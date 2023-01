Wilma Kauke geht als Global HR Director zu Lapp. Friedrich Mass hat die globale Leitung des Employer Brandings bei der ZF Group übernommen. Helena Hofer ist neue Personalchefin von Mann + Hummel und Florian Osterloh Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Reemtsma.

Am 1. Februar 2023 startet Dr. Wilma Kauke als Global HR Director bei Lapp. Die Position wurde neu geschaffen. Sie übernimmt außerdem die Funktion der Chief People Officer (CPO) für die Region LA EMEA (Lateinamerika, Europa, Naher Osten, Afrika). Kauke hatte zuletzt bei der Bosch Automotive Steering GmbH als Vice President die globale, strategische und operative Personalverantwortung.

Bild: Wolfram Scheible Wilma Kauke

Neuer Global Head Employer Branding bei der ZF Group

Martin Maas ist seit dem 1. Januar 2023 Global Head of Employer Branding bei der ZF Group. Er leitete zuletzt bei Helvetia Versicherungen Schweiz das Employer Branding. Maas ist unter anderem auch Dozent an der Technischen Universität (TU) München und hat die Beratungsfirma Time4Hires.

Reemtsma: Florian Osterloh ist Personalvorstand

Florian Osterloh hat bei Reemtsma Cigarettenfabriken die Funktion des Arbeitsdirektors für Deutschland und die Personalverantwortung für das DACH-Cluster (Deutschland, Österreich, Schweiz) übernommen. Außerdem ist er Mitglied des Vorstands. Osterloh folgt auf Anja Gräfe, die das Unternehmen im Herbst 2022 verlassen hat.

Neue Personalchefin bei Mann + Hummel

Helena Hofer wurde im Januar zur Chief Human Resources Officer (CHRO) von Mann + Hummel ernannt. Sie folgt auf Bernhard Wimmer. Hofer war zuvor seit März 2021 als Group Vice President Global Business & Technical Solutions in dem Unternehmen tätig.

Bild: Mann + Hummel Helena Hofer

Tchibo: Julia Brass ist HR Director Germany

Julia Brass ist seit dem 1. Januar 2023 HR Director Germany bei Tchibo. Sie kommt von der Bauer Media Group. Dort war sie als HR-Direktorin für Deutschland und Senior HR Business Partner für das internationale Publishing Geschäft. Ihre Nachfolge als Human Resources Director der Bauer Media Group für Deutschland hat Andrea Sylvester übernommen.

HR-Ressort bei Breuninger unter neuer Leitung

Benjamin Fuest leitet seit Anfang Januar 2023 das Ressort Human Resources (HR) bei Breuninger zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als Chief Sales Officer (CSO). Er übernimmt von Chief Financial Officer (CFO) Marcus Weller, der den Personalbereich interimistisch geführt hatte.

Änderungen im Management Board "DACH" bei Generali

Jean-Pierre Schmid, bereits Chief Human Resources and Organization Officer in der Business Unit "Germany, Austria and Switzerland" (DACH), hat am 1. Januar 2023 im Vorstand der Generali Deutschland AG die gleichen Aufgaben übernommen. Er folgt hier auf Dr. Robert Wehn, der nun Chief IT, Digital and Operations Officer in der Region DACH und Chief Operating Officer in Deutschland ist.

Neue Human-Resources-Direktorin bei Peter Kölln

Pia Martschenko erweitert ab dem 1. Februar 2023 als Human Resources Direktorin die Geschäftsleitung von Peter Kölln. Sie kommt von Imperial Brands, wo sie zuletzt als Head of People & Culture Global Supply Chain Operations eingesetzt war.

Bild: Peter Kölln Pia Martschenko

Frank Schättle wechselt von Tadano zu John Deere

Zum 1. April 2023 wechselt Frank Schättle als Personalleiter zu John Deere (Sitz in Zweibrücken). Er folgt auf Horst Schmiemann. Schättle ist derzeit Vice President HR bei den europäischen Gesellschaften des japanischen Tadano-Konzerns in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika).

