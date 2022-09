Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Bild: andranik123/stock.adobe.com Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Arbeitsdirektor Jörg Staff verlässt Atruvia. Nicole Engenhardt-Gillé wird Vorständin der Freenet AG. Xenia Meuser übernimmt als Chief Human Resources Officer bei RTL Deutschland. Und Quantum Immobilien hat Sandra Scholz im Vorstand den Bereich People & Culture übertragen.

Jörg Staff scheidet Ende 2022 aus dem Vorstand der Atruvia AG aus. Der Arbeitsdirektor und Verantwortliche für das Ressort People & Business Solutions hat im September den Aufsichtsrat informiert, den dann auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Staff wurde im Jahr 2021 durch das Personalmagazin und Kooperationspartner Mercer zum "CHRO of the Year" gekürt.

Bild: Atruvia Jörg Staff

Freenet: Nicole Engenhardt-Gillé wird Vorständin

Nicole Engenhardt-Gillé wird ab dem 1. Januar 2023 bei der Freenet AG Vorständin Personal und ESG (Chief Human Resources Officer). Derzeit arbeitet sie als Head of Human Ressources in dem Unternehmen. Engenhardt-Gillé wird außerdem Arbeitsdirektorin der Gesellschaft.

Neue HR-Director bei Bauer Media Deutschland

Andrea Sylvester übernimmt am 1. Januar 2023 die Position der Human Resources (HR) Director der Bauer Media Group für Deutschland. Sie folgt auf Julia Brass, die das Unternehmen Ende 2022 verlassen wird. Derzeit ist Sylvester im HR-Bereich als Business Partner Executive Management & Rewards bei Bauer Media tätig.

Bei RTL Deutschland wird Xenia Meuser CHRO

Xenia Meuser wird mit Wirkung zum 25. Oktober 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) von RTL Deutschland. Sie ist derzeit Senior Vice President Attract & Retain und Brand & Marketing bei der Xing-Muttergesellschaft New Work als Vice President HR international tätig.

Quantum Immobilien beruft Sandra Scholz in Vorstand

Sandra Scholz wurde im September mit Wirkung zum 1. November 2022 in den Vorstand von Quantum berufen. Sie wird in der neu geschaffenen Position den Bereich People & Culture sowie Marketing verantworten. Zuvor war Scholz bei 1&1 als Head of Group HR tätig.

Merck bekommt eine neue Chief HR Officer

Khadija Ben Hammada wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Merck, wie im September bekannt wurde. Sie folgt auf Dietmar Eidens, der Ende 2022 in den Ruhestand geht. Ben Hammada kam 2010 in das Unternehmen. Seit Mai 2022 leitet sie die Einheit Innovation HR Talent Development and Recruiting.

Bild: Merck Khadija Ben Hammada

Noerr ernennt Ulrike Lehbrink zur CHRO

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat Ulrike Lehbrink mit Wirkung zum 1. September 2022 zur neuen Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt. Sie hat zuvor seit mehr als zehn Jahren im Personalmanagement verschiedener Kanzleien gearbeitet.

Klinikum Nürnberg bestellt erstmals Frau in Vorstand

Sabine Beßler wird ab dem 1. Januar 2024 im Vorstand des Klinikums Nürnberg den Bereich Personal und Compliance verantworten. Sie folgt auf Peter Schuh, der Ende 2023 in den Ruhestand tritt. Beßler ist die erste Frau im Vorstandsgremium des Unternehmens.

Peter Gadhof geht als HR-Director zu Dovista A/S

Der Human Resources (HR) Director von Catalent Pharma, Peter Gadhof, wechselt am 1. Oktober 2022 als Director People and Culture und HR-Director für den Bereich Zentral Europa zum dänischen Konzern Dovista A/S. Er wird in dieser Funktion auch das deutsche Unternehmen Weru und Wertbau verantworten.

A&O macht Sales-Chefin zur Director HR

Anja Spanjersberg, bisher Head International Sales bei der Hotelkette A&O, ist künftig zuständig für Personal und Nachhaltigkeit. Sie übernimmt die neugeschaffene Position der Director Human Resources (HR) und ESG Team.

Bilthouse: Helena von Voithenberg ist CHRO

Helena von Voithenberg ist seit dem 1. September 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) von Bilthouse mit den Marken Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb. Sie verantwortet in dieser Position das Recruitment, People und Culture sowie die Bilthouse-Academy. Von Voithenberg ist seit Anfang 2022 als Head of Business Development und Investor Relations in der Bilthouse Gruppe tätig.

Bild: Bilthouse Gruppe (Baufi24) Helena von Voithenberg

BER: Personalgeschäftsführer verlängert Vertrag

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) hat den Vertrag von Michael Halberstad, Geschäftsführer Personal, bis 2025 verlängert. Er kam im Jahr 2020 von der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH zur Flughafengesellschaft.

Tier Mobility: Trecilla Lobo leitet Personalabteilung

Trecilla Lobo verantwortet seit Anfang September 2022 die Personalabteilung des E-Tretroller- und Fahrradverleihers Tier Mobility und ist Mitglied der Geschäftsführung des Startups. Lobo war zuvor Personalleiterin Non-Executive Director bei Tech Nation.

Wechsel im Personalmanagement von Hugendubel

Maria Honauer leitet seit Kurzem das Personalmanagement bei Hugendubel. Sie folgt auf Philippe Drouet, der das Unternehmen verlassen hat. Honauer kommt von Eurofins Genomics, wo sie zuletzt als Senior Teamlead HR tätig war.

SHZ gewinnt Mahelia Thomssen als Personalleiterin

Mahelia Thomssen ist neue Personalleiterin des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages. Sie folgt auf Andrea Rossmann. Thomssen war zuvor seit 2016 Personalleiterin bei der SHZ-Tochter A. Beig Druckerei und Verlag.

Neuer VP Human Resources bei Bonprix

Jörg Engelhardt hat am 1. September 2022 die Position des Vice President (VP) Human Resources (HR) der Bonprix Gruppe, einem Unternehmen der Otto Group, übernommen. Er kommt von der EOS Gruppe, wo er ebenfalls als SVP HR tätig war.

Bild: Eos Holding Jörg Engelhardt

Aspiria Nonfood mit neuem Head of HR

Iheb Ben Mekki ist seit dem 1. September 2022 als Head of Human Resources (HR) bei Aspiria Nonfood tätig. Die Position wurde neu geschaffen. Zuvor war Mekki People Relations und Talent Acquisition Manager bei Q.beyond.

KMK Kinderzimmer Gruppe schafft CPO-Stelle

Alexander Kolew übernimmt zum 1. September den neu geschaffenen Posten des Chief People Officer (CPO) der KMK Kinderzimmer Gruppe. Zuletzt war er als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Geschäftsführer von Curata Care tätig.

dla: Carolyn heuert als Partnerin an

Carolyn Schlak ist seit dem 1. September 2022 Partnerin bei der Personalberatung dla Digital Leaders Advisory und für den Ausbau des Executive Search Portfolios für die HR-Funktion verantwortlich. Sie war zuletzt bei der Werbeagenturgruppe Serviceplan als Chief People Officer tätig.

Manpower Group: Neue Country Managerin Deutschland

Iwona Janas ist neuen Country Managerin für Deutschland bei der Manpower Group. Sie ist seit 18 Jahren in dem Unternehmen. Zuletzt war sie als Country Managerin für Polen und Brand Leader für

Manpower Europe tätig.