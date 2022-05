Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Andrea Nahles wurde im April offiziell als Chefin der Bundesagentur für Arbeit vorgeschlagen. Roland Hehn soll Personalchef der Schwarz Gruppe werden. Personalvorstand Martin Krämer verlässt die Sick AG. Und Christiane Giesen wird Chief Human Resources Officer und Arbeitsdirektorin bei Metro.

Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im April die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles offiziell als neue Vorstandsvorsitzende vorgeschlagen. Sie soll auf Detlef Scheele folgen, der am 31. Juli 2022 in den Ruhestand tritt. Aus dem von drei auf vier Köpfe erweiterten Gremium bleibt nur Daniel Terzenbach als Konstante erhalten. Für Personal- und Finanzvorständin Christiane Schönefeld, die ebenfalls altersbedingt ausscheidet, kommt im September die Deutsche-Bahn-Managerin Katrin Krömer. Im Mai startet Vanessa Ahuja, Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium. Auf diesen Kompromiss hatten sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber im BA-Verwaltungsrat bereits im Januar geeinigt. Den Personalien muss das Bundeskabinett noch formell zustimmen. Nahles leitet bisher die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation in Bonn. Sie soll im neuen Amt offiziell zum 1. August anfangen, vorher könnte es eine Phase der Einarbeitung geben.

Bericht: Heraeus-Personalchef geht zur Schwarz Gruppe

Der Personalchef des Technologiekonzerns Heraeus wechselt zum Handelskonzern Schwarz Gruppe, wie das "Manager Magazin" im April berichtete. Demnach übernimmt Ronald Hehn im Sommer 2022 das Ruder. Zuletzt war Dirk Barnard seit November 2019 Personalchef bei dem Mutterkonzern von Lidl und Kaufland. Er hat das Unternehmen Ende 2021 verlassen.

Vorstandswechsel bei Sick

Wie im April bekannt wurde, wird Dr. Martin Krämer, seit Juli 2012 als Vorstand der Sick AG verantwortlich für die Ressorts Personal und Recht & Compliance, das Unternehmen zum 30. September 2022 verlassen. Nicole Kurek wird ab dem 1. Juli 2022 Vorständin für das Ressort People & Culture bei Sick. Sie kommt von der BMW Group, wo sie zuletzt das globale Talent- und Transformationsmanagement leitete.

Metro findet Nachfolgerin für Andrea Euenheim

Christiane Giesen wird spätestens zum 1. Dezember 2022 ihre neue Stelle als Arbeitsdirektorin und Chief Human Resources Officer (CHRO) im Vorstand von Metro antreten. Das wurde im April bekannt gegeben. Sie wird Nachfolgerin von Andrea Euenheim, die bereits Ende März 2022 aus dem Gremium ausgeschieden ist. Giesen ist derzeit Mitglied im Vorstand der Aral AG.

Bild: Haufe Online Redaktion Christiane Giesen

Lanxess: Stephanie Coßmann verlässt den Konzern

Stephanie Coßmann, seit Januar 2020 Arbeitsdirektorin und Vorständin der Lanxess AG, ist seit dem 1. April 2022 nicht mehr Teil des Unternehmens. Sie kam im Jahr 2004 zum Konzern und leitete zunächst ab 2017 den Bereich Human Resources. Coßmann war verantwortlich für die Konzernfunktionen Human Resources und Legal and Compliance sowie für die Business Unit Leather.

Harald Gloy wechselt zu Lufthansa Technik

Bei Lufthansa Technik folgt am 1. Juli 2022 Harald Gloy als Chief Human Resources Manager und Arbeitsdirektor auf Johannes Bußmann, der das Unternehmen Ende Juni verlassen wird. Im Vorstand soll Gloy außerdem als Chief Operating Officer die Verantwortung für das Ressort Operations and Logistics übernehmen. Bisher ist er Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Lufthansa Cargo.

Niddal Salah-Eldin wird Vorständin Talent & Culture bei Springer

Zum 1. Juli 2022 soll Niddal Salah-Eldin das neu geschaffene Vorstandsressort "Talent & Culture" bei Axel Springer übernehmen; zusätzlich zu ihrer Position als Managing Director und Vorsitzende des Managing Boards der FreeTech – Axel Springer Academy of Journalism and Technology. Die Academy wird neben Global People & Culture Teil des neuen Vorstandsbereichs. Tilmann Knoll setzt als Global Head of People & Culture seine Arbeit fort. Salah-Eldin war schon 2014 und 2019 Teil von Axel Springer, bevor sie von 2019 bis 2021 als stellvertretende Chefredakteurin und Produkt- und Innovationschefin zur dpa wechselte.