Brown-Forman Deutschland: Jin-Ju Biehl ist Personalchefin

Jin-Ju Biehl ist seit dem 1. Januar 2023 HR-Direktorin bei Brown-Forman Deutschland. Sie übernimmt die Aufgaben von Alejandro Barrios Villela, der als HR-Direktor im Unternehmen zur Region Developing Europe & Iberia wechselt. Biehl ist seit 2019 als HR-Managerin bei Brown-Forman.

Novum Hospitality mit neuem VP Human Resources

Jörg Berthold ist seit Kurzem Vice President (VP) Human Resources bei Novum Hospitality. Zuletzt hatte Berthold die Leitung der Personal- und Organisationsentwicklung bei Blume 2000 inne.

Wechsel im Personalbereich bei OBI

Stefanie Möller ist seit dem 9. Januar 2023 Senior Vice President People & Transformation bei OBI. Sie folgt auf Lucio Paolo Torroni, der das Unternehmen verlassen hat. Möller war zuvor Partnerin bei McKinsey & Company und als Director of People für Deutschland und Österreich zuständig.

Elektrobit ernennt Christine Kirbach zur CHRO

Christine Kirbach ist seit Kurzem Chief Human Relations Officer (CHRO) bei der Elektrobit Automotive GmbH. Sie ist Nachfolgerin von Nicole Herrfurth. Kirbach war zuvor unter anderem in Führungspositionen im HR-Bereich bei Fresenius und ProSiebenSat.1 Media tätig sowie als Gründerin und Coach.

Bild: Elektrobit Christine Kirbach

Neuer Geschäftsführer "Mitarbeiter" bei Globus Markthallen

Jens Berger wird in der Geschäftsführung der Globus Markthallen Holding den Bereich Mitarbeiter übernehmen. Er folgt auf Uwe Wamser, der das Unternehmen zum 30. Juni 2023 verlassen wird. Berger kommt von der Fressnapf Gruppe, wo er zuletzt als Geschäftsführer Senior Vice President People war.

Neue HR-Direktorin bei EMG Germany

Karoline Thiel ist seit dem 1. Januar 2023 HR-Direktorin bei EMG Germany. Die Position wurde neu geschaffen. Sie kommt von der Hahn Gruppe, wo sie in der entsprechenden Position tätig war.

Kim-Carolin Schroll führt People Departement bei Interhome

Ab dem 1. März 2023 wird das People Departement bei der Schweizer Interhome Group von Kim-Carolin Schroll geführt. Sie wird außerdem Teil der Geschäftsleitung. Zuletzt war Schroll als Unternehmensberaterin bei der WTS Digital GmbH tätig.

Randstad Deutschland: Verena Menne ist Director Group HR

Verena Menne ist seit Kurzem Director Group HR bei Randstad Deutschland. Sie ist seit 2011 im Unternehmen. Sie folgt auf Dr. Carolin Herbst, die erst am 1. April 2022 diese Stelle angetreten hatte.

von Rundstedt: Geschäftsführer legt Mandat nieder

Dr. Martin Mertes, Geschäftsführer bei von Rundstedt, wird sein Mandat zum 31. März 2023 niederlegen und das Unternehmen zum 30. September 2023 verlassen. Mertes wird auch den Vorsitz im Vorstand des Bundes deutscher Unternehmensberatungen (BDU) abgeben.

Hunting/Her: Ute Bockstegers ist neue CDO

Ute Bockstegers ist neue Chief Development Officer (CDO) bei der Personalberatung Hunting/Her HR-Partners. Sie war zuletzt CEO & Chairwoman der Bayer AG für Österreich und Südosteuropa.

Neugründung: Baier & Company geht an den Start

Christian Baier und Dominik Rehring haben die Management-Beratung Baier & Company GmbH (Sitz in Düsseldorf) gegründet. Schwerpunkt ist das Thema People & Organisation.





