Welche Jobbörsen liefern die besten Ergebnisse für welche Zielgruppen? Mit welchen Job-Suchmaschinen gibt es die besten Erfahrungen? Antworten auf diese Fragen liefert der Award „Deutschlands beste Jobportale“, der auf der Zukunft Personal Europe verliehen wird. Stimmen Sie mit ab.

Online-Jobbörsen zählen weiterhin zu den erfolgreichsten Recruiting-Kanälen. Auf dem deutschen Markt tummeln sich über 1.600 Jobportale: große und kleine, allgemeine und auf Berufsgruppen oder bestimmte Regionen spezialisierte. Da fällt es vielen Arbeitgebern schwer, die Jobbörsen und Job-Suchmaschinen auszuwählen, die sich für die eigenen Recruiting-Vorhaben und Zielgruppen am besten eignen. Darüber hinaus ist es nicht erkennbar, ob ein Jobportal einen guten Kundenservice und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bietet.

Transparenz in den Jobbörsenmarkt bringen

Der Award „Deutschlands beste Jobportale“ hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Transparenz in den Jobbörsenmarkt zu bringen. Jedes Jahr auf der Zukunft Personal Europe im September werden die besten Online-Jobportale prämiert und mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Ermittelt werden die Sieger in zehn Kategorien von Generalisten bis hin zu Job-Suchmaschinen und Zielgruppen-Spezialisten vom ICR Institute for Competitive Recruiting und der Profilo Rating-Agentur. In diesem Jahr ist das Personalmagazin Kooperationspartner des Wettbewerbs.

Umfangreiche Befragung von Arbeitgebern und Stellensuchenden

Die Besonderheit des Awards ist, dass die Ergebnisse auf realen Erfahrungen von Arbeitgebern und Stellensuchenden beruhen. Im vergangenen Jahr sind sowohl die Bewertungen von über 76.000 Bewerbern als auch die von rund 21.000 Arbeitgebern in das Ranking mit eingeflossen. Das heißt: Die ausgezeichneten Jobportale treffen sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite auf zufriedene Nutzerinnen und Nutzer und sind auf dem Markt bekannt. Die Zufriedenheit fließt mit 45 Prozent in die Wertung ein. Zusätzlich wird zu 30 Prozent eine Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit eingerechnet und zu 25 Prozent die Sichtbarkeit laut Sistrix-Ranking.

Stimmen Sie ab und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Jobportalen

Hier geht es direkt zur Arbeitgeber-Befragung. Die Beantwortung der Fragen dauert lediglich fünf bis acht Minuten. Die Ergebnisse werden unter jobboersencheck.de anonym dargestellt und in keinen Zusammenhang mit dem Unternehmen oder der Person gebracht.

Unter den Einsendungen, die bis zum 1. Juli 2024 eingehen, wird ein Amazon-Gutschein im Wert von 250 Euro oder ein Eiscafé-Besuch für das Team im Wert von 250 Euro verlost.