulsgeberinnen und Impulsgeber aus Konzernen, mittleren und kleinen Unternehmen ihre Erfahrungen. Denn ein Trend lässt sich aktuell sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft feststellen: Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden.

Agile HR Conference: Zuversicht für die Zukunft schaffen

Die HR Pioneers, Veranstalter der Konferenz, wollen den Ängsten der Teilnehmenden begegnen und einen Raum für neue Perspektiven öffnen, der Zuversicht für die Zukunft stiftet. Das zeigt sich in den Vortragsthemen: Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in Marktentwicklungen und Trends, können an den Erfahrungen der Referentinnen und Referenten teilhaben und bekommen wissenschaftliche Erkenntnisse zu neuen Formen von Zusammenarbeit vermittelt. In den anschließenden Q&A-Sessions können sie eigene Fragen beantworten lassen. Zusätzlich bieten interaktive Sessions einen Raum für den Austausch im kleinen Kreis, in dem agile Methoden und Tools für Zusammenarbeit ausprobiert werden können.

Einblicke in die Praxis der Transformation

Die Agile HR Conference richtet sich an Personen, die sich mit der agilen Unternehmenstransformation beschäftigen. Diese erhalten auf der Konferenz zahlreiche Einblicke in die Unternehmenspraxis. Zu den Referentinnen und Referenten zählt André Häusling, Gründer und Geschäftsführer der HR Pioneers. Er erklärt, warum es auf die Balance zwischen Veränderung und Stabilität ankommt und zeigt drei Gründe, warum eine Transformation aktuell besonders wichtig ist. Daniel Dubbel, Agility Master und Führungskraft bei DB Systel, berichtet über die Transformation seines Unternehmens zur dezentralen Netzwerkorganisation selbstorganisierter Teams mit verteilter Führung. Alexander Hüge, Geschäftsführer von Alnatura, und Astrid Paefgen, Abteilungsverantwortliche Mitarbeiterservice und -entwicklung, führen aus, wie ein sinngeführtes Unternehmen in der Verwandlung agiert und wie ein menschenzentrierter Ansatz umgesetzt werden kann.

Austausch auf Augenhöhe

Zwischen den einzelnen Programmpunkten ist genügend Raum für das Networking und den Austausch mit anderen Teilnehmenden eingeplant. Am Abend des 5. Juni findet zudem eine Aftershow-Party mit Drinks, Food und DJ statt.





