Inga Dransfeld-Haase rückt in den Vorstand von BP Europa auf. Katja Schnitzler wird Global Senior Vice President Human Resources bei Gerresheimer. Personalchefin Xenia Meuser verlässt RTL. Und bei der Hamburger Hochbahn übernimmt Saskia Heidenberger das Ressort Personal.

Der Aufsichtsrat der BP Europa SE hat Inga Dransfeld-Haase zum 1. Mai 2023 in den Vorstand berufen. Sie übernimmt die Bereiche Arbeit und Soziales. Bis Ende April war Dransfeld-Haase im Unternehmen als People & Culture Senior Managerin für den Personalbereich in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und das Geschäftsfeld Mobility & Convenience verantwortlich. Sie folgt auf Karin Indrist, die in den Aufsichtsrat wechselte. Im Juni 2021 wurde Dransfeld-Haase für weitere zwei Jahre zur Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM) wiedergewählt.

Bild: BP Europa/Steffen Kugler Inga Dransfeld-Haase

Neue Global Senior Vice President HR bei Gerresheimer

Katja Schnitzler wird Global Senior Vice President Human Resources (HR) bei Gerresheimer. Sie tritt die Nachfolge von Heinz-Gerd Suelmann offiziell am 1. Juli 2023 an. Schnitzler kam im Jahr 2008 ins Unternehmen und war zuletzt als Group Senior Director Sustainability, EHS, Opex tätig. Seit 2016 ist sie Mitglied des Aufsichtsrates.

RTL Deutschland: Xenia Meuser geht nach einem halben Jahr

Personalchefin Xenia Meuser hat RTL Deutschland am 30. April 2023 verlassen, wie das Unternehmen mitteilte. Sie hatte die Aufgaben als Chief Human Resources Officer (CHRO) erst im Oktober 2022 übernommen. Wie es weiter hieß, soll Ingrid Heisserer, Chief Financial Officer (CFO), die Verantwortung für den Personalbereich zusätzlich zu ihren Aufgaben übernehmen.

Adesso beruft Kristina Gerwert in den Vorstand

Kristina Gerwert wird am 1. Juli 2023 als Vorständin bei Adesso unter anderem die Verantwortung für das Personalwesen übernehmen. Der Vertrag läuft vorerst bis 2027, teilte das Unternehmen im April mit. Gerwert ist derzeit seit 2011 als Leiterin Human Resources bei Adesso tätig.

Frederique van Baarle startet als Lanxess-Arbeitsdirektorin

Am 1. April 2023 hat Frederique van Baarle als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin bei Lanxess angefangen. Die Berufung ist bereits im November 2022 erfolgt. Van Baarle leitete zuletzt den Geschäftsbereich High Performance Materials im Unternehmen.

Hamburger Hochbahn findet Nachfolgerin für Claudia Güsken

Bei der Hamburger Hochbahn übernimmt am 1. Juli 2023 Saskia Heidenberger im Vorstand das Ressort Personal und Soziales, wie im April bekannt wurde. Sie folgt auf Claudia Güsken, die das Amt im Oktober 2022 niedergelegt hat. Heidenberger ist aktuell Personalleiterin und Prokuristin bei Vossloh Rail Services.

Bild: Hochbahn Saskia Heidenberger

Steffen Küpper steigt in Leschaco-Geschäftsleitung auf

Seit dem 1. April 2023 ist Steffen Küpper als Chief People & Culture Officer Teil der Geschäftsleitung der Leschaco Group. Er kam im Oktober 2022 als Head of Global Human Capital zu Leschaco.

Wefox holt Nicholas Walker als CHRO

Das InsurTech Wefox hat einen neuen Personalchef. Nicholas Walker hat die Rolle des Chief HR Officer (CHRO) übernommen. Er war zuvor als CHRO bei Paysafe Group in London tätig.

Neue VP People & Culture bei Gebr. Heinemann

Gebr. Heinemann hat mit Wirkung zum 1. September 2023 Ché Lewer zur Vice President (VP) People & Culture eingestellt. Die Position wurde in dieser Form neu geschaffen. Derzeit verantwortet Dr. Wolfgang Thiele als Global Director Human Resources (HR) die entsprechenden Aufgaben. Er geht im Herbst in den Ruhestand.

Neuer Personalchef bei B&B Hotels Germany

Jan Grossmann ist seit dem 1. April 2023 Head of Human Resources (HR) bei der B&B Hotels Germany GmbH. Er kommt von Galeria Karstadt Kaufhof, wo er unter anderem seit 2021 als Bereichsleiter HR für die strategische Konzeption, Entwicklung und Einführung von HR-Produkten zuständig war.

Bild: B&B Hotels Jan Grossmann

Roland Berger befördert Per Breuer und Kathrin Kammer

Beim Beratungshaus Roland Berger rückt Per Breuer (Senior Partner und Head of Global Human Resources) in den erweiterten globalen Vorstand auf. Kathrin Kammer (Human Resources) wird in die Geschäftsführung der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) befördert. Sie ist seit 2019 Senior Vice President Human Resources.

Neue HR-Managerin bei Exagon Consulting & Solutions

Annika Göge ist seit dem 1. April 2023 HR-Managerin bei Exagon Consulting & Solutions. Bisher war sie nebenberuflich als Personalreferentin in dem Beratungsunternehmen tätig. Göge kommt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Vorstandswechsel bei der PKDW

Bei der PKDW Pensionskasse der Deutschen Wirtschaft wurde Tanja Hahlen zum 1. April 2023 in den Vorstand berufen. Sie verantwortet künftig unter anderem das Ressort Firmen- und Mitgliederberatung sowie in gemeinsamer Verantwortung das Personal. Hahlen folgt auf Andreas Fritz, der mittlerweile ausgeschieden ist.