BCW-Geschäftsführer Personal geht zur PEAG-Holding

Andreas Schmincke ist seit dem 1. April 2022 Geschäftsführer der PEAG Holding GmbH. Er war zuletzt Ressort-Geschäftsführer Personal der BCW-Gruppe. Zudem wird Schmincke in Personalunion als weiterer Geschäftsführer der Holding-Tochter PEAG HR GmbH bestellt. Der bisherige HR-Geschäftsführer Christian Stollberg hat die Sprecherfunktion übernommen. Sven Kramer scheidet aus der Geschäftsführung der PEAG HR aus, führt aber als Holding-Geschäftsführer weiter die PEAG Personal GmbH. Philipp von Rüsten wurde zum weiteren Geschäftsführer der PEAG Personal neben Kramer und Oliver Claßen bestellt.

Nicola Lafrentz kehrt zu Beiersdorf zurück

Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG hat im April Nicola Lafrentz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 in den Vorstand berufen. Nach einer Übergangszeit wird sie als Nachfolgerin von Zhengrong Liu das Personalressort und die Rolle der Arbeitsdirektorin übernehmen. Liu wird das Unternehmen verlassen. Lafrentz war bereits von Anfang 2015 bis März 2021 als Vice President HR bei Beiersdorf tätig. Nach einer privaten Auszeit kehrt sie jetzt ins Unternehmen zurück.

Bild: Haufe Online Redaktion Nicola Lafrentz

TIB Chemicals: Claudia Detzel übernimmt Personalleitung

Claudia Detzel ist seit April 2022 Personalleiterin bei der TIB Chemicals AG. Sie war zuletzt bei der Eichenauer Heizelement GmbH als Personalleiterin tätig. Davor war Detzel Personalleiterin bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit Sitz in Landau (Pfalz).

Randstad Deutschland mit neuer HR Group Director

Dr. Carolin Herbst ist seit dem 1. April 2022 HR Group Director der Randstad Gruppe Deutschland. Sie folgt auf Andreas Bolder. Herbst kommt von der Frankfurter Sparkasse, wo sie von 2016 bis Ende 2021 als Director Human Resources als erste Frau eine Position auf Bereichsleitungsebene besetzte.

Neue Direktion Human Resources bei Arcona

Miriam Harwardt hat vor Kurzem bei der Hotelgruppe Arcona als Direktorin HR von Cathrin Hagelberg übernommen, die das Unternehmen verlassen hat. Harwardt war zuletzt Cluster HR Manager Frankfurt bei Meliá Hotels International und davor mehrere Jahre HR Manager in Steigenberger Hotels.

Lindab gewinnt Andrea Born als Personalleiterin

Andrea Born ist seit dem 18. April 2022 Personalleiterin / HR Manager bei der Lindab GmbH. Sie kommt von der Benex GmbH, wo sie als Senior Manager Personal tätig war. Davor war sie vier Jahre Personalleiterin bei Hamburg Messe und Congress.

Currenta-Gruppe: Neue Personalleiterin kommt von 1&1

Anette Kreitel-Suciu ist seit dem 1. April 2022 Leiterin Human Resources in der Currenta-Gruppe. Sie ist die Nachfolgerin von Susan-Stefanie Breitkopf, die das Unternehmen Mitte 2021 verlassen hat. Kreitel-Suciu kommt von 1&1 Versatel, wo sie als Head of Human Resources tätig war. In der neuen Position wird sie auch für die Currenta-Töchter Chemion Logistik GmbH und Tectrion GmbH verantwortlich sein.

Bild: M. Henning Anette Kreitel-Suciu

Bayer CropScience baut Change Management aus

Katharina Nagy wird Change Lead EMEA (Europe, Middle East, Africa) bei Bayer CropScience. Sie wird die neu geschaffene Position am 15. Mai 2022 antreten. Sie hatte bei Bayer zuvor die Verantwortung für das Digital Marketing im Personalmarketing inne.

Caroline Schwarz lässt sich von Peek & Cloppenburg anheuern

Bei Peek & Cloppenburg hat Carolin Schwarz am 1. April 2022 die Verantwortung für den Bereich HR and Corporate Communications übernommen. Sie war zuletzt selbstständige Beraterin für Transformation und Social Responsibility. Schwarz folgt in der Unternehmensleitung auf Igor Matic.

Beatrice Kahl steigt bei Xayn auf

Beim Berliner Startup Xayn ist Beatrice Kahl im April 2022 vom Head of HR zur Chief People Officer (CPO) aufgestiegen. Die Position wurde neu geschaffen. Kahl kam 2018 zu Xayn. Zuvor arbeitete sie als Personalerin unter anderem für Deloitte & Touche und die Deutsche Telekom.

Neuer Director People and Culture bei Exxeta

Marcus Bingenheimer-Zimmermann ist seit Anfang April 2022 Director People and Culture bei Exxeta. Die Position wurde neu geschaffen. Er war zuletzt seit 2016 Personalleiter bei Eintracht Frankfurt.

